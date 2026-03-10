Ed Martin, abogado del Departamento de Justicia conocido por sus declaraciones frontales, es acusado de violaciones éticas

Ed Martin, un funcionario del Gobierno de Trump conocido por sus declaraciones frontales, enfrenta procedimientos disciplinarios para abogados en la…

Ed Martin, un funcionario del Gobierno de Trump conocido por sus declaraciones frontales, enfrenta procedimientos disciplinarios para abogados en la ciudad de Washington, debido a una carta que envió a la Facultad de Derecho de Georgetown en relación con sus programas de diversidad (DEI), según anunció este martes el investigador de conducta profesional del distrito.

Martin está formalmente acusado de violar sus códigos éticos como abogado por haber comunicado el año pasado al decano de la Facultad de Derecho de Georgetown que su oficina en el Departamento de Justicia no contrataría estudiantes debido a los programas de diversidad, inclusión y equidad de la facultad; esto según el documento presentado por Hamilton Fox, el asesor disciplinario del Distrito de Columbia, quien actúa como una especie de cuasifiscal en asuntos de disciplina profesional de abogados.

A diferencia de los reclamos espontáneos, la denuncia disciplinaria formal de Fox da inicio a un proceso de conducta profesional contra Martin, en el cual este deberá responder y podría ser sancionado o, en última instancia, perder su licencia para ejercer la abogacía.

El anuncio de Fox de este martes marca el primer procedimiento disciplinario importante por parte del Colegio de Abogados contra un funcionario de alto perfil del Gobierno —o un abogado que apoyó al presidente Donald Trump— durante el segundo mandato de este último. Varios abogados de Trump enfrentaron procedimientos disciplinarios tras los esfuerzos por revertir la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020; entre ellos se encuentra Rudy Giuliani, quien perdió su licencia para ejercer la abogacía.

“Actuando en su capacidad oficial y hablando en nombre del Gobierno, utilizó la coacción para castigar o suprimir un punto de vista que le resultaba desfavorable: la enseñanza y promoción de la ‘DEI’ (diversidad, equidad e inclusión)”, escribió Fox en la denuncia. “Exigió que la Facultad de Derecho de Georgetown renunciara a sus derechos de libertad de expresión y de religión para poder seguir obteniendo un beneficio: oportunidades de empleo para sus estudiantes”.

Martin fue destituido del cargo de fiscal principal en el Distrito de Columbia después de que los senadores dejaran claro que no sería confirmado para dicho puesto; sin embargo, ha permanecido en el Departamento de Justicia desempeñando diversas funciones, incluida la de abogado de indultos.

“El Sr. Martin sabía, o debería haber sabido, que, en su calidad de funcionario gubernamental, su conducta violaba la Primera y la Quinta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos”, escribió Fox.

Martin está siendo representado por un abogado del Departamento de Justicia, según informó una fuente a la cadena CNN.

Un portavoz del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) criticó duramente la denuncia de Fox. “El intento del Colegio de Abogados del Distrito de Columbia de atacar y castigar a quienes sirven al presidente Trump —mientras se niega a investigar o actuar contra violaciones éticas reales cometidas por abogados de los gobiernos de Biden y Obama— es un claro indicio de la agenda de esta organización partidista”, declaró el DOJ.

Martin había enviado la carta a la Facultad de Derecho de Georgetown mientras se desempeñaba temporalmente como fiscal federal para el Distrito de Columbia (DC) —un cargo destacado dentro del Departamento de Justicia—, comunicando a la institución que su oficina de fiscales federales no contrataría a los estudiantes de dicha facultad. Esto ocurrió en un momento en que el Gobierno de Trump comenzaba a tomar medidas enérgicas contra las universidades debido a sus iniciativas en materia de Diversidad, Equidad e Inclusión.

En su carta, Martin alegó que un denunciante le había informado que la facultad estaba enseñando y promoviendo los principios de DEI.

Martin también infringió las normas de ética profesional al contactar directamente a los jueces del tribunal de DC —en lugar de recurrir a los canales oficiales—, una vez que fue notificado de que estaba siendo investigado por su conducta profesional, según alegó Fox. Es el Tribunal de Apelaciones de DC el que, en última instancia, ratifica las resoluciones disciplinarias contra los abogados.

A principios del año pasado, la oficina de Fox había solicitado formalmente a Martin que respondiera a una queja recibida de parte de un juez jubilado en relación con la carta enviada a Georgetown.

En lugar de ello, Martin escribió a los jueces del tribunal de DC para quejarse de Fox.

“En dicha carta, declaró que no respondería a la indagación del asesor disciplinario, se quejó del ‘comportamiento irregular’ de este funcionario y solicitó una ‘reunión cara a cara con todos ustedes para discutir este asunto y encontrar un camino a seguir’”, escribió Fox.

“Puso en copia al asesor jurídico de la Casa Blanca ‘con fines informativos, dada la importancia de que este asunto sea abordado’”, señaló Fox.

El juez presidente de los tribunales de DC comunicó a Martin que el tribunal no se reuniría con él para tratar el asunto disciplinario y que debía ajustarse al procedimiento establecido.

A raíz de la queja presentada por Fox, se activarán ahora una serie de pasos ante las autoridades disciplinarias del Colegio de Abogados para examinar la conducta de Martin; no obstante, Fox no especificó de qué manera debería ser reprendido o sancionado Martin en caso de que las juntas disciplinarias y el tribunal determinen, en última instancia, que ha infringido sus códigos de ética.

Los portavoces del Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios este martes por la mañana.

En los últimos días, la secretaria de Justicia Pam Bondi anunció que su oficina asumiría un papel más preponderante en la revisión de las quejas disciplinarias presentadas contra los abogados del Departamento de Justicia, sentando potencialmente las bases para un enfoque que podría mantener al departamento enfrentado con el Colegio de Abogados en defensa de los letrados del DOJ que afrontan sus propios procedimientos disciplinarios individuales.

Con información de Paula Reid, de CNN.

