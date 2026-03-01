El FBI investiga un “posible vínculo con terrorismo” en un tiroteo masivo mortal ocurrido en el centro de Austin

El FBI está investigando si el ataque sobre Irán motivó al sospechoso en un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo…

El FBI está investigando si el ataque sobre Irán motivó al sospechoso en un tiroteo ocurrido la madrugada del domingo en el distrito de entretenimiento de Austin que dejó dos personas muertas y a otras 14 heridas, dijeron varios funcionarios dela policía informados sobre el caso, aunque las autoridades advirtieron que era demasiado pronto para sacar conclusiones.

Las autoridades también están revisando antecedentes de encuentros con la salud mental que tuvo el sospechoso mientras vivía en Texas, añadieron los funcionarios. El sospechoso — que también resultó muerto — llevaba una camiseta con un diseño de la bandera iraní, dijeron a CNN dos funcionarios policiales informados sobre el ataque.

Tres de los hospitalizados están en estado crítico, informaron las autoridades.

“Obviamente, todavía es demasiado temprano en el proceso para determinar una motivación exacta, pero hubo indicadores en el sujeto y luego en su vehículo que indican un posible nexo con el terrorismo”, dijo Alex Doran, agente especial interino a cargo de la División de San Antonio del FBI, en una rueda de prensa la mañana del domingo.

El presunto tirador era un ciudadano estadounidense naturalizado de 53 años, originario de Senegal, según un funcionario de la policía familiarizado con la investigación. El hombre parece haber llegado a Estados Unidos a principios de la década de 2000 e inicialmente se estableció en Nueva York, dijo el funcionario a CNN. No está claro cuándo el sospechoso llegó a Texas, pero sí tenía varias direcciones en el estado, añadió el funcionario.

El sospechoso tenía tanto una pistola como un rifle de asalto en su poder, dijo a CNN el domingo un portavoz de la oficina del FBI en San Antonio.

Ha habido al menos 56 tiroteos masivos en EE.UU. en lo que va del año —definidos como aquellos en los que al menos cuatro personas resultan heridas de bala, sin contar al tirador—, según el Archivo de Violencia Armada.

Las autoridades recibieron una llamada sobre un hombre disparando desde una SUV grande, fuera de Buford’s Backyard Beer Garden en las calles West Sixth y Rio Grande, según la jefa de policía de Austin Lisa Davis. La SUV había sido vista circulando alrededor de la manzana antes del tiroteo, dijo.

“En un momento, puso sus intermitentes, bajó la ventana y comenzó a usar una pistola, disparando desde las ventanas de su auto, impactando a clientes del bar que estaban en el patio y en frente del bar”, dijo Davis.

Luego, el sospechoso condujo hacia el oeste por la Sexta Calle, estacionó su vehículo y salió a pie con un rifle, relató Davis. Luego, comenzó a disparar a personas que pasaban caminando, añadió.

Miembros del FBI realizan una investigación cerca del bar Buford en el centro de Austin, el 1 de marzo.

Miembros del FBI y autoridades locales patrullan y realizan una investigación tras un tiroteo masivo afuera del bar Buford en el centro el 1 de marzo.

Debido a que la policía y los equipos médicos de emergencia se despliegan previamente en el centro los fines de semana, las autoridades llegaron al sospechoso en menos de un minuto, afirmó Davis.

“Nuestro sospechoso se dirigía hacia el este de Austin o la East Sixth Street, los agentes venían hacia él, y en la intersección fue disparado y fue abatido en ese momento”, dijo Davis.

Davis dijo antes a los periodistas que tres agentes “respondieron con disparos” al encontrarse con el sospechoso.

El escuadrón antibombas fue llamado después de que los investigadores vieran objetos dentro del vehículo del sospechoso que generaron preocupaciones, dijo Davis, pero el vehículo fue “liberado bastante rápido”, y se determinó que no había explosivos.

“Este es un incidente trágico, trágico”, dijo Davis. “Nuestros socios federales están aquí, así como otros, y esta será una escena que tomará varias horas procesar.”

La División de San Antonio del FBI, que cubre el área de Austin, confirmó que la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI se ha unido a la investigación sobre la base de pruebas encontradas en el lugar.

Paramédicos incorporados en el distrito de entretenimiento con el Departamento de Policía de Austin durante los fines de semana respondieron rápidamente, según Robert Luckritz, jefe de los Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Austin-Travis.

“Tuvimos más de 20 recursos de EMS que respondieron al lugar. Todos los pacientes críticos fueron sacados del lugar en un plazo de 24 minutos, y todos los pacientes fueron sacados del lugar en 47 minutos”, dijo Luckritz.

El agente especial del FBI Alex Doran habla durante una rueda de prensa sobre el tiroteo masivo en el bar de Buford, en el Departamento de Policía de Austin el 1 de marzo, en Austin, Texas.

“Nuestros corazones están con las personas que son víctimas de esto. Y quiero reiterar nuevamente mi agradecimiento a nuestros oficiales y funcionarios de seguridad pública que tan rápidamente estuvieron en el lugar”, dijo el alcalde de Austin, Kirk Watson, en la conferencia de prensa. “Definitivamente salvaron vidas”.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, condenó el ataque y dijo que ordenó al Departamento de Seguridad Pública aumentar las patrullas y el personal de la policía en el área de la Sexta Calle durante los fines de semana.

“Este acto de violencia no nos definirá, ni sacudirá la determinación de los texanos”, dijo en un comunicado.

Amanda Watts y John Miller, de CNN, contribuyeron a este informe.

