Dimite René Redzepi, chef del famoso restaurante Noma, tras acusaciones de abuso

René Redzepi, el chef principal y cofundador de Noma, uno de los restaurantes mejor valorados del mundo y galardonado con tres estrellas Michelin, dimitió tras acusaciones de que abusó física y psicológicamente del personal.

Redzepi anunció el miércoles en redes sociales que dejaba de dirigir el restaurante de Copenhague, Dinamarca.

La noticia llega después de un reportaje del 7 de marzo de The New York Times que detalló presuntos abusos por parte de Redzepi entre 2009 y 2017.

Según el reportaje, que habló con 35 exempleados, Redzepi “golpeó a empleados en la cara, les dio pinchazos con utensilios de cocina y los estampó contra las paredes”.

Redzepi dijo en el comunicado de Instagram: “Las últimas semanas han puesto el foco y han propiciado conversaciones importantes sobre nuestro restaurante, la industria y mi liderazgo pasado”.

“He trabajado para ser un mejor líder y Noma ha dado grandes pasos para transformar la cultura durante muchos años”, continuó Redzepi. “Reconozco que estos cambios no reparan el pasado. Una disculpa no es suficiente; asumo plena responsabilidad por mis propios actos”.

“Después de más de dos décadas construyendo y dirigiendo este restaurante, he decidido apartarme y permitir que nuestros extraordinarios líderes guíen ahora el restaurante hacia su siguiente capítulo”, decía el comunicado.

Redzepi dijo que también dimitió del consejo de MAD, una organización sin ánimo de lucro que fundó en 2011 para ayudar a chefs emergentes.

CNN se ha puesto en contacto con Redzepi y con Noma para solicitar comentarios.

Su renuncia se produjo cuando se inauguró el miércoles en Los Ángeles una sede temporal de Noma. La comida ofrece un menú degustación que cuesta US$ 1.500 por persona. Según se informa, las reservas para la residencia de 16 semanas se agotaron en menos de tres minutos.

Manifestantes del grupo de defensa salarial One Fair Wage se reunieron el miércoles afuera de Paramour Estate, donde está instalado el restaurante temporal. Estaban encabezados por Jason Ignacio White, el exjefe del laboratorio de fermentación de Noma, quien ha estado recopilando acusaciones de abuso por parte de Redzepi en su Instagram y sitio web.

En un comunicado separado en Instagram publicado el fin de semana, Redzepi dijo: “Quiero abordar historias pasadas sobre mi liderazgo en la cocina que han resurgido recientemente. Aunque no reconozco todos los detalles de estas historias, puedo ver suficiente de mi comportamiento pasado reflejado en ellas como para entender que mis acciones fueron perjudiciales para las personas que trabajaron conmigo”.

Se disculpó en ese comunicado “con quienes han sufrido bajo mi liderazgo”, y añadió que ha “trabajado para cambiar”.

En respuesta a los informes que circularon el fin de semana sobre las acusaciones, Noma publicó en su Instagram: “Aunque las historias parecen remontarse a hace muchos años, las tomamos en serio y las estamos examinando cuidadosamente. Desde entonces, hemos mejorado el proceso para abordar las preocupaciones”.

Redzepi escribió sobre su comportamiento en un ensayo de 2015, diciendo: “He sido un matón durante gran parte de mi carrera. He gritado y empujado a la gente”. En el ensayo, dijo que había intentado reformar su comportamiento y cambiar el ambiente en la cocina.

En una entrevista de 2022 con The Times of London, dijo que “nunca le ha pegado a nadie”, pero que “probablemente zarandeó a la gente”.

Noma fue fundado en 2003 por Redzepi y Claus Meyer en la capital danesa y rápidamente ganó atención mundial por impulsar la Nueva Cocina Nórdica, apoyándose en ingredientes locales y recolectados.

Fue clasificado como el mejor restaurante del mundo cinco veces por la lista World’s 50 Best Restaurants y mantuvo tres estrellas Michelin antes de que dejara de prestar servicio en 2024. Noma es ahora un “laboratorio gigante” dedicado a la innovación alimentaria, dijo el restaurante en un comunicado en ese momento.

