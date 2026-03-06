Diferentes autos, cambios en las reglas y el regreso de dos pilotos: lo nuevo de la Fórmula 1 para 2026

La Fórmula 1 está de regreso con el Gran Premio de Australia, la primera de las 24 competencias de la…

La Fórmula 1 está de regreso con el Gran Premio de Australia, la primera de las 24 competencias de la temporada 2026.

Esta primera competencia se llevará a cabo en el circuito Melbourne Park, en Australia, donde el británico Lando Norris estrenará el número 1 en el chasis de su monoplaza McLaren, tras la corona obtenida en 2025.

Esta temporada la Fórmula 1 tendrá cambios sustanciales en varios aspectos técnicos y entre los más destacados destacan:

Los motores funcionarán 50 % de modo gasolina y 50 % electrónico. Hasta 2025, era 80 % gasolina y 20 % electrónico.

El combustible será 100 % sostenible.

El sistema “DRS” no seguirá y en su lugar llega el “Active Aero”. El DRS era el sistema que los pilotos presionaban en las rectas para abrir el alerón trasero y buscar los adelantamientos. Ahora tendrán alerones de dos modos, tanto adelante como atrás, que se utilizarán en curvas y rectas.

Los monoplazas serán 30 kg más livianos, 10 cm más angostos y 20 cm más cortos. La idea es que los autos sean más fáciles de maniobrar, lo que hará más emocionantes a las competencias.

Recordemos que, en esta temporada, Cadillac debutará como la escudería número 11. Red Bull, en tanto, fabricará sus propios motores junto a Ford.

La Fórmula 1 también presentó su nuevo formato de puntajes para la temporada 2026. En esta campaña, los pilotos contarán tanto con las carreras sprint como con las competencias principales para poder sumar puntos.

Los “Grandes Premios” entregarán más unidades. El ganador de un Gran Premio se quedará con 25 puntos, el segundo lugar con 18 y el tercer puesto con 15.

Los pilotos que queden entre la cuarta y la décima casilla también sumarán puntos.

En las carreras sprint, solo los que queden entre el primer y octavo puesto se llevarán unidades, con un máximo de 8 puntos para el primer puesto y 1 punto para el octavo.

Esta nueva temporada contará también con cambios con los pilotos en la parrilla. Arvid Lindbland será el único novato de la temporada y competirá por la escudería Racing Bulls, reemplazando así a Isack Hadjar que pasó a formar parte del equipo Red Bull Racing.

Lindbland es uno de los mayores prospectos del automovilismo, pues tiene el récord de ser el piloto más joven en ganar carreras en la Fórmula 3 y Fórmula 2 con 16 y 17 años respectivamente.

El piloto de 18 años también se destacó dentro de la categoría de karting con triunfos en carreras como la WSK Euro Series, competencia en la cual también destacaron los pilotos de Fórmula 1 Charles Leclerc y Kimi Antonelli.

Esta temporada también marca el regreso a la máxima categoría del automovilismo de dos experimentados pilotos. Se trata del mexicano Sergio “Checo” Pérez y del finlandés Valtteri Bottas, ambos con la nueva escudería Cadillac.

Estos pilotos tienen entre ambos más de 500 participaciones en Grandes Premios de la Fórmula 1. Además, forman una pareja de pilotos que sabe lo que es ganar carreras en esta clase de competencia. Checo tiene en su historial 6 victorias en el circuito, mientras que Bottas tiene 10.

Cabe resaltar que tanto Checo Pérez, como Bottas han formado parte de equipos que han levantado el título de constructores en el pasado. El mexicano lo logró con la escudería Red Bull Racing y el finlandés lo hizo con el equipo de Mercedes.

