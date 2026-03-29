Detrás del merchandising de langostas, la última obsesión tecnológica de China podría cambiar las reglas del juego

En los nuevos y populares eventos tecnológicos de China, las langostas están por todas partes: globos de langosta, diademas con…

En los nuevos y populares eventos tecnológicos de China, las langostas están por todas partes: globos de langosta, diademas con langostas, peluches de langosta en máquinas de gancho e incluso langostas vivas en una piscina inflable para niños.

Pero los asistentes que abarrotan estos encuentros no están aquí por los crustáceos, sino por la nueva tecnología que representan: OpenClaw, una herramienta autónoma de Inteligencia Artificial que puede programarse para ejecutar tareas sin parar, con control total del dispositivo del usuario.

En lugar de un simple formato de preguntas y respuestas como la mayoría de los chatbots de IA, OpenClaw utiliza la misma tecnología subyacente para operar de forma independiente aplicaciones, navegadores web o dispositivos de hogar inteligente, basándose en órdenes enviadas a través de aplicaciones de mensajería de uso común como WhatsApp.

Creado por el programador austríaco Peter Steinberger y lanzado en noviembre, el agente de IA gratuito ha sido aclamado como una nueva forma de potenciar la productividad. Jensen Huang, CEO del gigante estadounidense de chips Nvidia, lo ha calificado como “el próximo ChatGPT” y “el proyecto de código abierto más popular en la historia de la humanidad”.

En China, OpenClaw recibió una acogida especialmente fervorosa tanto entre entusiastas de la IA como entre principiantes. Según un análisis de redes públicas globales realizado por SecurityScorecard, una firma de ciberseguridad con sede en Nueva York, China tiene más usuarios de OpenClaw que cualquier otro país, con aproximadamente el doble de actividad que Estados Unidos, que cuenta con la siguiente mayor base de usuarios.

Tanto empresas tecnológicas como comunidades locales han organizado reuniones para la “cría de langostas” —una frase popular en China para referirse a adoptar OpenClaw—, y algunas han llegado a reunir hasta 1.000 participantes en grandes ciudades. En sitios chinos de comercio electrónico, expertos técnicos venden servicios de instalación y configuración de OpenClaw por entre US$ 7 y US$ 100.

La expectación en torno a OpenClaw ha llevado a otros conglomerados tecnológicos chinos a lanzar sus propias versiones, con nombres como DuClaw, QClaw y ArkClaw. Los gobiernos locales se han sumado a la tendencia, prometiendo subsidios para las empresas que utilicen el asistente virtual de IA para impulsar el desarrollo regional.

El incipiente éxito de OpenClaw ejemplifica cómo el respaldo oficial de China a la tecnología avanzada puede traducirse en entusiasmo de base, mientras Beijing persigue el crecimiento interno y una ambiciosa agenda global. Pero el impulso viene acompañado de preocupaciones por los riesgos de ciberseguridad y el potencial de un desplazamiento laboral generalizado.

En medio de una oleada de alertas de ciberseguridad por parte de las autoridades chinas, dos agencias de ciberseguridad respaldadas por el Estado volvieron a advertir la semana pasada de que OpenClaw podría plantear “graves riesgos de seguridad”, incluidos el control remoto del dispositivo y filtraciones de datos. Publicaron directrices de seguridad detalladas para todos los usuarios; desde particulares hasta empresas y proveedores de nube.

“Todos creemos que la IA transformará todas las industrias. Es solo cuestión de tiempo”, dijo Jimi Jin, un gerente de proyectos de 33 años en Shenzhen que usa principalmente OpenClaw para gestionar archivos de trabajo. “Esto no se trata de ser aplicado o ambicioso; se trata más bien de una estrategia desesperada de autoayuda para evitar quedarse atrás”.

El tipo de automatización que ofrece OpenClaw ha despertado esperanzas de mejoras de eficiencia en China, donde el 93 % de los encuestados en un sondeo de KPMG de 2025 dijo que ya usa IA en su trabajo.

En comparación, Estados Unidos ha adoptado una postura más cautelosa hacia OpenClaw y otras herramientas de IA. En la encuesta de KPMG, más encuestados estadounidenses estaban preocupados por la IA que optimistas, y solo el 35 % dijo que los beneficios superaban los riesgos, frente al 69 % en China.

Corki Xie, un ingeniero de software de 27 años en Beijing, instaló OpenClaw hace un mes y lo usa para responder mensajes de trabajo, analizar datos y publicar artículos en redes sociales.

“Las ganancias de eficiencia son bastante significativas”, dijo, aunque añadió que se ha topado con algunos errores.

Xie, que trabaja en una gran empresa tecnológica china, dijo que compañías de internet, incluida su empleadora, han fomentado “agresivamente” el uso de IA, vinculando OpenClaw al rendimiento laboral.

La llegada de OpenClaw coincide con una desaceleración económica en China que ha agravado el desempleo juvenil y el débil consumo interno, y con Beijing proyectando su tasa de crecimiento más baja en décadas para 2026.

Grandes corporaciones chinas, como la marca de electrodomésticos Haier y el fabricante de vehículos eléctricos XPeng, han promocionado planes para incorporar IA en sus productos y operaciones empresariales.

Incluso las autoridades locales están depositando sus esperanzas en OpenClaw para apoyar el desarrollo económico y el emprendimiento. La ciudad de Wuxi, un centro tecnológico y manufacturero en la provincia oriental de Jiangsu, está ofreciendo hasta 5 millones de yuanes, o unos US$ 726.000, para proyectos basados en el nuevo agente de IA.

Pero algunos de los primeros adoptantes temen que la IA agrave un mercado laboral ya difícil.

Gao Jiahui, una estudiante de ingeniería de software de 20 años en Tianjin, alguna vez aspiró a convertirse en programadora tras graduarse. Ahora le preocupa que el trabajo para el que se ha estado preparando no exista para entonces.

“La IA está avanzando tan rápido que las tareas de programación pura y dura quizá ya no me necesiten”, dijo Gao, quien pagó US$ 18 para asistir a un evento en Beijing y aprender a usar OpenClaw. “Esa ansiedad es un gran impulso para mí para aprender sobre ello e instalarlo”.

Según Sun Lichao, profesor adjunto de ciencias de la computación e ingeniería en la Universidad de Lehigh, en Pensilvania, la rápida adopción de OpenClaw en China probablemente también contribuirá a un desplazamiento más rápido de empleos de oficina.

“Cualquier tipo de trabajo colaborativo que implique tareas estandarizadas y repetitivas —especialmente escribir código— se está volviendo un 100 % menos valioso”, dijo Sun, cuyos estudiantes de doctorado ahora necesitan menos colaboradores humanos para tareas como programar, gracias a la IA.

“OpenClaw cambia las reglas del juego; uno muy peligroso”.

El entusiasmo de empresas e individuos chinos por usar OpenClaw podría ser una ventaja para China, mientras busca convertirse en líder mundial en IA.

China ha convertido el desarrollo de la IA en un pilar importante de su estrategia nacional, con el objetivo de alcanzar una penetración del 90 % en sectores clave como la ciencia, la gobernanza y la manufactura para 2030. Pero, pese a la velocidad vertiginosa a la que se mueve la industria china de IA, todavía se considera que está tratando de alcanzar a sus rivales estadounidenses.

La tecnología de código abierto como OpenClaw ha permitido a los desarrolladores chinos innovar más rápido de lo esperado, dijo Kyle Chan, investigador asociado en la Brookings Institution, con sede en Washington.

La capacidad de que cualquiera pueda inspeccionar, modificar o mejorar los modelos es un “factor importante” para ayudar a “la comunidad de desarrolladores en general a avanzar más rápido”, dijo Chan.

Chan dijo que, aunque las empresas chinas ven OpenClaw como una oportunidad para ganar usuarios, los gigantes tecnológicos estadounidenses han sido cautelosos a la hora de introducir riesgos de ciberseguridad para sus clientes, y quizá prefieran desarrollar sus propios agentes de IA de la que sean dueños.

Organizaciones tanto en Estados Unidos como en China han señalado preocupaciones de seguridad que conlleva dar a OpenClaw acceso a cuentas personales —como inicios de sesión de correo electrónico, banca y viajes— o a servidores de trabajo.

Una advertencia, emitida en marzo por el Equipo Técnico Nacional de Respuesta de Emergencia de Redes Informáticas, respaldado por el Estado chino, señaló “graves riesgos de seguridad” que podrían provocar filtraciones de datos sensibles de individuos o empresas. Para industrias críticas, estas fallas incluso podrían “paralizar sistemas empresariales completos” y causar “pérdidas incalculables”, decía el aviso.

“Siempre están tratando de encontrar ese equilibrio para estas tecnologías que pueden ofrecer muchas oportunidades, pero que también pueden plantear un montón de riesgos diferentes”, dijo Chan.

A medida que han surgido preocupaciones sobre el costo, la seguridad y el rendimiento, también han aparecido servicios que ofrecen la desinstalación —por una tarifa—. Aun así, vendedores en sitios de comercio electrónico dijeron a CNN que la demanda de instalación de OpenClaw supera con creces los pedidos para su eliminación.

Shin Wang, un especialista de 31 años en operaciones de comercio electrónico, hizo que le instalaran OpenClaw en una laptop de repuesto la semana pasada y lo llamó JARVIS, en referencia al mayordomo de IA de la película “Iron Man”. Sin embargo, Wang dijo que no le daría acceso a sus archivos de trabajo o personales hasta haberlo probado a fondo.

“Espero que en el futuro pueda liberarme por completo de esas tareas manuales”, dijo Wang.

Además de aprender a usar OpenClaw, Wang también está pensando en adquirir otra habilidad, como cocinar o tocar un instrumento musical. Lo ve como una precaución, por si acaso la IA llega a ser tan sofisticada que no pueda encontrar otro trabajo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.