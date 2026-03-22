Dentro del “ferrocarril subterráneo” que Ucrania está usando para traer de vuelta a niños desde Rusia

Rostyslav Lavrov sabía que tenía que escapar. Estaba atrapado en una academia naval rusa en la Crimea ocupada, adonde fue…

Rostyslav Lavrov sabía que tenía que escapar. Estaba atrapado en una academia naval rusa en la Crimea ocupada, adonde fue enviado a los 16 años después de que las fuerzas de Moscú tomaran el control de su ciudad natal en la región ucraniana de Jersón. La escuela incluso había intentado darle un nuevo certificado de nacimiento —ruso— para consolidar su transformación en ruso.

Estaba decidido a no permitir que eso ocurriera. Así que, un día de octubre de 2023, Lavrov dijo que salió de su dormitorio y emprendió un viaje secreto de regreso a Ucrania.

Ahora, con 19 años y viviendo en Kyiv, Lavrov es uno de los aproximadamente 2.000 niños y adolescentes ucranianos que han regresado a su país de origen después de haber sido deportados por la fuerza, trasladados ilegalmente o haber quedado varados en Rusia, Bielorrusia o en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia.

Muchos de ellos, como Lavrov, tuvieron que salir de manera clandestina porque hacerlo con permiso ruso es casi imposible.

Ucrania ha movilizado al mundo en torno a este tema, construyendo coaliciones internacionales para intentar presionar a Rusia a cooperar. Pero su éxito ha sido limitado. Menos de una cuarta parte de los 2.000 niños que han regresado hasta ahora lo hicieron por canales oficiales: 83 con la ayuda de Qatar y 19 mediante un plan encabezado por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

El plan de escape de Lavrov llevaba tres meses en marcha cuando finalmente cruzó por última vez las puertas de la escuela rusa.

Había logrado, en secreto, ponerse en contacto con voluntarios de Save Ukraine, un grupo que rescata a niños atrapados en Rusia y en territorios ocupados por Rusia. Ellos se pusieron manos a la obra, organizando su salida.

“Elegí un día en el que tenía (clases) en otro edificio. Me levanté por la mañana, me puse el uniforme e hice todo con normalidad para que pensaran que iba a estudiar”, dijo Lavrov a CNN, y añadió que voluntarios de Save Ukraine lo estaban esperando para recogerlo en un lugar cercano.

“No me llevé nada conmigo para evitar llamar la atención. Estaba nervioso en los puestos de control, pero traté de mantener la calma y no demostrarlo”. No está seguro de cuánto tiempo tardó exactamente en llegar a territorio controlado por Ucrania, pero calcula que fueron dos días. Más tarde descubrió que el viaje quizá fue incluso más arriesgado de lo que pensaba: las autoridades rusas lo habían declarado “desaparecido y buscado”.

Mykola Kuleba, fundador de Save Ukraine y exdefensor del pueblo para la infancia de Ucrania, dijo que la fuga de Lavrov no era inusual por su naturaleza.

“Es como una operación especial para cada niño”, dijo, pidiendo a CNN que no revele demasiados detalles para no poner a nadie en riesgo. “No trabajamos con las autoridades rusas ni con ningún funcionario en los territorios ocupados, porque es realmente peligroso”, dijo, explicando que, según su experiencia, darles cualquier información conduce a complicaciones. Una vez que Moscú sabe que Ucrania quiere a un niño en particular, hará todo lo que pueda para impedir que regrese, aseguró.

Yulia Dvornychenko vivió de primera mano este tipo de presunta obstrucción rusa.

Fue separada de sus hijos, Danylo, entonces de 17 años, y Mark, de 9, cuando fue arrestada en 2021 en su casa en Torez, una ciudad del este de Ucrania ocupada por separatistas prorrusos desde 2014. Fue acusada de ser una espía ucraniana. Es viuda, y su nueva pareja fue arrestada junto con ella, por lo que le dijeron que sus hijos serían enviados a un orfanato ruso a menos que firmara una confesión falsa, cosa que hizo.

Dieciocho meses después, fue liberada en un intercambio de prisioneros de guerra. Mark seguía en Torez, viviendo con una amiga de la familia, y Danylo se mantenía oculto en Moscú, adonde huyó desde Torez cuando quedó claro que corría un alto riesgo de ser reclutado en el Ejército ruso.

Una vez en una zona de Ucrania controlada por el Gobierno, Dvornychenko comenzó de inmediato a trabajar para recuperarlos, con ayuda del Gobierno ucraniano.

Las autoridades rusas primero le dijeron que Mark, ahora de 11 años, sería devuelto en un intercambio de prisioneros de guerra. Ella intentó tranquilizarlo, diciéndole que no se asustara si los rusos le ataban las manos y le vendaban los ojos. “Le dije que eso significaba que estaba volviendo a casa. Yo sabía lo que pasa durante esos (intercambios)”, dijo.

Pasó una semana esperando en el lugar del intercambio en la región sureña de Zaporiyia, pero Mark no apareció. Luego, la oficina del Comisionado ruso para los Derechos Humanos introdujo nuevas condiciones para su regreso, pidiendo que Dvornychenko fuera a recogerlo personalmente, una opción que Ucrania rechazó dado el riesgo de que fuera arrestada de nuevo.

Finalmente, dijo Dvornychenko, “la única opción era que Danylo fuera a Torez y recogiera a Mark, pero para eso teníamos que reunir un montón de documentos… Y lo hicimos todo. Lo falsificamos”.

Dvornychenko se reunió con sus dos hijos casi dos años después de aquella noche caótica de su arresto. “No eran los niños que yo recordaba. Mark había crecido mucho, Danylo tenía barba, ya era un hombre hecho y derecho. Fue a la vez alegre y triste. Triste porque se había perdido tiempo”, dijo.

CNN ha pedido comentarios a la oficina de la comisionada rusa para los Derechos del Niño, Maria Lvova-Belova.

Kuleba dijo que el enfoque encubierto de Save Ukraine para traer de vuelta a los niños a veces es criticado por organizaciones internacionales, que afirman que se necesita un mecanismo oficial entre Kyiv y Moscú.

“Hemos estado esperando un mecanismo oficial durante años… así que tenemos que hacerlo de manera no oficial”, dijo. “Construimos un ‘ferrocarril subterráneo’ para encontrar y rescatar a estos niños”.

Hasta finales de febrero, el grupo había logrado traer de vuelta a 1.162 niños ucranianos.

Darya Kasyanova, una de las principales defensoras de los derechos de la infancia en Ucrania y presidenta de la Red Ucraniana de Derechos del Niño, dijo que trabajar con organizaciones internacionales puede ser complicado, “porque hay muchos estándares, muchas limitaciones y desafíos”.

Tanto ella como Kuleba sostienen que algunos estándares internacionales —como la necesidad de entrevistar a cada niño y determinar qué es lo mejor para él antes de devolverlo a Ucrania— simplemente no son viables dadas las circunstancias.

“Puede ser peligroso para estos niños porque, en la mayoría de los casos, están realmente traumatizados; muchos han sido abusados, incluido abuso sexual, por lo que estamos seguros de que esto debe hacerse solo después de regresar (a Ucrania) o cuando el niño llegue a un tercer país seguro”, dijo Kasyanova.

Al igual que Kuleba, Kasyanova dirige un grupo de voluntarios centrado en el retorno de niños ucranianos desde Rusia y desde territorio ocupado.

En declaraciones a CNN el mes pasado, estaba esperando noticias sobre una operación para traer de vuelta a dos niñas ucranianas desde Crimea, anexada ilegalmente por Rusia. Dijo que cada misión es un acto de equilibrio entre lograr el regreso del menor y garantizar la seguridad de los voluntarios que acompañan a cada niño, ya que se ha vuelto demasiado arriesgado para los padres viajar allí.

“Puede ser peligroso para el niño y para nuestro equipo”, dijo. Horas después de hablar con CNN, Kasyanova envió una actualización: las dos niñas rescatadas de Crimea habían cruzado la frontera de forma segura. El número de niños que su equipo había logrado devolver ascendía ya a 341.

El Gobierno ucraniano ha identificado a 20.000 niños que, según afirma, han sido deportados por la fuerza o trasladados ilegalmente a Rusia, Belarús o a zonas de Ucrania ocupadas por Rusia. Muchos han sido enviados a campamentos de reeducación o adoptados por familias rusas.

Moscú ha reconocido públicamente los traslados; Lvova-Belova se ha jactado abiertamente de ellos y ha dicho que Rusia estaba “rescatando” a huérfanos de Ucrania. En 2023, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra Lvova-Belova y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, por su presunto papel en el plan para deportar a niños ucranianos a Rusia. El Kremlin rechazó las acciones de la CPI calificándolas de “escandalosas e inaceptables”.

La cifra de 20.000 incluye solo a los niños de los que Ucrania tiene conocimiento, y Save Ukraine sigue identificando nuevos casos de niños secuestrados y llevados a Rusia.

Muchos fueron sacados de orfanatos o escuelas residenciales en el caos de los primeros días de la invasión a gran escala, y algunos no tienen familiares vivos que los estén buscando.

El equipo de Save Ukraine, de unas 30 personas, está utilizando todas las herramientas disponibles para intentar encontrarlos: desde entrevistar a niños que han regresado sobre otros que pudieron haber conocido en Rusia, hasta usar técnicas de inteligencia de fuentes abiertas y campañas en redes sociales en YouTube y TikTok. El equipo incluso está intentando conectar con niños dentro de videojuegos en línea, dijo Kuleba.

Pero admitió que cada vez les resulta más difícil convencer a los niños secuestrados de que su hogar está en Ucrania. Cuatro años es mucho tiempo, especialmente para los más pequeños.

“Estos niños están creciendo y siendo envenenados por la propaganda. Muchos de ellos han sido adoctrinados, y es realmente difícil convencerlos de que no, que no hay nazis en Ucrania”, dijo, en referencia a la falsa afirmación de Putin de que neonazis dirigen su Gobierno.

Según el defensor del pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets, más de 1,6 millones de niños ucranianos viven en zonas bajo ocupación rusa y se ven obligados a asistir a escuelas rusas, que describió como “máquinas de adoctrinamiento”.

Taras, un joven de 19 años de una aldea ucraniana actualmente ocupada por Rusia, llevaba una semana en la Ucrania controlada por el Gobierno cuando CNN se reunió con él. Como la mayor parte de su numerosa familia sigue viviendo bajo ocupación, pidió a CNN que usara un seudónimo, eligiendo Taras en honor al héroe ucraniano del siglo XIX Taras Shevchenko.

Dijo a CNN que los niños pequeños y los adolescentes en la Ucrania ocupada se enfrentan a la indoctrinación rusa todos los días y están siendo preparados para un futuro servicio militar. “Ahora a los niños se les dan armas automáticas para desmontarlas y volverlas a montar. En la escuela, los visten (con uniformes), los hacen correr y hacer entrenamiento”, dijo.

“Los (rusos) están apuntando específicamente a quienes no sacaron pasaportes rusos y no enviaron a sus hijos a la escuela. Si un niño no va a la escuela, se lo llevan a una colonia infantil rusa”, dijo.

Su familia, que tiene una granja, no pudo permitirse huir cuando Rusia tomó el control de su aldea por primera vez. “Nos confiscaron el vehículo, nuestro único medio para ganar dinero, porque vendemos patatas en los mercados. Mi hermana se desesperó y empezó a llorar cuando uno de los soldados quiso ‘conocerla’”, dijo Taras a CNN, y añadió que el soldado se volvió agresivo cuando ella lo rechazó.

Cuando se hizo evidente que Taras y sus hermanos corrían el riesgo de ser reclutados por el Ejército ruso, la familia decidió que tenían que irse.

Justo antes de Navidad, con la ayuda de Save Ukraine, lograron sacar al hermano mayor de Taras. En febrero, le tocó a Taras. Llevaba días esperando noticias de los voluntarios y, cuando por fin recibió la llamada de que iban a pasar a recogerlo, estuvo listo en cuestión de minutos.

Al igual que Lavrov, el viaje de Taras para salir fue peligroso, e implicó cierto engaño y una enorme dosis de valentía. Tenía una historia de cobertura que repetía en cada puesto de control: un nuevo trabajo en Rusia.

Después de tres días, lo logró. Voluntarios de Save Ukraine lo estaban esperando en la frontera. Le dieron una bandera ucraniana, con la que se envolvió de inmediato. Juró que la conservaría para siempre. “El sol brillaba y le envié un mensaje a mi mamá: ‘Eso es, mamá, ya estoy en casa’”, dijo Taras a CNN.

Dentro de la oficina de Save Ukraine en Kyiv hay una gran pila de estas banderas ucranianas, listas para los niños que serán rescatados a continuación. Taras espera que sus hermanos, que aún están en la Ucrania ocupada, pronto reciban una de ellas. Save Ukraine está trabajando en ello.

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