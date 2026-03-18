Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino López como ministro de Defensa de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que decidió reemplazar a Vladimir Padrino como ministro de Defensa,…

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que decidió reemplazar a Vladimir Padrino como ministro de Defensa, un cargo que ocupaba desde 2014.

Padrino, uno de los hombres más cercanos del fallecido presidente Hugo Chávez y del derrocado presidente Nicolás Maduro, será sustituido por el general Gustavo González López, dijo la presidenta encargada en su cuenta de Telegram.

“Agradecemos al G/J Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país. Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomendadas”, señaló Rodríguez.

Padrino reaccionó a la decisión en su cuenta de Instagram, donde publicó un mensaje en el que agradeció a Rodríguez y felicitó a su sustituto.

“Ha sido el más alto honor de mi vida servir a la Patria como soldado, y proteger la paz y la unidad nacional durante todos estos años al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa. Agradezco profundamente a la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, por sus palabras y todo el apoyo brindado durante mi gestión”, dijo.

“Asimismo, extiendo mis más sinceras felicitaciones al G/J Gustavo González López por esta nueva designación. Conozco desde nuestros albores en la Academia Militar del Ejército, su temple, su moral y su probada lealtad. Estoy seguro que la #FANB saldrá fortalecida ¡Venceremos!”, concluyó.

La sustitución de Padrino se suma a los movimientos que Rodríguez ha hecho en la cúpula del gobierno desde que asumió como presidenta encargada a principios de enero, tras el operativo militar de Estados Unidos para capturar a Maduro.

El derrocado mandatario, sobre quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de US$ 50 millones, es acusado en Nueva York de los delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y manejo de armas, cargos que él rechaza.

Padrino también es acusado de narcotráfico en Estados Unidos, donde el gobierno ofrece una recompensa de US$ 15 millones por información que lleve a su arresto. Anteriormente, Caracas ha rechazado los señalamientos de Washington sobre que altos funcionarios participen en actividades ilegales.

En 2020, el propio Padrino calificó de “burda patraña” la acusación de Estados Unidos en su contra.

Padrino es el hombre que por más tiempo ha encabezado el Ministerio de Defensa de Venezuela, con más de 11 años.

El ahora exministro tiene 62 años. Nació el 30 de mayo de 1963 en Caracas en la Parroquia de Santa Rosalía.

Durante su paso por la Academia Militar, fue alumno del propio Hugo Chávez, con quien desde entonces desarrolló una relación cercana.

Padrino contó en una entrevista de 2021 que desde esa época se identificó con el pensamiento político socialista de Chávez, algo que no cambió con el curso en infantería avanzada que estudió en Estados Unidos, en la Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia.

“Aprendí la cultura de vocación, de poder expansionista, colonialista de los Estados Unidos”, dijo en esa ocasión.

En 2002, durante el intento de golpe de Estado contra Chávez, se negó a levantarse contra el presidente, un episodio que mostró su lealtad con el chavismo.

Asumió la cabeza del Ministerio de Defensa en 2014, ya durante la presidencia de Maduro, de quien también fue cercano.

En reiteradas ocasiones, Maduro elogió su trabajo, al que en intervenciones públicas describió como un pilar de la soberanía de Venezuela. De su lado, mientras estuvo en el cargo Padrino reiteradamente expresó lealtad con el gobierno y dijo que las Fuerzas Armadas estarían listas para repeler intentos de agresión.

En contraparte, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos lo han señalado como presunto responsable de la represión de protestas. Así lo hizo Human Rights Watch en 2017, cuando lo ubicó como uno de los mandos responsables de reprimir las manifestaciones de ese año.

Tras el operativo militar de Estados Unidos para capturar a Maduro, Padrino rechazó las acciones de Washington. Después, respaldó la llegada de Rodríguez como presidenta encargada.

Desde enero, Rodríguez había realizado alrededor de una treintena de cambios en puestos de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Ahora, Padrino se suma a la lista de remociones.

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