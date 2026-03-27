De la agresión al asentamiento: el “manual” de los colonos israelíes en la Ribera Occidental y los soldados que los protegen

Doce horas después de que colonos israelíes atacaran brutalmente a varios palestinos y establecieran un nuevo asentamiento ilegal en su…

Doce horas después de que colonos israelíes atacaran brutalmente a varios palestinos y establecieran un nuevo asentamiento ilegal en su aldea, las Fuerzas Armadas de Israel intervinieron.

Pero en lugar de detener a los colonos o desmantelar el asentamiento, los soldados apuntaron a los residentes palestinos de Tayasir y al equipo de CNN que cubría la incursión.

“¡Alto! ¡Siéntense! ¡Siéntense!”, gritó uno de los israelíes, apuntando su rifle directamente hacia nosotros y los palestinos con los que hablábamos.

Setenta y tres segundos después, uno de los soldados se acercó por detrás del fotoperiodista de CNN Cyril Theophilos, lo inmovilizó con una llave de estrangulamiento, tirándolo al suelo y dañando su cámara. En minutos, varios palestinos y nosotros fuimos detenidos por los soldados.

Las dos horas que pasamos detenidos por ellos revelaron la ideología de los colonos que motiva a muchos de los soldados que operan en la Ribera Occidental ocupada, así como la manera en que a menudo actúan en servicio del movimiento de colonos. Sus comentarios se suman a un amplio conjunto de evidencia documentada por periodistas, activistas y palestinos que muestran a soldados israelíes apoyando o permaneciendo pasivos mientras los colonos israelíes atacan a palestinos o invaden sus tierras.

Un soldado israelí, que se identificó como Meir, reconoció que el asentamiento que protegía en Tayasir es ilegal según la ley israelí, que considera legales los asentamientos establecidos en contravención del derecho internacional.

“Pero esto será un asentamiento legal”, dijo Meir. “Poco a poco, poco a poco”.

Al preguntarle si estaba ayudando a que eso se hiciera realidad, respondió rápidamente: “Por supuesto… ayudo a mi gente”.

Meir describía el manual de los colonos: establecer puestos en tierras palestinas, contar con la protección o inacción de los soldados israelíes y, eventualmente, asegurar un decreto gubernamental que legalice el asentamiento. El actual Gobierno de Israel, el más de derecha en la historia del país, ha legalizado docenas de estos puestos desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023.

Meir y otro soldado, el que agredió a Theophilos, declararon repetidamente que toda la Ribera Occidental pertenece a Israel y al pueblo judío, repitiendo el lenguaje de ministros del Gobierno de extrema derecha. También describieron a todos los palestinos como terroristas y hablaron de venganza.

Los soldados dijeron ser amigos de Yehuda Sherman, un colono israelí de 18 años que, según las autoridades israelíes, fue asesinado por un conductor palestino que embistió su cuatriciclo. Los palestinos del área cuestionan esa versión y aseguran que Sherman intentaba robar ovejas a los palestinos.

“Si tuvieras un hermano y lo mataran, ¿qué harías?”, preguntó uno de los soldados.

Respondimos: “¿Eso es venganza?”

“Venganza”, respondió Meir.

Al preguntarle si era normal que los soldados buscaran venganza, contestó: “Mira, al final del día, si el Estado no hace nada por lo que hicieron, los que asesinaron al joven…, ¿qué esperas que hagamos?”.

La violencia de los colonos se disparó tras el ataque de Hamas el 7 de octubre, alimentada por una mezcla peligrosa de venganza y la acción del Gobierno de Israel para expandir los asentamientos en la Ribera Occidental.

Los ataques, cada vez más calificados como terrorismo judío por activistas de derechos humanos y periodistas israelíes, se han incrementado nuevamente en las últimas semanas en medio de la guerra con Irán, que ha acaparado la atención pública.

Las Fuerzas Armadas de Israel dijeron a CNN: “Las acciones y el comportamiento de los soldados en este incidente son incompatibles con lo que se espera de los soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) que operan en el área de Judea y Samaria”. Agregó que el incidente será “revisado a fondo”, pero no respondió a las preguntas de CNN sobre el asentamiento o el aumento de la violencia de los colonos en la Ribera Occidental.

Acostado en su cama de hospital, Abdullah Daraghmeh es un testimonio de esa violencia: el hombre de 75 años está ensangrentado y magullado, con el rostro hinchado por la brutal agresión que le fracturó el cráneo, varios huesos de la cara y le arrancó dientes.

Su familia y varios testigos en Tayasir dijeron que los colonos irrumpieron en su casa a mitad de la noche y lo golpearon.

Sami Daraghmeh relató que encontró a su padre ensangrentado en la cama.

“Estaba dormido”, dijo su hijo. “Esto no es normal”.

Según los residentes, los colonos asaltaron Tayasir en las primeras horas del jueves, según los residentes, disparando al aire y golpeando a varios palestinos. Al amanecer, un nuevo asentamiento ya había sido establecido en la aldea.

“Esta es mi casa y no me atrevo a dormir en ella”, dijo Imad Dabak, residente del lugar, desde donde se ve el nuevo asentamiento, cerca de su hogar. “Me voy con mis hijos esta noche”.

Las Fuerzas Armadas, explicó, han mostrado que no están dispuestas a desalojar a los colonos del asentamiento.

Si los colonos regresan, dijo, su único recurso es grabarlos.

“Si vienen, solo sostendré mi teléfono y grabaré… no puedo empujarlos ni tocarlos; me arrestarían y me meterían en la cárcel si no me matan”, señaló Dabak. “La cámara es mi única arma; es lo único que puede demostrar que soy inocente”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.