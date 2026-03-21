Cuba anuncia segundo apagón nacional en menos de una semana

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba anunció este sábado que toda la isla ha sufrido otro apagón eléctrico.…

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba anunció este sábado que toda la isla ha sufrido otro apagón eléctrico.

“Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional”, dijo el Ministerio en una publicación en X. “Ya comienzan a implementarse los protocolos para el restablecimiento”.

Esto ocurre solo días después de que Cuba, un país con 10 millones de habitantes, viviera el lunes su primer colapso nacional de la red eléctrica desde que Estados Unidos comenzó a bloquear los suministros de petróleo procedentes de Venezuela a principios de este año.

La Unión Eléctrica de Cuba, que pertenece al Ministerio de Energía, preveía un déficit de 1.740 megawatts (MW) para la hora pico de esta noche, según el reporte que publicó por la mañana en X.

Por la noche, la misma Unión Eléctrica dijo en X que la desconexión se debió a un problema en la Unidad número 6 de la termoeléctrica Nuevitas, lo que causó “un efecto de cascada en las máquinas que estaban en línea”.

Agregó que se están activando protocolos para la recuperación gradual del Sistema Eléctrico Nacional y que se está dando prioridad a lugares como “centros vitales”, hospitales y acueductos.

De acuerdo con el gobierno de Cuba, los apagones en la isla —que se habían vuelto frecuentes en los últimos años— se han agravado durante los primeros meses de 2026 debido a la escasez de combustible para que las centrales eléctricas puedan operar.

La falta de petróleo también ha impactado en otros aspectos, como los servicios públicos y el transporte de alimentos, una situación que ya ha generado algunas protestas en La Habana y otras ciudades.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo recientemente que entiende el malestar que estos problemas generan, aunque aseguró que las autoridades están trabajando para buscar vías de solución.

Dentro de este contexto, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, señaló este sábado que su país permanece abierto a tener un diálogo serio y respetuoso con Estados Unidos, que mantiene presiones sobre la isla y un embargo económico desde la década de 1960.

The-CNN-Wire

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