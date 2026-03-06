Cuba anuncia el cierre de su embajada en Ecuador en medio de las tensiones entre ambos países

El Gobierno de Cuba anunció el cierre de su embajada en Ecuador este viernes tras la decisión de Daniel Noboa…

El Gobierno de Cuba anunció el cierre de su embajada en Ecuador este viernes tras la decisión de Daniel Noboa de declarar persona non grata al embajador de la isla y darle un plazo de 48 horas al personal diplomático para que salga del país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba anunció en un comunicado que decidió prescindir “del inmueble utilizado como sede de la Embajada de Cuba, y retirar, con efecto inmediato, todos los atributos y símbolos identificativos de su misión diplomática en Quito”, en respuesta a la “arbitraria, injustificada y hostil decisión del gobierno de la República del Ecuador”.

“El Gobierno de Cuba lamenta profundamente la acción unilateral e inamistosa del Gobierno del Ecuador, que atenta contra el espíritu de respeto y cooperación que históricamente ha caracterizado las relaciones bilaterales entre ambos países”, añade el comunicado.

El Gobierno de Noboa había anunciado el miércoles la decisión de declarar persona non grata al embajador Basilio Antonio Gutiérrez García y a todo el personal diplomático cubano en Ecuador. “El Gobierno del Ecuador reafirma su compromiso con el respeto al Derecho Internacional y la defensa de los altos intereses nacionales”, señaló en el comunicado, sin dar más detalles. CNN consultó al Gobierno de Ecuador para obtener más información sobre las recientes decisiones y está en espera de respuesta.

La medida, que rompió con las relaciones diplomáticas históricas entre ambos países, se da mientras Ecuador se acerca cada vez más Estados Unidos en materia de seguridad. El mismo día del decreto, EE.UU. anunció que fuerzas militares de Ecuador y Estados Unidos lanzaron operaciones conjuntas en territorio ecuatoriano contra organizaciones designadas como terroristas por el Gobierno de Trump.

