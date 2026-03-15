¿Cuántas veces han ocurrido empates en los Oscar?

Aunque son raros, los empates han ocurrido en las galas de los Oscar. Hasta la ceremonia número 98 de estos…

Aunque son raros, los empates han ocurrido en las galas de los Oscar. Hasta la ceremonia número 98 de estos premios que reconocen lo mejor del cine se han registrado siete empates, incluyendo el que tuvo lugar este 2026, cuando se reconoció a dos producciones con el galardón en la categoría de mejor cortometraje de acción real: “The Singers” y “Two People Exchanging Saliva”.

El primer caso de empate se produjo en 1933, durante la quinta ceremonia de entrega de los Oscar, cuando se les dio el galardón de mejor actor a Wallace Berry, por “The Champ”, y a Frederick March por su interpretación en “Dr. Jekyll and Mr. Hyde”. Aunque la Academia aclaró que March recibió un voto más, las reglas de la época contemplaban que si entre los competidores solo había tres votos de diferencia, el premio se les entregaría a ambos. Desde entonces, las reglas cambiaron y ahora solo se otorga un empate cuando los contendientes han obtenido el mismo número de votos.

El segundo empate llegó en 1944, durante la edición 22 del premio. Los producciones que compartieron el Oscar a mejor documental corto fueron “A Chance to Live” y “So Much for So Little”.

Tuvieron que pasar 19 años para que se produjera otro empate. Así fue que en 1968, durante la gala número 41, el premio de mejor actriz recayó en Katherine Hepburn por su trabajo en “The Lion in Winter” y Barbra Streisand, por su recordada actuación en “Funny Girl”.

En 1986, durante la 56° edición de los premios, otra vez hubo un empate en la categoría de mejor documental, aunque en esta ocasión ocurrió en su versión larga. Las preciadas estatuillas las recibieron “Artie Shaw: Time Is All You’ve Got” y “ Down and Out in America”.

En 1994, en la ceremonia número 67, el empate se produjo entre los contendientes a mejor corto de acción real, cuando el galardón fue para las producciones de “Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life” y “Trevor”.

En 2012 se dio el sexto empate. Fue en la gala 85 de los Oscar, cuando en la categoría mejor edición de sonido ganaron “Skyfall” y “Zero Dark Thirty”.

The-CNN-Wire

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