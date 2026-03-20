Cristiano Ronaldo se pierde la reinauguración del Estadio Azteca: no entra en la convocatoria de Portugal

Se viene una nueva fecha FIFA de partidos amistosos internacionales y, como no, el repechaje mundialista que entrega los últimos…

Se viene una nueva fecha FIFA de partidos amistosos internacionales y, como no, el repechaje mundialista que entrega los últimos seis cupos a la cita de Canadá, Estados Unidos y México. Pero también tendremos la reinauguración del Estadio Azteca, que extrañará a quien aparecía como invitado de lujo.

Se trata de Cristiano Ronaldo, quien es el gran ausente en la última convocatoria de Portugal para una doble fecha de preparación ante dos de los anfitriones de la próxima Copa del Mundo: México (28 de marzo) y Estados Unidos (31 de marzo).

Cristiano era uno de los atractivos principales para la primera prueba del coloso de Santa Úrsula antes del comienzo del Mundial 2026, e incluso su posible presencia ayudó a catapultar los precios de las entradas para un partido con grandes expectativas futbolísticas y, al mismo tiempo, de logística.

Pero el público mexicano se quedará con ganas de ver a CR7, luego que el ídolo portugués y máximo anotador de la historia del fútbol moderno tuviera que ausentarse por lesión.

La lista de Roberto Martínez dejó aislados a Cristiano, Rúben Dias y Nélson Semedo, habituales de la selección, pero que no están aptos para jugar.

Sin embargo, el seleccionador desestimó que Cristiano Ronaldo sufriera una lesión grave que ponga en peligro su futuro con el equipo, especialmente para el Mundial 2026.

“No, no, no, no está en riesgo (Cristiano Ronaldo). Es una lesión leve, una lesión muscular, y una lesión de la que creemos que podría recuperarse en una o dos semanas. No es un período muy largo. Creo que todo lo que Cristiano ha hecho físicamente durante esta temporada demuestra que está en excelente condición y que no hay ningún problema físico”, aseguró Martínez al momento de entregar la lista.

Además, el técnico español a cargo de la selección lusa aseguró que es una buena etapa para la “gestión física y oportunidad”, pensando en las opciones para terminar de construir el equipo de cara al Mundial.

Dentro de la lista de 27 jugadores también aparece como gran novedad la convocatoria del mediocampista Mateus Fernandes, del West Ham.

Arqueros: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP).

Defensas: Matheus Nunes (Manchester City), Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), António Silva (SL Benfica), Tomás Araújo (SL Benfica).

Mediocampistas: Rúben Neves (Al Hilal), Samú Costa (Mallorca), Mateus Fernandes (West Ham), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) y Rodrigo Mora (FC Porto);

Delanteros: Ricardo Horta (SC Braga), Pedro Gonçalves (Sporting CP), João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Rafael Leão (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) y Gonçalo Ramos (PSG).

Antes del inicio del Mundial 2026, el Estadio Azteca habría contado con la presencia de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en menos de un mes, pero el astro argentino no visitará el inmueble de momento, tras la eliminación del Inter Miami de la Copa de Campeones de la Concacaf y lo que hubiese sido un potencial enfrentamiento contra las Águilas del América, aunque el Azteca no aparece como estadio confirmado para la vuelta de cuartos de final, entre el América y Nashville SC el 14 de abril.

Portugal comparte el grupo K del Mundial con Uzbekistán, Colombia y un equipo por clasificar entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

El debut será el 17 de junio en Houston, justamente contra la selección clasificada del repechaje.

The-CNN-Wire

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