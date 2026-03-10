¿Hacia dónde va la guerra con Irán? Los tres finales posibles

De un momento a otro, esta crisis en Irán parece desarrollarse de maneras cada vez más inciertas para gobiernos, inversionistas…

De un momento a otro, esta crisis en Irán parece desarrollarse de maneras cada vez más inciertas para gobiernos, inversionistas y ciudadanos comunes por igual. Mucho depende ahora de las decisiones individuales de líderes impredecibles, incluido el presidente Donald Trump y, quizá ahora, el nuevo y aún no probado líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei.

El lunes, Trump envió señales contradictorias al describir la guerra como una “excursión de corto plazo” que podría terminar “pronto”, pero también dijo que no debería terminar antes de que Irán “ya no tenga ninguna capacidad, durante un período muy largo, para desarrollar armamento que pueda usarse contra Estados Unidos, Israel o cualquiera de nuestros aliados”.

Entonces, ¿hacia dónde se dirige todo esto? Dentro de la Casa Blanca, durante una crisis, a menudo recurríamos a expertos de todo el Gobierno de EE.UU. para modelar posibles escenarios finales con un caso base (el más probable), un mejor escenario y un peor escenario.

Así podría verse ese análisis, basado en información pública y reportes periodísticos.

En cualquier escenario, la campaña militar necesita semanas para completarse. El objetivo militar, según lo describe el Pentágono, es degradar la capacidad de Irán para proyectar poder fuera de sus fronteras. Eso significa atacar los misiles iraníes y las instalaciones de producción de misiles, drones y fábricas de drones, fuerzas navales, fuerzas aéreas, estructuras de mando y control, y lo que queda de su programa nuclear.

Degradar la capacidad de las Fuerzas Armadas de un país es una misión militar viable, y es independiente del resultado político que Estados Unidos e Israel puedan esperar en Irán. Sin embargo, lleva tiempo, y es probable que los planificadores de las Fuerzas Armadas le estén diciendo a Trump que, aunque la operación va por buen camino e incluso quizá adelantada al calendario, requiere al menos varias semanas para completarse.

Cabe destacar que funcionarios del Pentágono, durante una sesión informativa el martes, se negaron a discutir plazos, y la Casa Blanca confirmó el plazo original de entre cuatro y seis semanas. Como hipótesis de planificación, podemos suponer que la operación de las Fuerzas Armadas durará al menos un par de semanas más.

La planificación de escenarios es tan buena como los hechos que se conocen en ese momento. En este caso, supondremos que el nuevo líder supremo de Irán sigue con vida y que no hay más sacudidas políticas en Teherán. También podemos asumir que los precios de la energía se mantendrán elevados, incluso si los barcos vuelven a transitar por el estrecho de Ormuz.

Mientras el conflicto continúe en el corazón de una ruta vital de transporte, habrá repercusiones económicas que se sentirán a nivel global. Irán busca aumentar el dolor económico para influir en Trump y que dé por terminada la guerra antes de tiempo, algo que el presidente ha rechazado.

Con base en estas suposiciones, estos son los tres escenarios que podrían definir el desenlace en el próximo período, con mis porcentajes estimados para cada uno:

En el escenario más probable, Trump le da a las Fuerzas Armadas el tiempo que necesitan para completar esta misión definida de degradar la capacidad de proyección de poder de Irán. Esto significa que Estados Unidos, junto con sus aliados y socios, puede hacer lo suficiente para contener los impactos económicos, y que el presidente se mantiene comprometido con la misión que ordenó.

Este escenario supone que, para finales de este mes, la capacidad de proyección de poder de Irán y su base industrial de defensa estarán significativamente debilitadas, pero que sus estructuras políticas permanecerán intactas. La campaña militar de alta intensidad cesaría, tras cumplir su objetivo definido, pero sin promesas de un cambio de régimen en Teherán.

A partir de ahí, las sanciones estadounidenses e internacionales contra Irán permanecerían firmemente en vigor, a menos que su nuevo Gobierno acepte detener la búsqueda de un programa nuclear y renunciar a su programa de misiles balísticos de largo alcance. Ambos programas siguen bajo sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y eso continuará.

En el plano de las Fuerzas Armadas, Estados Unidos e Israel, y posiblemente otros socios, continuarían patrullando los cielos iraníes con riesgos limitados dada la falta de defensas aéreas de Irán. Si Teherán intentara restaurar sus programas de misiles, drones o nuclear, podría ser atacado en cualquier momento, disuadiendo esos intentos.

Este escenario base en los próximos meses e incluso años podría parecerse al de Iraq en la década de 1990: debilitado, contenido y con pilotos estadounidenses sobrevolando para disuadir futuras amenazas. Eso no garantizaría un cambio de régimen en Irán, pero dado el malestar político en el país, podríamos anticipar futuras protestas y un deterioro gradual del aparato del régimen con el tiempo.

El peor escenario vería cómo las sacudidas económicas obligan a Trump a declarar victoria prematuramente antes de que la campaña militar haya concluido. Eso dejaría a un Irán con estructuras de poder reconstituidas, resentido y envalentonado y con suficiente capacidad militar y nuclear para reconstruirse.

La región quedaría aún menos estable, ya que los países del golfo permanecerían bajo amenaza constante de un Irán con capacidades crecientes de misiles y drones, que Teherán ya ha demostrado estar dispuesto a utilizar.

Este escenario podría arrastrar aún más a Estados Unidos hacia Medio Oriente, obligándolo a reforzar las defensas de sus socios del Golfo después de enfrentar miles de misiles y drones, mientras la campaña militar estadounidense se interrumpe antes de destruir esas capacidades. Los costos de operar en la región, desde seguros marítimos hasta inversiones de largo plazo, podrían aumentar considerablemente antes de que se establezca un nuevo equilibrio.

El presidente Dwight D. Eisenhower advirtió que ningún comandante en jefe debería considerar acciones de las Fuerzas Armadas decisivas antes de examinar todos los hechos “con frialdad y dureza”, ya que las guerras, una vez iniciadas, avanzan de forma impredecible y con consecuencias no deseadas.

Las oscilaciones económicas que ahora se desarrollan se preveían en cualquier escenario de guerra con Irán, a lo largo de distintos Gobiernos presidenciales. El Gobierno de Trump, y por tanto mi escenario base, proyecta determinación para llevar la campaña hasta su conclusión pese a esas sacudidas, pero el presidente también ha insinuado (“excursión de corto plazo”) que podría cambiar de rumbo en cualquier momento.

Una decisión de dar marcha atrás antes de que las Fuerzas Armadas estadounidenses completen la tarea que se le encomendó correría el riesgo de dejar un equilibrio regional aún más inestable. Independientemente de los méritos de haber iniciado esta guerra, detener la campaña antes de tiempo podría dejar al régimen iraní envalentonado y a la región —y al mundo— en una posición aún más precaria.

En el mejor escenario, la presión de las Fuerzas Armadas sobre Irán, incluidos los ataques contra su aparato de seguridad represivo, debilita al régimen y fortalece la confianza de los iraníes para volver a salir a las calles y exigir el derrocamiento de la República Islámica. Este escenario podría haber tenido mejores probabilidades si no fuera por la violenta represión de enero, que según informes dejó miles de muertos. En el corto plazo, los iraníes podrían volver a manifestarse de forma masiva solo si el aparato represivo de Teherán, las milicias Basij y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, se ve significativamente debilitado y de forma visible, algo difícil de lograr únicamente con poder aéreo.

La historia muestra que la presión de las Fuerzas Armadas externas rara vez produce un colapso rápido de un régimen sin una oposición interna organizada y armada.

Las bajas probabilidades de este escenario están implícitas en el plan militar tal como lo ha descrito el Pentágono, particularmente el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, y el comandante del Mando Central, el almirante Brad Cooper. El objetivo es degradar la capacidad de Irán para proyectar poder fuera de sus fronteras, no su capacidad para ejercer poder dentro de Teherán, algo que probablemente requeriría fuerzas terrestres estadounidenses o una oposición organizada. Ninguna de esas opciones parece disponible en esta campaña militar, y sin ellas la probabilidad de un cambio de régimen a corto plazo en Teherán sigue siendo baja.

Estos tres escenarios no son mutuamente excluyentes. Es probable que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, sea una figura respaldada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y no está claro si logrará consolidar el poder de forma efectiva o si surgirán rivales.

La República Islámica de Irán llegó al poder en 1979 en oposición a un sistema de poder hereditario, y la principal base de Mojtaba para ocupar su nuevo cargo es precisamente la herencia de su padre fallecido.

Por lo tanto, a largo plazo podríamos presenciar un desgaste gradual de la República Islámica en cualquier caso, lo que podría dar lugar a que el pueblo iraní dirija el rumbo de los acontecimientos y finalmente supere el sistema de represión. El Irán debilitado del escenario base podría acelerar ese resultado, aunque no es algo que deba esperarse en los próximos meses.

El nuevo Gobierno de Irán también tendrá un papel en cualquiera de estos escenarios, y podría intentar continuar con ataques de drones y misiles en la región, si conserva la capacidad para hacerlo, incluso después de que Estados Unidos ponga fin a las principales operaciones.

En cualquier escenario, el involucramiento de Estados Unidos con Irán, incluyendo disuasión, contención y la posibilidad de nuevas acciones de las Fuerzas Armadas, difícilmente terminará cuando esta crisis concluya. El resultado más probable no es una resolución clara, sino un Irán más débil y contenido, con nuevos equilibrios regionales de poder y con incertidumbre sobre hacia dónde conduce todo esto.

