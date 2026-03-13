Correo de recaudación de Trump usa una foto del traslado de soldados y promete “informes privados de seguridad nacional”

Un correo electrónico de recaudación de fondos del comité independiente de campaña del presidente Donald Trump tiene una propuesta provocadora:…

Un correo electrónico de recaudación de fondos del comité independiente de campaña del presidente Donald Trump tiene una propuesta provocadora: promete acceso a los “informes privados de seguridad nacional” del presidente usando una imagen del traslado digno de seis soldados estadounidenses caídos.

El email, enviado por Never Surrender, Inc., promociona lo que llama una “Membresía de Informe de Seguridad Nacional” e insta a los destinatarios a “reservar tu lugar” con múltiples enlaces para donar, en lo que describe como un grupo exclusivo que recibe actualizaciones sobre amenazas a la seguridad nacional.

Promete que los miembros “recibirán mis informes privados de seguridad nacional, actualizaciones sin filtros sobre las amenazas que enfrenta Estados Unidos. La verdad directa sobre invasiones fronterizas, adversarios extranjeros, sabotaje del Estado profundo y cada peligro que ocultan las noticias falsas”.

El mensaje incluye una fotografía oficial de la Casa Blanca que muestra a Trump saludar durante un solemne traslado en la Base de la Fuerza Aérea de Dover, una tradición militar que honra a los miembros del servicio estadounidenses caídos. Trump asistió junto a miembros de su Gobierno.

En la foto se aprecia un féretro cubierto con una bandera, que se utiliza para transportar los restos de los soldados.

“Soy el comandante fuerte que enfrenta a los tiranos, aniquila a los terroristas y nunca retrocede”, continúa el email de recaudación de fondos. “Esto es para patriotas dispuestos a defender esa fuerza inquebrantable. No para los débiles o los indecisos”.

El correo —que fue informado por primera vez por Patriot Takes, un investigador afiliado a la red MeidasTouch Network, de tendencia izquierdista— enlaza a una página de donaciones.

“SOY EL presidente DONALD J. TRUMP. TÚ ERES LA ÚNICA RAZÓN POR LA QUE SALVAMOS A ESTADOS UNIDOS”, dice la página. “AHORA TE PIDO QUE CONSIDERES HACER UNA PEQUEÑA CONTRIBUCIÓN ¡PARA QUE PODAMOS COMPLETAR LA AGENDA MAGA! ¿PUEDO CONTAR CON TU APOYO?”

El correo es una de varias propuestas de Trump y sus comités independientes de campaña (PAC) afiliados que han usado la guerra en Irán para recaudar fondos.

Los traslados dignos son ceremonias solemnes que se realizan cuando los restos de miembros del servicio estadounidenses muertos en el extranjero son repatriados a Estados Unidos. Hasta ahora, 13 miembros del servicio han muerto en la guerra con Irán. El presidente dijo anteriormente que probablemente habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán.

Cuando se le preguntó el sábado sobre si pensaba que tendría que asistir a más traslados dignos, Trump dijo: “Estoy seguro. Lo lamento… pero es parte de la guerra”.

Ni la Casa Blanca ni el Comité Nacional Republicano respondieron a una solicitud de comentarios de CNN.

El correo de recaudación de fondos provocó críticas de algunos demócratas después de que se difundieran capturas de pantalla en las redes sociales.

El senador Andy Kim, de Nueva Jersey, escribió en X: “Espero que el informe de seguridad nacional para los donantes no se omita la sección de ‘Irán cerrará el estrecho de Ormuz’ que Trump y Hegseth pasaron por alto”.

La oficina de prensa del gobernador de California, Gavin Newsom, también criticó el email, escribiendo: “Donald Trump está recaudando fondos a costa de soldados muertos. ¡Es un HOMBRE profundamente ENFERMO y REPUGNANTE!”

The-CNN-Wire

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