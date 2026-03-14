Corea del Norte lanzó múltiples misiles balísticos este sábado, según EE.UU.

Corea del Norte lanzó múltiples misiles balísticos el sábado, según el Comando Indo-Pacífico de EE.UU. Los lanzamientos no representan una…

Corea del Norte lanzó múltiples misiles balísticos el sábado, según el Comando Indo-Pacífico de EE.UU.

Los lanzamientos no representan una amenaza inmediata para el personal o el territorio de EE.UU., ni para sus aliados, de acuerdo con las evaluaciones actuales. Así lo indicó el comando en un comunicado, que añade que se encuentra realizando consultas con sus aliados y socios.

“La República Popular Democrática de Corea lanzó múltiples misiles balísticos el 14 de marzo de 2026”, indica el comunicado, y agrega: “Estados Unidos mantiene su compromiso con la defensa del territorio nacional estadounidense y de nuestros aliados en la región”.

Estos lanzamientos se producen semanas después de que el líder norcoreano, Kim Jong Un, prometiera fortalecer el programa nuclear de su país durante un discurso ante el congreso del partido gobernante.

The-CNN-Wire

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