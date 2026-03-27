Conoce a la tripulación de Artemis II de la NASA, que marcará el inicio de una nueva era de exploración del espacio profundo

La primera mujer. La primera persona negra. El primer canadiense. Las cuatro personas que pronto embarcarán en una nave espacial…

La primera mujer. La primera persona negra. El primer canadiense.

Las cuatro personas que pronto embarcarán en una nave espacial para la primera misión tripulada a la Luna en más de medio siglo representan un conjunto de hitos históricos. Se espera que la tripulación de la misión Artemis II, liderada por la NASA, amplíe la lista de exploradores del espacio profundo más allá del estrecho perfil de los astronautas de la era Apolo, un grupo compuesto exclusivamente por hombres estadounidenses blancos, casi todos con antecedentes militares.

Sin embargo, aunque los astronautas inaugurarán una era de diversidad para la exploración del espacio profundo, sus credenciales se parecen a las de sus homólogos del Apolo.

La tripulación incluye a Reid Wiseman, de la NASA, un piloto de pruebas de la Marina de Estados Unidos y padre soltero que se desempeñará como comandante de la misión; Victor Glover, un piloto de pruebas naval que se convertirá en la primera persona negra en viajar al espacio profundo; Christina Koch, una ingeniera y astronauta poseedora de récords que se convertirá en la primera mujer en viajar a la Luna; y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés), un piloto de combate que será el primer astronauta no perteneciente a la NASA en integrarse a una misión lunar.

El viaje de alto riesgo a las cercanías de la Luna los llevará más allá de su cara oculta —más adentro del espacio que cualquier ser humano haya llegado antes— y planteará innumerables riesgos para los astronautas.

El viaje de 10 días, de aproximadamente 965.600 kilómetros, cuyo lanzamiento está previsto tan pronto como en abril, expondrá a la tripulación a niveles peligrosos de radiación. En varios puntos cruciales del trayecto, la tripulación espera perder el contacto con el control de la misión debido a la enorme distancia y a la física implicada en el vuelo. Los apagones de comunicaciones inesperados también son una posibilidad real.

Y los astronautas serán los primeros seres humanos en volar a bordo de la nave espacial Orion y del cohete Space Launch System, piezas de hardware que la NASA ha pasado dos décadas y más de US$ 40.000 millones desarrollando y que aún presentan problemas conocidos.

En entrevistas, los miembros de la tripulación de Artemis II han expresado sus esperanzas y optimismo, al tiempo que han hecho menciones sorprendentemente francas a las realidades del riesgo.

“Es posible que no podamos comunicarnos con la Tierra y que estemos teniendo problemas con la nave espacial”, dijo Hansen a la Canadian Broadcasting Corp. sobre su entrenamiento para la misión.

“¿Cuáles son los aspectos más básicos para darnos una oportunidad de seguir respirando y de caer en algún lugar del planeta e idealmente en el océano Pacífico? Obviamente, he tenido esa conversación con mi esposa y mis hijos”.

Aun así, los cuatro también han hablado abiertamente sobre lo que esta misión significará para ellos y para la NASA y sus socios internacionales, la CSA y la Agencia Espacial Europea, que compiten por devolver a los seres humanos a la superficie lunar en medio de una nueva carrera espacial con China.

Desde hace mucho tiempo, la NASA ha presentado el programa de exploración lunar Artemis como un trampolín para explorar más profundamente el cosmos.

Artemis II es un vuelo de prueba que circunnavegará la Luna y no aterrizará en su superficie, pero servirá como misión precursora de Artemis III, que se espera que toque suelo cerca del polo sur de la Luna, en gran medida inexplorado.

El objetivo general del programa Artemis es determinar cómo los seres humanos pueden vivir y trabajar de forma permanente en la superficie lunar. Y esa hazaña, según la agencia espacial, ayudará a la NASA a descubrir cómo las personas pueden sobrevivir a viajes de meses a Marte.

“Necesitamos celebrar este momento en la historia humana”, dijo Glover tras su selección para la misión Artemis II en 2023. “Es el siguiente paso en el viaje que llevará a la humanidad a Marte”.

Ciudad natal: Baltimore.

Experiencia previa en vuelos espaciales: viajó a bordo de una cápsula rusa Soyuz para pasar 165 días en la Estación Espacial Internacional en 2014.

Rol en Artemis II: comandante.

Lleva consigo: una tarjeta en blanco para anotar sus pensamientos.

Wiseman es un aviador naval condecorado y piloto de pruebas de 50 años que se unió al cuerpo de astronautas de la NASA en 2009. Más recientemente, Wiseman fue jefe de la oficina de astronautas, un cargo que ha sido descrito como ingrato, pero ventajoso porque permite a quienes lo ocupan asignarse a sí mismos a la misión que deseen al dejar el puesto.

Cuando se le pregunta por qué la NASA está regresando a la Luna, Wiseman es directo: “Porque queremos ver humanos en Marte”, dijo en 2023 en “The Late Show With Stephen Colbert”.

La difunta esposa de Wiseman, Carroll Taylor Wiseman, era enfermera en una unidad de cuidados intensivos neonatales y murió en 2020 tras una batalla contra el cáncer.

Wiseman ha dicho que prestó mucha atención a sus dos hijas en preparación para su viaje de 10 días a la Luna.

“Me fui a caminar con mis hijas. Les dije: ‘Aquí es donde está el testamento, aquí es donde están los documentos del fideicomiso, y si me pasa algo, esto es lo que les va a pasar a ustedes’”, dijo Wiseman. “De hecho, desearía que más gente en la vida cotidiana hablara con sus familias de esa manera porque nunca sabes qué va a traer el día siguiente”.

Ciudad natal: Pomona, California.

Experiencia previa en vuelos espaciales: pilotó la misión SpaceX Crew-1, la primera misión rutinaria de seis meses a la Estación Espacial Internacional a bordo de la nave Crew Dragon, que se lanzó en 2020.

Rol en Artemis II: piloto.

Lleva consigo: una Biblia y una reliquia familiar para los miembros de su familia.

Glover, de 49 años, a menudo parece el más reservado del grupo y rara vez muestra emoción.

“La emoción, por ejemplo, es algo sobre lo que me preguntan mucho y no la muestro a menudo”, dijo Glover durante una conferencia de prensa el 17 de enero. “Creo que puede convertirse en una distracción”.

Glover tiene varios títulos de maestría, incluida una maestría en Ciencias en Ingeniería de Pruebas de Vuelo de Air University en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en California; una maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas de la Naval Postgraduate School; y una maestría en Arte y Ciencia Operacional Militar de Air University, en Alabama.

El mundo de los pilotos de pruebas es uno en el que se valora enormemente el manejo manual y hábil de máquinas complejas, y quienes trasladan su experiencia como pilotos de pruebas al mundo de la astronáutica a menudo se enfrentan a preguntas sobre cómo se sienten al entrar en una nave espacial que está en gran medida automatizada.

El legendario piloto de pruebas Chuck Yeager, por ejemplo, describió famosamente a los astronautas del programa Mercury de la NASA de principios de la década de 1960 como “Spam en una lata”.

Cuando se le preguntó sobre esa línea de cuestionamiento de larga data (en su mayoría de buen humor), Glover bromeó diciendo que es “un poco ludita”.

“Me encantan los mandos o los controles que puedo, ya sabes, agarrar con las manos”, dijo Glover, pero también acepta la automatización como el futuro, señalando: “No vamos a deshacer todo eso”.

Pero lo que no ha cambiado son las necesidades y los deseos de los humanos a bordo de estas naves, algo que dijo que se dio cuenta mientras leía informes antiguos de astronautas de Mercury, Gemini y Apolo.

“Dicen las mismas cosas que decimos nosotros: que tener una ventana es importante, tener la capacidad de realizar funciones críticas es importante, y simplemente cómo implementamos eso va a cambiar con el estado de la tecnología”.

Glover está casado con Dionna Odom Glover, y tienen cuatro hijas. Ha dicho que está contento de que a las familias de la tripulación se les asignará un astronauta en la Tierra para mantenerse en estrecho contacto y consolarlas durante la misión.

El despegue “puede ser un momento magnífico y aterrador al mismo tiempo, y por eso estoy realmente agradecido con ese equipo que nos ayuda a prepararnos”, dijo Glover.

Ciudad natal: Jacksonville, Carolina del Norte.

Experiencia previa en vuelos espaciales: después de despegar hacia la Estación Espacial Internacional a bordo de una cápsula Soyuz rusa en 2019, Koch pasó 328 días en órbita terrestre baja, un récord por la mayor cantidad de días consecutivos en el espacio para una mujer. Ese año, también participó en el primer paseo espacial exclusivamente femenino.

Rol en Artemis II: especialista de misión.

Lleva consigo: notas manuscritas de sus seres queridos. Durante la misión, “puedo sostener en mis manos algo que ellos sostuvieron en sus manos”, dijo Koch.

Koch —cuyo apellido se pronuncia “cook”— tiene una maestría en Ingeniería eléctrica de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Anteriormente, trabajó en satélites de observación de la Tierra en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, y realizó estancias en algunos de los laboratorios más remotos del planeta, incluida la Estación Amundsen-Scott del Polo Sur y la Estación Palmer en la Antártida.

“Me encantaban las cosas que me hacían sentir pequeña, cosas que me hacían reflexionar sobre el tamaño del universo, mi lugar en él”, dijo Koch en un video de la NASA de 2020.

Se unió al cuerpo de astronautas en 2013.

Koch afirmó que desde hace mucho tiempo admira a los astronautas del Apolo, que parecían disfrutar reuniéndose en eventos de la NASA, incluso décadas después de retirarse del cuerpo.

“Lo que vivieron juntos y cómo eso los unió ha sido realmente fundamental para mí para apreciar cada día con mi tripulación”, aseguró Koch en una conferencia de prensa el 17 de enero.

Dijo que nunca olvidaría estar en un evento y ver al astronauta del Apolo 13 Fred Haise, quien afirmó sin rodeos: “Escuché que van a romper nuestro récord” de la mayor distancia que los humanos han viajado jamás en el espacio. La tripulación del Apolo 13 alcanzó 400.171 kilómetros de la Tierra en 1970, pero Artemis II podría romper ese récord, ya que se espera que viaje más de 402.000 kilómetros.

“En ese momento”, dijo Koch refiriéndose a Haise, “él me introdujo en ese grupo de camaradería”.

Y aunque Koch aseguró que está emocionada y preparada para romper más récords con sus compañeros de tripulación de Artemis, ha lidiado con las cuestiones prácticas de dejar a su esposo en casa sin una forma sencilla de comunicarse con ella durante la misión.

“Realmente tengo que asegurarme de que él sepa que no es como la Estación Espacial Internacional, donde podemos simplemente hacer una llamada telefónica, así que no va a poder llamarme y preguntarme dónde está algo en la casa”, bromeó Koch. “Va a tener que encontrarlo”.

Ciudad natal: London, Ontario.

Experiencia previa de vuelo espacial: ninguna.

Rol en Artemis II: especialista de misión.

Lleva consigo: cuatro colgantes de luna que dio como regalos a su esposa e hijos.

La misión Artemis II marcará el primer viaje al espacio para Hansen, una hazaña impresionante, ya que la mayoría de los que vuelan por primera vez se mantienen cerca de casa en misiones a la órbita terrestre baja, donde se encuentra la Estación Espacial Internacional. En Artemis II, Hansen viajará aproximadamente 1.000 veces más lejos.

Hansen creció en una granja, y dijo que solía arar la alfombra de la sala con tractores de juguete y fingir que su casa del árbol era una nave espacial, pero también soñaba con volar aviones, jets y naves espaciales antes de convertirse en piloto de caza de la Real Fuerza Aérea Canadiense.

Aunque no tiene experiencia previa como astronauta, Hansen sí ostenta los títulos de cavenauta y acuanauta.

Su entrenamiento de espeleología provino del programa CAVES de la Agencia Espacial Europea, en el que exploró bajo tierra durante seis días en la isla italiana de Cerdeña para prepararse para vivir y trabajar con otros en condiciones remotas y aislantes.

Hansen fue miembro de la excursión NASA Extreme Environment Mission Operations, o NEEMO 19, y pasó una semana en un hábitat submarino cerca de Key Largo, Florida.

“En realidad es muy peligroso”, dijo Hansen a la CBC sobre su entrenamiento como acuanauta, señalando que cualquier intento de regresar rápidamente a la superficie podría ser letal debido a la enfermedad por descompresión.

“Estamos allá abajo durante una semana. Estamos completamente saturados”, recordó Hansen. “Así que, si tienes un problema allá abajo y simplemente decides subir a la superficie, estás muerto”.

Cuando un reportero preguntó a sus colegas estadounidenses qué podría aportar el astronauta novato, Hansen, a quien se considera el comediante del grupo, bromeó: “Bueno, solo tienes una pregunta”.

“Él es el gracioso”, confirmó Glover entre risas.

Hansen también es inusualmente alto para un astronauta: mide cerca de 1,88 metros. Durante una conferencia de prensa en septiembre, Wiseman bromeó diciendo que su nave espacial Orion, de unos 5 metros de ancho, se sentirá lo suficientemente grande para la mayor parte de su viaje de 10 días, “hasta que Jeremy empiece a hacer ejercicio”, dijo Wiseman. “Entonces va a volver a sentirse pequeña”.

Cuando se le preguntó sobre los peligros implicados en su histórica misión al espacio profundo, Hansen dijo que la tripulación de Artemis II está “asumiendo riesgos calculados”.

“Vamos a asumir algunos riesgos apropiados, y vamos a lograr algunas cosas extraordinarias”, señaló. “Vamos a tener algunos fracasos, algunos contratiempos en el camino, y luego nos levantaremos de nuevo y seguiremos adelante”.

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