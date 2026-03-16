Con barras y estrellas: Estados Unidos presentó su uniforme oficial para el Mundial 2026

La selección de Estados Unidos presentó el uniforme que usará durante el Mundial 2026, el mismo que usarán sus 27…

La selección de Estados Unidos presentó el uniforme que usará durante el Mundial 2026, el mismo que usarán sus 27 representativos nacionales desde finales de marzo.

El seleccionado masculino de mayores estrenará la equipación durante la doble fecha de amistosos ante Bélgica y Portugal. Ambos compromisos se llevarán a cabo en la ciudad de Atlanta, sede mundialista y nueva casa de la selección estadounidense.

La idea principal del diseño de la equipación fue “unificar a todos los equipos nacionales de fútbol bajo una identidad visual completa, conectando a los jugadores desde las selecciones juveniles hasta las selecciones absolutas con un escudo y un diseño compartidos”, explicó la federación en el lanzamiento.

La colección inicial consta de dos camisetas con diseños distintos, una de color oscuro y con estrellas y otra de rayas, ambos motivos heredados de la bandera estadounidense y haciendo honor al sobrenombre con el que se le conoce popularmente: el seleccionado de las “barras y las estrellas”.

Por otro lado, está el concepto de vestimenta del portero que se basa en el “Hollywood Goalkeeper” presentado por primera vez en diciembre de 2025.

Las camisetas de partido, que es las que visten los jugadores y también de venta comercial, poseen las innovaciones de rendimiento de Nike, marca que la manufactura, incluida la tecnología Aero-FIT.

La empresa fabricante trabajó en conjunto con la federación y con los jugadores durante el proceso de diseño, incorporando ideas de los atletas para representar de manera auténtica la identidad del equipo, según informó US Soccer.

La colección también tiene detalles de diseño exclusivos, como el escrito “Inner Pride” (orgullo propio) en el interior del cuello, así como un tipo de letra y números originales.

Estados Unidos debutará en el Mundial el 12 de junio en Los Ángeles contra Paraguay por el Grupo D.

The-CNN-Wire

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