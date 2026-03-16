Cómo los planes de ICE para un centro de detención impulsaron a un pueblo de Georgia a contraatacar

Todas las tardes, de lunes a viernes, decenas de niños bajan de pequeños autobuses para asistir al programa extraescolar de…

Todas las tardes, de lunes a viernes, decenas de niños bajan de pequeños autobuses para asistir al programa extraescolar de un estudio de danza ubicado aquí, a unos 80 kilómetros al noreste de Atlanta. En pocos meses, más de 1.000 personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas podrían estar a unos metros de distancia.

“¿Va a haber agentes armados afuera?”, preguntó Alison Woodbury, quien ha dirigido el estudio de danza ALICATS durante 24 años.

Sin apenas previo aviso y sin audiencias públicas, medio millón de pies cuadrados (4,6 hectáreas) de espacio de almacén, inicialmente destinado a ser una propiedad comercial, se convertirán ahora en un “centro de procesamiento regional” del ICE, donde los detenidos podrían permanecer hasta una semana antes de ser trasladados a otro lugar.

“Eso no es algo que uno quiera tener justo enfrente de un centro de baile y cuidado infantil extraescolar”, dijo Woodbury. “Ni siquiera me siento cómoda”.

El centro de procesamiento forma parte de una iniciativa más amplia del Departamento de Seguridad Nacional para expandir rápidamente la detención de inmigrantes en ciudades de todo el país. Sin embargo, esta medida ha tomado por sorpresa a las autoridades locales, quienes, junto con sus comunidades, buscan respuestas con urgencia.

La idea es sencilla: convertir almacenes ya existentes en centros de detención para albergar a inmigrantes indocumentados antes de su posible deportación. Sin embargo, la oposición a esta medida es mucho más compleja, según afirman las autoridades locales.

En Mississippi, el senador republicano Roger Wicker rechazó un plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para comprar un almacén como centro de detención, argumentando que sobrecargaría la infraestructura local y afectaría las oportunidades económicas. Según Wicker, la todavía secretaria del DHS, Kristi Noem, accedió a buscar otras alternativas. Maryland presentó una demanda por planes similares. En Arizona, las autoridades locales temen que el almacén convertido en centro represente una carga para la economía y los recursos locales.

Noem, quien dejará su cargo a finales de marzo, planeaba adjudicar cuatro contratos multimillonarios para adaptar almacenes existentes para la detención de inmigrantes, según dos fuentes familiarizadas con los contratos. Dos de estos contratos se han hecho públicos. Se esperaba que la adjudicación permitiera a los contratistas seleccionados comenzar las obras en Surprise (Arizona), Hamburg (Pensilvania), Tremont (Pensilvania) y Williamsport (Maryland), según una de las fuentes. Se desconoce si las obras en los almacenes de Pensilvania se llevarán a cabo y, en caso afirmativo, cuándo.

En un comunicado, la portavoz del DHS, Lauren Bis, dijo que “en lugar de depender de instalaciones propiedad de terceros, el ICE ahora está comprando propiedades en todo el país”, y agregó que el ICE hasta el momento ha firmado contratos para las instalaciones en Arizona y Maryland.

“Estas instalaciones estarán diseñadas como campus de servicio completo, que incluirán salas de audiencias de inmigración, admisión y evaluación, servicios médicos, acceso a asesoría legal, servicios religiosos, áreas recreativas, tecnología para la comunicación virtual con la familia, alimentos, productos de higiene y capacidad para procesar todos los casos”, dijo.

En Oakwood, la disputa por el nuevo centro está poniendo de manifiesto las complejas tensiones políticas derivadas de la agresiva aplicación de las leyes de inmigración. El condado de Hall forma parte de un marcado anillo rojo alrededor del mapa político, cada vez más demócrata, de los suburbios de Atlanta, donde el 71,4 % de los votos en las elecciones presidenciales de 2024 fueron para Trump.

Pero además de sus raíces republicanas, el condado de Hall también tiene una de las poblaciones latinas más altas del estado, con aproximadamente el 30 % de los residentes que se identifican como latinos o hispanos, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Los dueños de negocios que se encuentran al otro lado de la calle del centro comercial Oakwood, donde ahora se ven vehículos sin distintivos entrando y saliendo sin explicación, dicen que nunca lo vieron venir.

“Para ser honesto, hay cierta tristeza, simplemente por la naturaleza de nuestro negocio”, dijo el dueño de Iconic Barbershop, quien pidió que no se revelara su nombre, alegando que intenta mantenerse al margen de la política. “La gente viene aquí a relajarse y a cortarse el pelo”.

Tanto en Iconic como en el estudio de baile, una gran parte de la clientela es latina.

“Desconozco la situación legal de ninguno de mis compatriotas”, dijo Woodbury. “Eso no me incumbe”.

La puerta principal de su estudio ahora tiene un letrero que advierte que los agentes del ICE no son bienvenidos dentro, una advertencia que se ha vuelto común en varias ciudades que han sido blanco de una oleada repentina de medidas de control inmigratorio por parte de la administración Trump.

Woodbury afirma que, con la llegada del ICE al vecindario, ya está haciendo planes para encontrar una nueva ubicación.

“Creo que si no me mudo, perdería más de la mitad de mi clientela”, dijo Woodbury, “así que siento que tengo que mudarme”.

La propietaria del estudio de arte corporal Southern Magnolia, situado a dos puertas de distancia, también está considerando la posibilidad de alejarse de la sombra de las instalaciones del ICE, una medida que, según ella, le costaría US$ 80.000.

“Ahora, al llegar al estacionamiento, siento una sensación de fatalidad, frustración e impotencia, como si mi negocio se me estuviera escapando de las manos”, dijo April Ramirez.

Hace apenas dos años, el terreno al otro lado de la autopista Atlanta, frente al estudio de danza, era principalmente césped con un par de pequeñas casas de campo. Durante el último año, dos enormes almacenes se levantaron en la propiedad, empequeñeciendo el concesionario de coches y el negocio de peluquería canina que se encuentran a ambos lados.

Lo que se presentó como un proyecto de desarrollo comercial —que se esperaba que generara cientos de miles de dólares en ingresos anuales por impuestos a la propiedad para la comunidad— es, en cambio, una parte clave del plan de detención del DHS.

Una de las pequeñas casas que fueron demolidas para dar paso a los almacenes era donde los abuelos de Betsy Robinson vivieron durante casi 50 años.

“Aunque me entristeció verlos partir, nada me preparó para el golpe bajo que sentí al enterarme de que el Gobierno federal planea encarcelar a personas allí”, dijo Robinson.

Con la intención de seguir aumentando las detenciones, el Departamento de Seguridad Nacional ha buscado acelerar la construcción de centros de detención, un esfuerzo que se estima costará alrededor de US$ 38.000 millones.

Según un documento del ICE entregado a Nueva Hampshire, que se opuso a la construcción de un nuevo centro de detención en el estado, “este esfuerzo busca satisfacer la creciente demanda de plazas de detención y agilizar el proceso de detención y expulsión, centrándose en instalaciones no tradicionales construidas específicamente para cubrir las necesidades del ICE”. Dicha instalación planificada finalmente fue descartada.

El plan incluye la adquisición y renovación de ocho centros de detención a gran escala y 16 centros de procesamiento, así como instalaciones existentes listas para operar. La duración promedio de la estancia, según la instalación, oscila entre tres y siete días, hasta 60 días.

ICE dijo que tiene previsto activar todas las instalaciones a finales de noviembre.

Este proceso acelerado significa que algunas ciudades se enteraron de la llegada masiva de agentes del ICE solo cuando se vendió un edificio cercano.

El DHS compró el almacén de Oakwood por US$ 68 millones, el 18 de febrero, según una escritura registrada en el condado de Hall, tan solo dos semanas después de que la ciudad tuviera conocimiento de las intenciones de la agencia.

Los funcionarios municipales afirman que no están seguros de que el almacén, que no fue diseñado para albergar personas, cuente con suficiente agua y alcantarillado para proporcionar alojamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a tantos detenidos.

Con tan poco tiempo para asimilar la realidad de lo que está planeado, los activistas locales están encontrando alianzas inusuales.

“Los líderes empresariales que dan empleo a la mayoría de la gente del condado de Hall, e incluso los funcionarios del Gobierno local, no quieren esto”, dijo Matéo Penado, fundador de Rainbow Collective e hijo de inmigrantes latinos, que forma parte de una coalición que lucha contra el centro de detención.

“Nuestra fuerza laboral, nuestros hijos que asisten a nuestras escuelas, escuchan los rumores y, en algún momento, la percepción se convierte en realidad”, dijo Ryan Owen, vicepresidente de las plantas locales de Kubota Manufacturing, en un evento reciente de la Cámara de Comercio, según informó el Gainesville Times. “Viven con ansiedad y miedo”.

Esa preocupación es particularmente acuciante para la industria local de procesamiento de pollo en la ciudad vecina de Gainesville, que se enorgullece de autodenominarse la Capital Mundial de la Avicultura, donde los trabajadores del procesamiento de alimentos ganan menos de US$ 1.000 a la semana, en promedio.

“La Capital Mundial de la Avicultura no puede funcionar si todos viven con el temor de ser arrebatados”, dijo Peñadó.

Las instalaciones de Oakwood no son el único almacén de Georgia que se convertirá en un centro de detención para el ICE. Ni siquiera es el más grande. Un extenso edificio a 72 kilómetros de distancia, en la ciudad de Social Circle, entrará en funcionamiento en octubre, lo que añadirá 93.000 metros cuadrados a la capacidad de la administración Trump para albergar detenidos.

“Se prevé que el centro de detención de Social Circle albergue entre 7.500 y 10.000 detenidos”, declaró el Gobierno municipal el mes pasado.

La capacidad del “megacentro” Social Circle, uno de los ocho que existen en todo el país, sería aproximadamente el doble de la población actual de la ciudad.

Aunque el DHS ha proporcionado documentos sobre sus planes a Social Circle, el administrador de la ciudad, Eric Taylor, declaró a CNN que nadie de la agencia ha hablado directamente con los líderes locales.

“Seguimos totalmente motivados para intentar detener esto por todos los medios posibles”, dijo Taylor.

A diferencia de las instalaciones de Oakwood, el enorme almacén de Social Circle se encuentra en una zona industrial alejada de los negocios locales. Sin embargo, Taylor afirma que sus servicios públicos no pueden satisfacer la demanda de agua y alcantarillado que supondría albergar hasta 10.000 personas.

“Será un centro de detención muy bien estructurado que cumplirá con nuestros estándares habituales de detención”, dijo el DHS en un comunicado a CNN.

Los activistas que han estado brindando representación legal a los detenidos en Georgia dicen que es un ejemplo de la manera chapucera en que la administración ha estado tratando de retener a un mayor número de inmigrantes.

“Estos edificios no fueron construidos para albergar personas. Fueron construidos para funcionar como centros de distribución de Amazon”, declaró Samantha Hamilton, abogada de Advancing Justice Atlanta. “No se parecen en nada a un lugar que pudiera albergar a tantas personas”.

En una reciente conferencia telefónica sobre resultados financieros, el CEO de GEO Group, George Zoley, reconoció los desafíos que implica convertir almacenes en centros de detención, y afirmó que la empresa participa con cautela, consciente de los problemas logísticos que podrían surgir y de la resistencia sobre el terreno.

GEO Group es una de las mayores empresas privadas de prisiones y, tradicionalmente, uno de los socios predilectos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Se desconoce en qué almacenes participarán, si es que participan en alguno.

“Es más complicado de lo que uno podría pensar en lo que respecta a las reformas físicas de un almacén para ponerlo en funcionamiento. Es complicado”, dijo Zoley.

Los miembros del concejo municipal de Oakwood afirman estar frustrados porque no se dieron respuestas sobre el futuro de las instalaciones.

En una concurrida reunión municipal la semana pasada, el Ayuntamiento recibió una ovación de pie tras votar unánimemente a favor de solicitar al Gobierno federal que detenga toda la construcción en las instalaciones de Oakwood hasta que se respondan sus preguntas.

“La ciudad solicita que el DHS y el ICE proporcionen todos los análisis ambientales, de infraestructura, de seguridad pública y operativos, así como todos los materiales preparados por el contratista, para que la ciudad pueda evaluar el cumplimiento del Gobierno federal con la ley aplicable”, dice la resolución, lo que sugiere que una demanda para detener la construcción aún podría ser una posibilidad en el futuro.

Aunque la decisión del concejo fue unánime, la respuesta de la comunidad no lo fue. Un pequeño grupo presente en la reunión, que portaba carteles con el lema “Apoyemos a ICE”, afirmó creer que el centro de detención haría que la zona fuera más segura.

“Simplemente queremos limpiar las calles”, dijo Brian Steptoe, uno de los simpatizantes. “Es decir, ¿acaso no todos deberíamos querer comunidades más seguras para nuestras familias?”.

Tras la votación, el DHS declaró a CNN que no se dejaba influir por la exigencia de detalles de Oakwood.

“Seamos honestos. Esto no tiene que ver con el medio ambiente”, dijo el martes un portavoz del DHS. “Se trata de intentar impedir que el presidente Trump vuelva a hacer de Estados Unidos un lugar seguro”.

“El DHS pretende colaborar con funcionarios de ambos partidos para ampliar el espacio de detención y ayudar a las fuerzas del orden del ICE a llevar a cabo la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos”, declaró el portavoz.

Hasta el momento, el único funcionario elegido de la comunidad que se ha pronunciado públicamente en apoyo de las instalaciones de Oakwood es el representante republicano Andrew Clyde, cuyo distrito incluye el condado de Hall.

“Apoyo plenamente al presidente Trump en su labor de proteger a los ciudadanos estadounidenses deteniendo y deportando a los delincuentes indocumentados de nuestras comunidades”, declaró Clyde en un comunicado. “El nuevo centro de detención de ICE en Oakwood desempeñará un papel importante en esta lucha al funcionar como centro de procesamiento regional”.

Clyde afirmó que el centro de Oakwood “generará un total de 429 puestos de trabajo en toda la región de Georgia”, lo que aportará US$ 34,3 millones en impuestos sobre la renta y las ventas.

Pero el administrador municipal, BR White, dijo que el Gobierno federal no tiene que pagar impuestos, privando así a la ciudad, al condado y al distrito escolar de más de US$ 770.000 en ingresos por impuestos a la propiedad que esperaban cuando pensaban que el almacén iba a ser utilizado por una empresa privada.

Los funcionarios del condado de Hall afirman que la poca información que han recibido sobre los planes para Oakwood les ha llegado indirectamente a través de la oficina de Clyde, y están frustrados porque el DHS no se comunica directamente con ellos.

“Es nuestro condado. Deberíamos estar al tanto de todo lo que va a suceder”, dijo el comisionado del condado, Gregg Poole.

Con la aparición de aún más almacenes recientemente terminados a lo largo de la autopista Atlanta Highway, a tan solo un kilómetro de las instalaciones de Oakwood, los residentes locales temen que esto no sea el final.

“Sabemos que dondequiera que va el ICE en nuestro país, el peligro le sigue”, dijo Ari Mathé, un abogado local especializado en bienestar infantil que ha desempeñado un papel destacado en la oposición a las nuevas instalaciones.

Es una causa que también tiene un significado personal para Mathé. Su hija ha sido alumna del estudio de danza ALICATS, que está al otro lado de la calle, desde que tenía 2 años.

Más de cien personas asistieron a una reunión de la Junta de Comisionados del Condado de Hall, el mes pasado, donde Penado y Mathé solicitaron una moratoria sobre la construcción de nuevos centros de detención, una idea que reconocieron como un intento de “esperanza y plegaria” para frenar una expansión del Gobierno federal que tienen poca capacidad legal para detener.

“Dejen claro al DHS que este centro de detención no es bienvenido aquí”, dijo Mathé en un discurso ante los comisionados que fue interrumpido con frecuencia por aplausos.

Antes incluso de que finalizara el período de comentarios del público, el comisionado Jeff Stowe sorprendió incluso a los partidarios más optimistas de la moratoria.

“Vamos a hacerlo, y los cuatro estamos a favor”, dijo Stowe, provocando una ovación de pie de la mayor parte del público, junto con una grata sorpresa de aquellos que habían estado presionando mucho para que así fuera.

—¡Mi**da! —susurró Mathé con una sonrisa.

La nueva moratoria no puede impedir la construcción de las instalaciones de Oakwood, pero los opositores esperan que provoque que más comunidades locales sigan su ejemplo.

“El objetivo era sembrar el caos y acosar a estos pequeños pueblos, pensando que nadie les haría frente”, dijo Mathé. “Se equivocaron”.

Rafael Romo, de CNN, contribuyó a este reportaje.

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