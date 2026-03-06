Cómo Kristi Noem finalmente perdió a Trump y su trabajo

Tras un año de controversias, el destino de Kristi Noem quedó sellado en tan solo unos días. Todo empezó con…

Tras un año de controversias, el destino de Kristi Noem quedó sellado en tan solo unos días. Todo empezó con un aviso desde el Capitolio.

El senador John Kennedy comunicó a la Casa Blanca el domingo que no iba a ser indulgente con la secretaria de Seguridad Nacional durante su comparecencia ante la Comisión Judicial.

El republicano de Louisiana planeaba acribillar a Noem con preguntas difíciles sobre el desmesurado gasto de su agencia en una campaña publicitaria que la mostraba de forma destacada.

Ante las cámaras y un público abarrotado el martes, Kennedy comenzó su interrogatorio con calma.

Investigar adecuadamente a las personas en la frontera sur no es racista, ¿verdad? Tanto la Patrulla Fronteriza como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) son necesarios para hacerlo, ¿no?. Noem respondió afirmativamente. “De acuerdo”, replicó Kennedy. “Solo quería quedaran registradas mis felicitaciones”.

Luego cumplió con su plan, desatando una serie de preguntas sobre la campaña publicitaria de US$ 220 millones y cómo esto coincidía con la promesa declarada de Noem de erradicar el desperdicio de su agencia.

Tuvo que preguntar más de una vez si Trump aprobaba ese gasto excesivo antes de que Noem diera una respuesta directa: “Mmhmm, sí”.

Esa respuesta, resultó ser la gota que colmó el vaso para la atribulada secretaria del Gabinete. Kennedy recibió una llamada de Trump esa misma noche. El presidente, según declaró Kennedy a CNN, “estaba furioso”.

“Su versión y la del presidente sobre si este, A) fue informado y B) consintió, son claramente diferentes”, declaró Kennedy. (Trump declaró a NBC News el jueves que desconocía la campaña publicitaria. “No me entusiasmó”, señaló).

Fue en esa misma conversación con Kennedy que Trump lanzó una idea para un reemplazo: ¿Qué pensaba de su colega en el Senado, Markwayne Mullin de Oklahoma?

“Le dije que le tenía mucho cariño a Markwayne”, recordó Kennedy sobre su conversación. Incluso si no le gustara Mullin, exluchador de artes marciales mixtas, añadió: “No le diría lo contrario porque me daría una paliza”.

El jueves, Trump había reflexionado con otros aliados en el Capitolio sobre la posibilidad de reemplazar a Noem, y finalmente seleccionó a Mullin para el trabajo y lo anunció en una publicación en las redes sociales al mediodía antes de que el senador pudiera siquiera hablar con su esposa sobre la oportunidad.

Minutos después de que Trump publicara la noticia —incluyendo un nuevo título para Noem como “Enviada Especial para el Escudo de las Américas”— ella tenía previsto subir a un escenario en Nashville para pronunciar un discurso previamente planificado ante una audiencia amistosa de agentes de policía en la Conferencia de las Principales Ciudades de la Sergeant Benevolent Association.

Noem se enteró de su despido al llegar al evento de Nashville, según informaron a CNN tres fuentes familiarizadas con el asunto. Dos de ellas afirmaron que Trump llamó directamente a Noem para informarle de su decisión.

Noem permaneció en el vehículo varios minutos tras llegar a la conferencia, según informaron a CNN varios agentes locales de la ley presentes.

Luego salió del automóvil y entró en la sala de recepción, donde se reunió con el personal presente. Mientras Noem esperaba entre bastidores para dar su discurso, la noticia de su despido empezó a llegar a los teléfonos del personal.

A lo largo de su discurso, Noem no mencionó su salida de la agencia. De hecho, algunos de sus comentarios indicaron que desempeñaba un papel con visión de futuro en el departamento, aunque sí hizo algunas alusiones vagas a un nuevo puesto que Trump le había asignado, centrado en el narcotráfico.

Noem envió un memorando a los empleados el jueves por la tarde, describiendo su papel como el “honor de mi vida”.

Al final, no fueron solo las muertes de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis lo que le costó el trabajo a Noem.

Tampoco fue su reacción inmediata al pintar prematuramente tanto a la madre de tres hijos como al enfermero de veteranos como aspirantes a terroristas y asesinos de policías.

No fue la relación sexual que supuestamente mantuvo con su subordinado no remunerado, Corey Lewandowski (ambos están casados ​​y han negado la relación), el gasto exorbitante en aviones ejecutivos ni los mensajes públicos de su agencia, plagados de contenido de nacionalismo blanco y descripciones erróneas de inmigrantes.

Pero cada una de esas controversias se acumuló, y luego Noem arrastró el nombre de Trump a ellas.

Después del martes, un funcionario de la Casa Blanca le comentó a CNN que quedó claro que “era hora” de que Noem se fuera.

“El reemplazo de Kristi se basó en la culminación de sus muchos y desafortunados fracasos de liderazgo, incluidas las consecuencias en Minnesota, la campaña publicitaria, las acusaciones de infidelidad, la mala gestión de su personal y sus constantes disputas con los jefes de otras agencias, incluidas CBP e ICE”, describió el funcionario.

Agregaron: “El drama de Kristi lamentablemente eclipsó y distrajo la atención de la extremadamente popular agenda de inmigración de la Administración, que continuará con toda su fuerza”.

Se espera que Lewandowski, quien durante mucho tiempo ha frustrado a algunos de los principales asesores de la Casa Blanca, se vaya con Noem.

En su puesto, Noem fue encargada de ejecutar la promesa de campaña emblemática del presidente: llevar a cabo deportaciones masivas. Y su enfoque fue ostentoso desde el principio.

Fue fotografiada acompañando a ICE en operativos de control inmigratorio, filmada montando a caballo en el Monte Rushmore para anuncios y posando frente a una celda de detenidos en la megacárcel de El Salvador después de que Estados Unidos enviara allí a cientos de venezolanos.

Trump la elogió públicamente con frecuencia. Sin embargo, internamente, su agencia seguía enfrentándose a una enorme presión de la Casa Blanca para cumplir.

Las autoridades federales de inmigración no alcanzaron las cuotas diarias de 3.000 arrestos impuestas por la Casa Blanca, incluso cuando la administración extendió una amplia red sobre quiénes podían ser objeto de arresto, incluyendo controvertidas redadas en ciudades de mayoría demócrata, dirigidas por el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino.

El enfoque agresivo y, en ocasiones, caótico, avivó las tensiones dentro del departamento, según los funcionarios.

La primera reprimenda pública pareció llegar con el despliegue del zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, en Minnesota para resolver los problemas relacionados con el aumento masivo de agentes federales para el control de la inmigración.

Pero los problemas dentro del departamento trascendieron su gestión de la inmigración.

También reforzó su control sobre el presupuesto de su departamento, ordenando que todo contrato y subvención superior a US$ 100.000 pasara por su despacho para su aprobación, una medida que Noem ha defendido con frecuencia como destinada a reducir el despilfarro.

Los controles de costos de Noem llevaron a una demora en el alivio monetario para las áreas diezmadas por desastres naturales el verano pasado, demoras que hicieron eco de controversias similares durante su mandato como gobernadora de Dakota del Sur.

Durante el año pasado, Noem impulsó una reforma agresiva de FEMA, la agencia de ayuda en casos de desastre dentro del DHS que había prometido desmantelar, calificándola de inflada, partidista e ineficaz.

Durante su mandato, FEMA perdió a muchos de sus líderes más experimentados y aproximadamente un tercio de su plantilla permanente, según funcionarios actuales y anteriores.

Noem y su equipo recortaron contratos, subvenciones, capacitación y viajes; medidas que, según los funcionarios, generaron temores de que la agencia tuviera dificultades para gestionar otra catástrofe grave.

Varios funcionarios de Seguridad Nacional expresaron su alivio por la destitución de Noem. Si bien muchos quedaron atónitos ante el anuncio del presidente, algunos lo consideraron inevitable.

“Creo que ya era hora. No estaba cualificada para el puesto desde el principio”, declaró un funcionario de Seguridad Nacional a CNN.

Otro funcionario de Seguridad Nacional dijo que Noem “pagó el precio” después de lo que, según ellos, fue una explotación de su cargo para beneficio personal.

Los funcionarios dijeron que el cambio más esperado después de su partida es una mano firme al mando del departamento que se había visto afectado por despidos y frecuentes reprimendas por parte de Lewandowski.

Los empleados del DHS anticipan que las políticas y prioridades de inmigración se mantendrán prácticamente sin cambios en el departamento.

Un miembro de la administración Trump declaró a CNN que su salida probablemente supondrá un cambio de rumbo para Homan, quien fue enviado a Minneapolis en respuesta a la muerte de Good y Pretti y cuyo enfoque en la aplicación de la ley inmigratoria es más selectivo.

Homan y Noem rara vez se han hablado en los últimos meses, según informaron funcionarios estadounidenses a CNN.

“Esto señala el final muy bienvenido de una guerra civil de egos mezquinos, totalmente innecesaria y dañina dentro del DHS y un reinicio completo para Tom Homan y un secretario adulto del DHS para construir un equipo unificado que logrará que las misiones del presidente Trump se cumplan más rápido y mejor”, declaró un integrante de la administración Trump a CNN.

Dentro de FEMA, muchos empleados, desde altos funcionarios hasta personal de base, celebraron la noticia de la partida de Noem. Varios empleados de la sede central describieron vítores audibles en toda la oficina cuando se supo la noticia.

“El ánimo en la sede es de alivio”, declaró a CNN un alto funcionario de FEMA. “Hacía tiempo que no veíamos la moral tan alta”.

Su equipo impuso una cultura de miedo entre el personal de FEMA, describieron los funcionarios, sometiendo a algunos a pruebas de polígrafo en busca de filtradores y destituyendo abruptamente a otros de sus puestos sin explicaciones.

“Ella supervisó la destrucción total de la agencia, forzó la renuncia de algunas de las mentes más brillantes y personas con más experiencia en gestión de emergencias, ignoró cada una de las duras lecciones aprendidas del huracán Katrina y nos colocó en una situación en la que ya no estamos bien preparados para ayudar a la gente antes, durante ni después de los desastres”, declaró otro alto funcionario de FEMA. “Tomará décadas reparar el daño que ha causado”.

Con Mullin, Trump ha elegido a un defensor confiable de su agenda migratoria, quien, según la Casa Blanca, debería ser confirmado “lo antes posible”.

El senador de Oklahoma heredará una agencia que se espera defina tanto el legado de Trump como el suyo propio.

Poco después de que Trump anunciara su intención de que Mullin fuera el secretario de Seguridad Nacional, el senador manifestó que su enfoque sería “mantener la seguridad de la patria”.

“Hay mucho trabajo que podemos hacer para que el Departamento de Seguridad Nacional trabaje para el pueblo estadounidense”, declaró Mullin.

El congresista ha sugerido que los niños nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes indocumentados deberían ser deportados junto con sus padres para no ser separados.

También ha dicho que se debería esperar que las personas lleven sus documentos en caso de ser detenidas por agentes de inmigración y defendió las acciones de los funcionarios de inmigración en los incidentes que provocaron las muertes de Good y Pretti.

Pero su alineación con Trump en un tema específico —el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021— ha sido más tenue.

Durante la insurreción, Mullin, quien entonces servía en la Cámara de Representantes, ayudó a bloquear las puertas del hemiciclo y luego declaró que amenazó con atacar físicamente a cualquier alborotador que intentara entrar.

Mientras Trump consideraba la posibilidad de indultar a esos alborotadores después de su elección, Mullin lo instó en CNN a “mirar los hechos antes de hacer algo”, y después de que Trump los perdonó, el senador de Oklahoma dijo que “no había duda” de que el asedio al Capitolio fue un “disturbio” y un “día horrible”.

“Sin embargo”, señaló, al elegir a Trump, los estadounidenses decidieron “seguir adelante”.

No está claro cuál será el futuro de Noem. Pero algunos republicanos en el Senado disfrutan de la oportunidad de empezar una nueva etapa.

Después de que se anunció el nuevo puesto de Mullin, el senador republicano Thom Tillis, un amante de los animales que durante la audiencia de esta semana discutió con Noem sobre las admisiones en sus memorias de 2024 de que le disparó a su cachorro que se portaba mal, compartió una foto de la familia de Mullin en las redes sociales, diciendo que el senador “es un gran tipo y una gran elección para liderar el DHS”.

“Otro gran punto positivo: le gustan los perros”, escribió Tillis.

Kristen Holmes y John Miller de CNN contribuyeron.

