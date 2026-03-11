Como en la pandemia: Perú vuelve a la vida remota por una fuga de gas en uno de sus principales ductos

Teletrabajo en el sector público, clases escolares a distancia para todos los niveles educativos y ayudas del Estado para 1,3…

Teletrabajo en el sector público, clases escolares a distancia para todos los niveles educativos y ayudas del Estado para 1,3 millones de hogares son algunas de las medidas que tuvo que aplicar Perú en la última semana. Situaciones que recuerdan a la emergencia por la pandemia de covid-19, pero esta vez motivadas por una fuga en un gasoducto de transporte desde un yacimiento de gas natural. El incidente, según las autoridades de Perú, desencadenó la crisis energética más grave del país en las últimas dos décadas.

El problema comenzó diez días atrás, el 1 de marzo. Transportadora de Gas del Perú (TGP) informó en un comunicado sobre una situación de emergencia, una “fuga de gas y llamarada” en su sistema de transporte en el gasoducto de Camisea, ubicado en el distinto de Megantoni, ciudad de Cusco, que llevó a paralizar el transporte de ese combustible hacia Lima.

Desde entonces, la distribución del gas se ha reducido y se han tomado medidas de contingencia hasta el 14 de marzo, destinadas al racionamiento del uso del gas natural, que genera un 40 % de la electricidad en Perú, según datos de Pluspetrol, operador privado del yacimiento Camisea.

En Lima, donde vive casi un tercio de la población de Perú, más de 2 millones de familias utilizan gas natural, además de 350.000 vehículos y buena parte de las industrias, dice a CNN Carlos Herrera Descalzi, ingeniero y exministro de Energía y Minas de Perú. “En la generación eléctrica hay momentos del año en que el 50 % depende del gas natural, otros un 40 %”, agrega.

El ministerio de Energía y Minas anunció medidas para priorizar el abastecimiento de gas natural a hogares, hospitales, comercios, transporte público y actividades esenciales; además de un comité de crisis entre el Estado y el sector privado para dar respuestas.

En una estación de servicio de Lima, un hombre esperaba desde las 10 de la mañana en una fila de más de medio kilómetro para cargar combustible. Casi a las 5 de la tarde del martes, todavía le quedaban por delante unos cuantos autos antes de que llegara su turno.

La sobredemanda de otros combustibles por la falta de gas generó demoras y cierres parciales en algunas estaciones de servicio de la capital peruana, según pudo corroborar CNN.

Ese aumento de la demanda derivó en “una congestión logística” pese a que hay existencia de producto, dijo el martes Ricardo Villavicencio, director de Procesamiento, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos de la Dirección General de Hidrocarburos (DGH). Agregó que no hay motivos para elevar los precios y pidió a la ciudadanía “evitar caer en la especulación”.

“Ha subido prácticamente el doble” el precio del combustible, dijo a CNN otro conductor que esperaba en la misma fila vehicular.

Esto sucede además en un contexto del alza del barril de petróleo debido al conflicto en Medio Oriente, lo que produce una preocupación en el día a día de los peruanos.

Entre otras medidas, el Gobierno dispuso que las clases sean en modalidad remota en todos los niveles educativos de Lima y Callao, una decisión que aplicaba para escuelas, institutos y universidades privadas hasta este miércoles.

En cuanto al teletrabajo para reducir el uso de gas natural, las autoridades decidieron que el sector público en Lima y Callao trabajaría bajo esa modalidad hasta el fin de la emergencia y exhortaron al sector privado para que siguiera la misma línea.

Por la crisis, se incrementó además el vale del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para la compra del balón de gas de 10 kilos, lo que reduce el valor total del balón para las familias de bajos recursos y comedores populares en zonas de extrema pobreza, dijo días atrás la presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Denisse Miralles, entre otra serie de medidas para mitigar los impactos económicos.

Perú depende en gran medida del gas para generar electricidad y para el transporte.

Herrera Descalzi explica que el contrato del yacimiento Camisea se firmó a fines del año 2000 y que en agosto de 2004, cuando el gas natural llegó a Lima, el consumo “era mínimo y la demanda era poca”.

Actualmente, eso ha cambiado y Perú depende de un solo yacimiento y de un solo gasoducto, lo que la hace vulnerable ante esa dependencia en caso de un incidente como el sucedido en el yacimiento.

En los últimos diez años, Perú tuvo una sucesión de ocho presidentes en el cargo, lo que dificultó la continuidad en un proyecto de planificación a largo plazo en materia energética, señala el exfuncionario. “El Perú de los últimos diez años, entre 2016 y 2026, no tuvo una mirada de largo plazo como pudieron tener las décadas anteriores”, dice.

El 2 de marzo pasado, Transportadora de Gas del Perú dijo que la “deflagración” en el yacimiento de gas natural más importante del país, ocurrida un día antes, había sido controlada y que se llevarían a cabo acciones para determinar las causas.

El lugar del incidente está ubicado en una zona de difícil acceso en la selva amazónica, a la que solo se accede por vía aérea, lo que complicó las tareas de emergencia por parte de la empresa TGP.

El Ministerio de Energía y Minas de Perú dijo este miércoles que los trabajos de reparación de ductos de Camisea “registran un avance del 64 %” y que están bajo un monitoreo permanente. Además, ante la emergencia, el Gobierno suspendió la exportación de gas natural y se destinó toda la disponibilidad a la reserva durante la medida establecida hasta el 14 de marzo.

“Todo el gas que existe se está usando como reserva para el abastecimiento que debe cubrir los 14 días que demorará la reparación de este ducto y retomar el servicio normal”, dijo el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro Lombardi, al informar ante el Congreso de Perú el pasado jueves sobre las medidas tomadas.

Por estas horas, el Gobierno peruano apunta a que las reparaciones concluyan el viernes para lograr normalizar el suministro el domingo, según aseguró el presidente interino del país, José María Balcázar.

“Para restablecer el sistema de transporte de gas natural, de acuerdo con el programa de trabajo, la empresa Transportadora de Gas del Perú prevé culminar la instalación de las tuberías el viernes. Eso nos permitirá iniciar inmediatamente el proceso de normalización del suministro de gas en el país”, dijo Balcázar.

