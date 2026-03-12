Cómo el Clásico Mundial de Béisbol reveló la arrogancia del equipo estadounidense

El equipo de EE.UU. evitó un desastre en el Clásico Mundial de Béisbol este miércoles, cuando Italia pulverizó a México,…

El equipo de EE.UU. evitó un desastre en el Clásico Mundial de Béisbol este miércoles, cuando Italia pulverizó a México, asegurando así el pase de los estadounidenses a los cuartos de final.

El drama surgido tras la derrota del equipo de EE.UU. ante Italia —y la avalancha de interrogantes que la siguió— reveló un par de cosas que sabemos con certeza.

En primer lugar: no existe una única razón por la que el equipo de EE.UU. perdió su último partido de la fase de grupos contra los europeos, desperdiciando la oportunidad de asegurar su plaza en los cuartos de final y situándose al borde de su eliminación más temprana en la historia del Clásico Mundial de Béisbol.

Incluso el equipo suplente estaba repleto de jugadores de las Grandes Ligas que tuvieron un desempeño admirable y que, hipotéticamente, podrían haber aplastado al rival en una noche distinta. El resultado de cualquier partido de béisbol puede atribuirse a cambios en el pitcheo o a decisiones en la alineación; pero también puede explicarse por un par de centímetros extra en el rompimiento de un lanzamiento o por un milisegundo de vacilación en un swing. Lo que presenciamos en el terreno de juego la noche del martes fue a un equipo italiano superando con creces en poder ofensivo a los presuntos “Goliats” del Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

Pero, además: no creo que el mánager del equipo de EE.UU., Mark DeRosa, se haya expresado mal. Pienso que no se percató de que su equipo, de hecho, aún no había asegurado su pase a los cuartos de final. Al menos no en el momento en que así lo afirmó en MLB Network, la mañana de aquella fatídica derrota.

Esa fue su explicación a posteriori: “Simplemente me equivoqué al hablar”, declaró a los medios tras el partido, una vez que su comentario improvisado comenzó a parecer una prueba de una gestión potencialmente desastrosa, capaz de poner fin a su participación en el torneo. Pero uno no comete un lapsus verbal que lo lleve a decir: “Queremos ganar este partido, aunque ya tengamos asegurado nuestro pase a los cuartos de final”. Nadie se tropieza con sus propias palabras para terminar anunciando, por accidente, planes de dar descanso a sus titulares; una estrategia que solo tiene sentido si uno no considera que el partido sea de gran importancia.

Apenas unas horas antes de que su alineación luciera apática y su cuerpo técnico revelara una falta de urgencia, DeRosa también relató con afecto a los medios de comunicación cómo su equipo se había quedado hasta altas horas de la noche en el vestuario, bebiendo y celebrando su victoria de la jornada anterior.

“Hay algunos chicos que hoy andan arrastrando los pies”, comentó; una confesión asombrosa si es que, en ese momento, él ya sabía que una victoria resultaba indispensable para garantizar el pase de su equipo a la siguiente fase. A menos que, sencillamente, no sintiera respeto alguno por el equipo rival.

Resulta que, de todos modos, lograron avanzar. La derrota sufrida el martes propició un escenario en el que el equipo de Estados Unidos dejó de tener su destino en sus propias manos, quedando, en cambio, a merced del resultado del enfrentamiento entre Italia y México. Los estadounidenses se vieron obligados a animar precisamente al mismo equipo que los había dejado en ridículo; y dicho equipo no les falló.

Si uno hubiera presenciado la victoria de Italia sobre Estados Unidos sin tener la menor idea de las expectativas previas ni de las trayectorias individuales de los jugadores, bien podría haber llegado a la conclusión de que el combinado italiano —el cual, lamento tener que aclararlo, está compuesto en su inmensa mayoría por beisbolistas profesionales nacidos en Estados Unidos, y no por un grupo de pizzeros dotados de un atletismo sobrenatural— era el gran favorito para alzarse con el título del torneo. Michael Lorenzen —un jugador polivalente de trayectoria itinerante que ha pasado de ser lanzador y bateador a relevista y, finalmente, abridor— logró maniatar a una alineación estadounidense que sumaba, entre todos sus integrantes, un total de 24 convocatorias al Juego de Estrellas. Por su parte, la ofensiva italiana anotó ocho carreras —incluyendo tres cuadrangulares— ante un cuerpo de lanzadores compuesto íntegramente por jugadores de las Grandes Ligas.

Una noche después, Italia aplastó a México —el segundo favorito del grupo— de manera aún más contundente, exhibiendo mayor potencia y astutas jugadas defensivas en su victoria. Vinnie Pasquantino —un jugador con una marcada estética de «cultura de internet» que también milita en los Kansas City Royals— se convirtió en el primer beisbolista en conectar tres jonrones en un mismo partido del Clásico Mundial de Béisbol, bebiendo un espresso tras cada uno de ellos, tal como dicta la costumbre en el dugout italiano.

La selección de Estados Unidos avanza de ronda, pero es únicamente el equipo de Italia —la «Cenicienta» de la presente edición del Clásico— el que emerge invicto del Grupo B. Se trata de la primera nación europea en ganar sus cuatro primeros encuentros en la historia del Clásico Mundial de Béisbol. Estos jugadores deberían sentirse orgullosos de la forma en que estuvieron a la altura de las circunstancias, elevando tanto el valor del espectáculo como el nivel competitivo del torneo.

El equipo de EE.UU., o al menos su mánager, no puede decir lo mismo.

No permitan que el hecho de que las inesperadas proezas de Italia permitieran al equipo estadounidense colarse en los cuartos de final borre la vergüenza que supuso una admisión de ignorancia, por demás reveladora, por parte de DeRosa.

Mucho se ha comentado este año sobre cómo los jugadores estadounidenses se están tomando, por fin, en serio el Clásico Mundial de Béisbol (algunos podrían decir incluso que se lo están tomando demasiado en serio, en comparación con el histrionismo en el terreno de juego de sus homólogos internacionales). El país que coloquialmente se atribuye la paternidad de este pasatiempo ha tenido históricamente un rendimiento inferior; esto se debe, muy claramente, a que otras naciones simplemente se esforzaban más, logrando que jugadores de mayor nivel aceptaran participar.

Pero no ha sido así en esta ocasión. Lo mejor de lo mejor se ha presentado para integrar el equipo de EE.UU.

Esto se traduce en índices de audiencia: la gente sintoniza para ver a las estrellas. Pero el béisbol es un deporte cerebral, a menudo determinado por decisiones tomadas fuera del terreno de juego. Decir esto mismo sobre la MLB sería afirmar lo obvio: una analítica superior y unos ejecutivos astutos son los pilares de las organizaciones más exitosas. No se puede ganar sin analizar a fondo los números.

Como, por ejemplo, determinar si tu rival también puede terminar con un récord de 3-1 si aún le queda un partido por jugar.

Un equipo de béisbol serio es mucho más que tener a Aaron Judge como capitán y a Tarik Skubal en el montículo durante un par de entradas. Implica contar con un cuerpo técnico de élite y una preparación minuciosa. DeRosa, un presentador de televisión sin experiencia como entrenador —salvo en ediciones anteriores del Clásico Mundial de Béisbol (WBC)—, sería un mánager excelente si todo esto no fuera más que un partido de exhibición.

Pero si lo que se pretende es que los aficionados sintonicen la transmisión como si se tratara de un indicador significativo de la jerarquía global del béisbol, entonces no estoy segura de que él sea la persona idónea para el cargo. Al menos, no después de la actuación que ha ofrecido.

Sin embargo, DeRosa es solo el responsable más visible. ¿Dónde estaba Michael Hill —el ejecutivo de la oficina del comisionado que ejerce como gerente general del equipo de EE.UU.— mientras su mánager estaba tergiversando la importancia de la situación? O, tal vez de manera más apremiante: ¿dónde estaba después de que ese malentendido se hiciera público? ¿Qué clase de equipo de trabajo se ha conformado para garantizar que los actores más cercanos al terreno de juego dispongan de información precisa?

Y, hablando de tomarse en serio toda esta operación: ¿con qué tipo de limitaciones en el uso de los jugadores está operando DeRosa a la hora de satisfacer las exigencias de la organización de la MLB a la que pertenece cada jugador? Sus comentarios me preocuparon más que su gestión real del partido, la cual —debemos admitirlo— se ve complicada por la necesidad de equilibrar prioridades contrapuestas.

No estaría formulando estas preguntas si, en lugar de recurrir a una mentira absurda sobre un supuesto lapsus verbal, DeRosa se hubiera limitado a decir: “Cuando concedí esa entrevista, no comprendía bien la situación y dije algo incorrecto. Pero hay otras personas involucradas en nuestra planificación estratégica. No se preocupen, lo teníamos todo resuelto antes de que comenzara el partido”. Y si, además, hubiera dado la impresión de que eso era cierto.

En cambio, DeRosa se ha mantenido firme en su postura inicial. El jueves reiteró que su error fue de expresión —recordemos que es un comunicador televisivo profesional— y no de comprensión de la situación. Él sostiene que su comentario prematuro sobre asegurar un puesto en los cuartos de final fue “simplemente una declaración de exceso de confianza”.

En efecto. Esa es la otra posible explicación: simplemente esperaba que el equipo estadounidense —que, según reconocieron, sufría de falta de sueño— se paseara hacia la victoria sobre los italianos. Ahora que hemos visto cómo se desarrolló realmente el partido, ¿resulta eso una explicación mejor?

Tal como están las cosas, el ciclo de noticias casi ha concluido y los estadounidenses aún podrían alzarse con el título. El talento triunfando sobre la táctica; al menos, sobre el diamante.

Pero cabe señalar que, a pesar de lo indudablemente apasionantes que resultan los jugadores del equipo de EE.UU., pareció que cierto sector de la audiencia beisbolera se volvió en su contra, deseando que el último partido del Grupo B derivara en su eliminación como merecido escarmiento por la soberbia de su líder.

Espero que ese impulso pueda superarse. Todavía hay cosas buenas aquí. Sería una lástima perdérselas.

