Colombia cae ante Francia y deja preguntas urgentes rumbo al Mundial 2026

La selección Colombia volvió a salir del campo con más preguntas que certezas. La derrota 1-3 ante Francia este domingo,…

La selección Colombia volvió a salir del campo con más preguntas que certezas. La derrota 1-3 ante Francia este domingo, en el Northwest Stadium de Maryland, cerró una doble jornada FIFA inquietante para el equipo de Néstor Lorenzo: dos caídas consecutivas, escasas respuestas futbolísticas y la sensación de que el reloj hacia el Mundial 2026 avanza más rápido que la evolución del equipo.

El partido comenzó equilibrado y Colombia intentó progresar por la izquierda a través de Johan Mojica y Luis Díaz, mientras Francia apostaba por la movilidad de Désiré Doué y Maghnes Akliouche. Hubo intención, pero poca profundidad. James Rodríguez y Díaz probaron desde media distancia sin exigir realmente al arquero Brice Samba, y con el paso de los minutos los europeos se adueñaron del balón, del ritmo y de la confianza.

El quiebre llegó al minuto 29. Doué recibió en el borde del área y su remate, desviado por Daniel Muñoz, terminó dentro del arco de Álvaro Montero. Colombia acusó el golpe. Doce minutos después, Pierre Kalulu desbordó por derecha, Akliouche lanzó el centro y Marcus Thuram anticipó para el 0-2. Francia —aun con un equipo alterno— exhibía orden, presión coordinada y claridad, mientras Colombia se mostraba lenta en la recuperación y dependiente de acciones individuales de Díaz para intentar reaccionar.

El segundo tiempo confirmó la diferencia. Una mala salida del central Juan David Cabal permitió la recuperación de Warren Zaïre-Emery, Thuram asistió y Doué definió el 0-3 al minuto 55. Lorenzo movió entonces el banco y el partido cambió de tono: salieron James, Díaz y Mojica; ingresaron Juan Fernando Quintero, Déiver Machado y Jaminton Campaz. Colombia ganó circulación, agresividad y presencia ofensiva. El descuento llegó al 77 tras una jugada iniciada por Quintero y finalizada por Campaz con un remate cruzado imposible para Samba.

El empuje final —con un casi gol olímpico de Quintero y un tanto anulado a Kylian Mbappé en el cierre— sirvió apenas para maquillar el resultado. Francia ya había hecho el trabajo.

Para Colombia, en cambio, la doble fecha dejó un balance incómodo tras la derrota previa ante Croacia: falta de juego colectivo, bajo rendimiento de varias piezas clave y un equipo que aún no encuentra identidad cuando el nivel de exigencia aumenta.

A poco más de dos meses del Mundial, la preocupación dejó de ser preventiva y empieza a sentirse urgente.

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