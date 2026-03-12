Cineastas iraníes se dirigen a la gala de los premios Oscar mientras la guerra envuelve a su país

Dos películas iraníes nominadas al premio Oscar tendrán un momento en el escenario mundial en la ceremonia de los premios…

Dos películas iraníes nominadas al premio Oscar tendrán un momento en el escenario mundial en la ceremonia de los premios de la Academia de este domingo, mientras Hollywood se enfrenta a la cuestión de cómo abordar una realidad política tensa en una noche que a menudo se considera una celebración del escapismo.

Las películas, el largometraje documental “Cutting Through Rocks” y la nominada a mejor película internacional “It Was Just an Accident”, han impulsado a Irán a una de las temporadas de premios más destacadas de los últimos tiempos. La primera es el primer documental iraní nominado jamás a mejor largometraje documental.

Las nominaciones llegaron en enero en un contexto político ya cargado, cuando el Gobierno iraní reprimió violentamente a los manifestantes, matando a miles. Cuando las mayores estrellas de Hollywood se reúnan este domingo para la entrega anual de premios, habrá pasado ya más de dos semanas desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra impopular contra el país.

Mohammadreza Eyni y Sara Khaki, el dúo de esposos y directores detrás de “Cutting Through Rocks”, dijeron que celebrar el éxito del documental había sido difícil en medio de la agitación, en declaraciones a la presentadora principal internacional de CNN, Christiane Amanpour, antes del inicio de la guerra.

La película trata sobre una partera rural y motociclista llamada Sara Shahverdi, quien se convierte en la primera mujer en postularse para el Gobierno en su aldea, luchando por los derechos de las mujeres y niñas. Ofrece una visión de los cambios generacionales que estaban ocurriendo dentro de Irán.

“No fue un viaje fácil para Shahverdi, pero estas pequeñas chispas de esperanza me mantienen esperanzada sobre lo que el futuro puede traer”, dijo Khaki, hablando antes de la guerra.

“Lo único que me da esperanza sobre el futuro de nuestro país es su gente; personas como Sara Shahverdi en la película, y personas como Sara Khaki detrás de la cámara, quienes comparten la misma misión de llevar el cambio a sus comunidades”, agregó su esposo, Eyni.

Hacer el recorrido por la temporada de premios ha sido sumamente difícil en medio de la creciente incertidumbre. El cineasta Jafar Panahi, cuyo thriller “It Was Just an Accident” se centra en un grupo de personas que confrontan al hombre que sospechaban las había torturado en una prisión de Teherán, ha enfrentado situaciones imposibles durante su gira promocional.

Hablando con CNN en medio de las mortales protestas de enero, Panahi dijo que incluso mientras promocionaba su película, su “corazón y mente están allá”, en Teherán.

De camino a los premios Globos de Oro más tarde ese mes, se sentó en el tráfico viendo un video de una morgue cerca de Teherán desbordada de los cuerpos de manifestantes, contó recientemente a NBC News.

“La seguridad no nos permitió salir de los autos, y tuve una sensación de asfixia”, dijo Panahi. Una vez que llegó a la alfombra roja, dijo, “realmente ni siquiera tenía la capacidad de hablar. Seguía saliendo e intentando crear un equilibrio en mi mente. Salía para fumar”.

Se enteró de los ataques estadounidenses-israelíes mientras viajaba de Barcelona a Nueva York para grabar una entrevista en “The Daily Show”.

La propia historia de Panahi informa su trabajo. Ha enfrentado detención, cárcel y una prohibición de hacer películas, viajar y hablar con los medios.

“It Was Just an Accident” es su primera película desde que se levantó la prohibición de viajar y filmar. Ganó la Palma de Oro en Cannes el pasado mayo y fue nominada a cuatro premios Globos de Oro.

Los cineastas iraníes han tenido antes temporadas de premios vertiginosas. Desde el trabajo internacionalmente aclamado de Asghar Farhadi, cuyos filmes ganaron los premios Oscar a mejor película internacional, hasta décadas de dominio en festivales en Cannes y Berlín, los directores iraníes han construido una reputación de realismo poético, complejidad moral y disidencia sutil.

En el programa de Stewart, Panahi le recordó al anfitrión que muchos cineastas iraníes enfrentan prisión por su arte y que cualquier forma de manifestarse puede tener un costo aún mayor.

“Estaba viendo tu programa ahora, si dices una centésima parte de lo que has dicho en Irán, la condena sería la ejecución”, le dijo a Stewart.

“¿Me matarían?”, dijo Stewart.

“Porque en nuestras películas, no llegamos ni a una centésima parte de lo que has dicho aquí”, repitió Panahi. “Hay muchos cineastas iraníes en este momento que están en prisión, y en los últimos dos meses, cuando hubo protestas, uno de nuestros amigos cineastas fue muerto en las calles”.

De vuelta en Hollywood, es difícil ver un reconocimiento significativo del conflicto por parte de presentadores o nominados que no tengan una conexión directa con Irán.

Probablemente recaerá en los propios cineastas iraníes, si llegan a tener la oportunidad de subir al escenario, un triunfo que, de ninguna manera, sería un accidente.

