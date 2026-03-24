Celine Dion regresa a los escenarios con una serie de conciertos en París

Este 2026 luce como el año del regreso a los escenarios de músicos populares. Harry Styles y BTS lanzaron nuevos…

Este 2026 luce como el año del regreso a los escenarios de músicos populares. Harry Styles y BTS lanzaron nuevos álbumes tras casi cuatro años y ahora, según Variety, la cantante Celine Dion planea su regreso con una serie de conciertos en París.

La última actuación de la cantante canadiense fue vista por millones de espectadores, pues se produjo en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París el 26 de julio de 2024. En esa oportunidad, Dion interpretó “Hymne A L’Amour”, de la legendaria Edith Piaf, desde la torre Eiffel de la capital francesa.

En sus cuentas en redes sociales en 2024, Dion expresó su deseo de volver a los escenarios, pese a que padece la rara enfermedad neurológica del Síndrome de la Persona Rígida. En una entrevista con Vogue Francia ese año, la ganadora del Grammy admitió que espera una cura “milagrosa” para la enfermedad que afectó su canto y su vida cotidiana.

El reporte de Variety cita información del diario canadiense La Presse, que mostró una campaña de carteles en las calles de París con títulos de canciones icónicas de Dion, como “Pour que tu m’aimes encore” y “Power of Love”.

Se espera que los conciertos en París se den a partir de este otoño (boreal), en el Paris La Défense Arena. Según La Presse, Dion dará dos conciertos por semana en septiembre y octubre en el recinto, que tiene capacidad para 40.000 personas.

The-CNN-Wire

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