“BTS: The Return”: cuándo, a qué hora y cómo ver el documental de BTS en Netflix

Netflix estrena este viernes el documental “BTS: The Return”, que registra el reencuentro, en agosto de 2025, de los siete…

Netflix estrena este viernes el documental “BTS: The Return”, que registra el reencuentro, en agosto de 2025, de los siete integrantes de la famosa banda de k-pop, para grabar en Los Ángeles, California, su nuevo álbum, “Arirang”.

El documental es dirigido por Bao Nguyen (“The Stringer”) y se centra en los siete integrantes de BTS –RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook– tras cumplir el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, que los mantuvo alejados como grupo durante casi cuatro años de los escenarios.

Este largometraje se estrena una semana después de que BTS lanzara su quinto álbum, “Arirang” y de que la banda ofreciera un concierto gratuito ante alrededor de 100.000 personas, en la plaza Gwanghwamun de Seúl, Corea del Sur.

La banda se prepara para iniciar este 9 de abril una gira mundial que le llevará a 34 ciudades, incluidas Madrid, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile y Sao Paulo.

“BTS: The Return” se estrena este viernes 27 de marzo en Netflix. La plataforma se streaming tiene los derechos globales para transmitir el documental, así que es necesario tener una suscripción al servicio.

El documental estará disponible este viernes a partir de las 3 a.m., hora de Miami, en Estados Unidos.

En América Latina, la hora de estreno varía dependiendo de cada país:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua: 1 a.m.

1 a.m. Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 2 a.m.

2 a.m. Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 3 a.m.

3 a.m. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 4 a.m.

4 a.m. España: 8 a.m.

The-CNN-Wire

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