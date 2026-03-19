Brasil se ofrece a mediar entre Colombia y Ecuador. Así han escalado las tensiones

El Gobierno de Brasil se ofreció para ser mediador en las actuales tensiones entre Colombia y Ecuador, al tiempo que…

El Gobierno de Brasil se ofreció para ser mediador en las actuales tensiones entre Colombia y Ecuador, al tiempo que pidió “moderación” a ambos países.

En un comunicado el miércoles, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dijo que “insta a las partes involucradas a actuar con moderación, con el fin de buscar una solución pacífica a la controversia. Brasil se pone a disposición para apoyar los esfuerzos de diálogo, con el objetivo de preservar la paz y la seguridad en la región”.

Además, Brasil expresó su “grave preocupación” por “los informes de muertes, cuyo origen aún no ha sido aclarado, en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador”.

El martes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que unos bombardeos en el departamento fronterizo de Putumayo dejaron “27 cuerpos calcinados” y que en la misma región fue hallada una bomba sin explotar que, aseguró el mandatario, pertenece al Ejército de Ecuador.

Petro añadió que Colombia presentará una “nota de protesta diplomática”. El miércoles, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, respondió que estaba en espera de la nota de protesta anunciada por el mandatario de Colombia para dar “una respuesta técnica”.

Desde el lunes, Petro denunció que en su territorio se habría encontrado una bomba de origen ecuatoriano, presuntamente producto de las operaciones ordenadas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la frontera común. En tanto, Noboa rechazó las afirmaciones del mandatario colombiano y le reiteró que el Ejército ecuatoriano está combatiendo lugares que servían de escondite para grupos narcoterroristas “en gran parte colombianos”.

El Ministerio de Defensa de Ecuador también respondió a la acusación de Petro. “Las operaciones militares ejecutadas por las Fuerzas Armadas se desarrollan única y exclusivamente dentro del territorio ecuatoriano de manera responsable y soberana”, indicó en un comunicado publicado en redes sociales. “Está dirigido exclusivamente contra grupos armados organizados, las economías ilícitas y el narcotráfico. Ecuador continuará atacando con fuerza a las estructuras criminales que intenten crear caos dentro del territorio nacional”, añadió el texto.

El intento de mediación de Brasil llega cuando las relaciones diplomáticas de Colombia y Ecuador están en su momento más difícil en casi dos décadas. Se trata de una tensión similar entre los dos países no se registraba desde la llamada “Operación Fénix”, en la que autoridades colombianas abatieron a Raúl Reyes, jefe guerrillero de las FARC, en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008.

La crisis diplomática surgió como una disputa comercial iniciada luego de que Noboa reclamara lo que considera una falta de resultados de su par colombiano en el combate al narcotráfico en la zona común fronteriza.

En febrero de 2026, el Gobierno de Noboa impuso una “tasa de seguridad” del 30 % a los productos colombianos, cifra que escaló al 50 % el pasado 1 de marzo.

Bogotá ha respondido con medidas similares, lo que ha desestabilizado el intercambio comercial fronterizo, que supera los US$ 1.800 millones anuales. Sectores como el de cosméticos, confitería y autopartes se encuentran prácticamente paralizados.

En el trasfondo de este conflicto están dos visiones muy distintas del manejo de la llamada guerra contra las drogas. Mientras Noboa está de acuerdo con la mano dura y la ofensiva militar conjunta con el Gobierno de Estados Unidos, Petro insiste en que esa es una estrategia fracasada y apuesta por la erradicación concertada con las comunidades en zonas de cultivos ilícitos y la persecución a los jefes de los carteles de las drogas y a sus fortunas.

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