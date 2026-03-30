Bolivia vs. Iraq por el repechaje al Mundial 2026: previa, posibles alineaciones, hora y cómo ver por TV e internet

No hay mañana. Ni para Bolivia ni para Iraq, los dos países que se medirán este martes en Monterrey por…

No hay mañana. Ni para Bolivia ni para Iraq, los dos países que se medirán este martes en Monterrey por el último boleto al Mundial 2026.

No es una posibilidad más para ninguno de los dos seleccionados. La Verde se juega una chance casi que única de volver a la Copa del Mundo después de 32 años de ausencia (Estados Unidos 1994), gracias, en buena parte, a que la FIFA aumentó los cupos para Sudamérica debido a la ampliación del propio Mundial, que pasa de 32 a 48 equipos.

Para los Leones de Mesopotamia es algo parecido. No juegan el certamen más importante desde hace 40 años (México 1986).

Bolivia llega con la confianza por las nubes, después de superar una dura prueba ante Suriname en las semifinales de la repesca intercontinental. Fue, ante todo, un examen de carácter. La Verde mostró mejor fútbol que los representantes de la Concacaf, pero quedó en desventaja apenas iniciado el segundo tiempo en una distracción defensiva.

Con algo de fútbol y mucho temple, logró dar vuelta la historia en los último 20 minutos. Bueno, y también de la mano del entrenador Óscar Villegas, quien dio entrada en el complemento al juvenil delantero Moisés Paniagua, quién pagó la confianza con el gol del empate 10 minutos más tarde de saltar al campo. Allí llegó el segundo acierto del DT, que tras el 1-1 reemplazó al ariete titular, Enzo Monteiro, por Juan Godoy, y este tardó cinco minutos en fabricar el penal que Miguel Terceros convirtió en el 2-1 final.

Villegas sabe que no puede dejarse llevar por la algarabía del triunfo, y que si quiere devolver a Bolivia al Mundial deberá ajustar ciertas piezas de su equipo. Como él mismo dijo, “lo que viene es lo más difícil”.

Y lo que viene es Iraq, una selección que se ganó el derecho del jugar el repechaje tras una buena tarea en las competitivas eliminatorias asiáticas. En la segunda fase ganó seis partidos sobre seis jugados (a Indonesia, Vietnam y Filipinas por duplicado) y en el hexagonal de la tercera fase quedó a solo un punto de clasificar directamente a la Copa del Mundo (clasificaron Corea del Sur y Jordania).

El tercer lugar le dio un cupo en la cuarta ronda, donde en un triangular muy parejo venció a Indonesia y empató ante Arabia Saudita, clasificada al Mundial porque le hizo más goles a los indonesios.

Iraq quedó obligada entonces a jugar una final de repechaje asiático para llegar al repechaje intercontinental, y allí no falló: se midió ante Emiratos Árabes Unidos, empatando 1-1 de visitante y ganando a los 90’+17 en la revancha en su casa.

Los Leones llegarán sin haber jugado una semifinal, como lo hizo Bolivia, por su mejor posición en el ranking FIFA. Para algunos puede ser una ventaja por el desgaste físico, pero la selección iraquí padeció otros problemas, derivados del conflicto en Medio Oriente. El combinado nacional hizo un largo viaje para llegar a México, ya que debió primero ir por tierra hasta poder tomar un vuelo en una zona más segura.

Nada de eso importará este martes, cuando las dos selecciones se midan mano a mano por un lugar en el Mundial. El Grupo I, con Francia, Noruega y Senegal, espera por una de ellas.

No será la primera vez que Bolivia e Iraq se midan mano a mano, aunque sí será el primer juego, como se dice, “por los puntos”.

La única vez que se vieron las caras fue en un amistoso jugado en 2018 en Dubai, donde empataron sin goles. Este martes habrá ganador, sí o sí, ya sea en los 90 minutos reglamentarios, en los dos tiempos extra de 15 minutos o en los penales.

Será Bolivia o Iraq. Solo hay lugar para ellos.

Iraq no podrá jugar con su 11 de gala porque tiene lesionados a su arquero (y capitán) Jalal Hassan y también al defensor Ahmed Yahya. Bolivia, por su parte, podría tener un cambio en la defensa y otro en el ataque. Había expectativa por saber si Paniagua, de buen ingreso ante Suriname, se ganaría la titularidad, pero Villegas volvería a tenerlo en el banco de suplentes, con el objetivo de que sea una pieza que pueda cambiar el partido si es necesario.

Iraq: Ahmed Basil; Hussein Ali, Manaf Younis, Zaid Tahsen, Merchas Doshi; Ali Jassim, Kevin Yakob, Peter Qwarqis, Amir Al Ammari; Ali Al Hamadi y Aymen Hussein.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro.

11 p.m. de Miami.

8 p.m. de Los Ángeles.

9 p.m. de Ciudad de México.

10 p.m. de Bogotá.

12 a.m. (ya miércoles) de Buenos Aires.

5 a.m. (ya miércoles) de Madrid.

En Estados Unidos, el partido podrá verse por Fanatiz, FOX Sports, fuboTV, Peacock TV, ViX y Telemundo Deportes.

En Argentina y Colombia, como en gran parte de Latinoamérica, la única opción será DSports y su versión en streaming DGO, menos en Bolivia, donde se suman Bolivia TV, Tigo Sports, FBF Play, Entel TV y Tuves.

En México, serán DSports y ViX, o FIFA+, mientras que en España se podrá ver por DAZN.

The-CNN-Wire

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