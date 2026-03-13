Avión de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de EE.UU. se estrella en Iraq y mueren los seis tripulantes a bordo

Un avión de reabastecimiento de la Fuerza Aérea se estrelló en Iraq el jueves y los seis tripulantes que iban…

Un avión de reabastecimiento de la Fuerza Aérea se estrelló en Iraq el jueves y los seis tripulantes que iban a bordo murieron, anunció el Mando Central de Estados Unidos.

“Se confirma el fallecimiento de los seis miembros de la tripulación que se encontraban a bordo de un avión de reabastecimiento estadounidense KC-135 que se estrelló en el oeste de Iraq”, declaró el CENTCOM en una publicación en X.

Anteriormente, las autoridades militares habían anunciado la muerte de cuatro de los miembros de la tripulación que viajaban en la aeronave.

El oeste de Iraq es una zona desértica, escasamente poblada. Las fuerzas estadounidenses y occidentales en Iraq han sido blanco de ataques de milicias proiraníes desde el inicio de la guerra con Irán, pero estos ataques se realizan principalmente con drones en el norte del país.

El KC-135 es efectivamente una estación de servicio voladora que permite a los aviones reabastecerse de combustible en el cielo para ampliar su alcance y permanecer dentro de una zona de batalla durante más tiempo.

Según la Fuerza Aérea, su tripulación de vuelo suele estar compuesta por tres o cuatro militares: un piloto, un copiloto y un operador de pértiga, quien reabastece a otras aeronaves en vuelo. Algunas misiones también requieren navegantes en la tripulación, según una hoja informativa de la Fuerza Aérea.

Los aviones también pueden configurarse para transportar carga y pacientes médicos.

La Fuerza Aérea no dijo qué misión específica estaban realizando los aviones involucrados en el incidente del jueves.

Los KC-135 son unas de las plataformas más antiguas del inventario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos; la última unidad fue entregada en 1965, según una hoja informativa de la Fuerza Aérea.

Los aviones de cuatro motores se basan en el avión de pasajeros Boeing 707, con 376 unidades en servicio activo el año pasado, según un informe del Congreso estadounidense. Han sido objeto de importantes mejoras a lo largo de los años, incluyendo nuevos motores.

La pérdida del avión cisterna es la cuarta pérdida de aeronave conocida en la guerra con Irán.

La semana pasada, tres aviones de combate F-15E Strike Eagle fueron derribados sobre Kuwait en un incidente de fuego amigo erróneo; los seis miembros de la tripulación se eyectaron sanos y salvos.

The-CNN-Wire

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