Colisión de un vuelo de Air Canada y un camión en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York deja dos muertos y decenas de heridos

Un avión de Air Canada colisionó con un camión de bomberos mientras aterrizaba en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York…

Un avión de Air Canada colisionó con un camión de bomberos mientras aterrizaba en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York el domingo, causando la muerte del piloto y del copiloto e hiriendo a decenas de personas, según informaron las autoridades.

Alrededor de las 11:40 p.m., un vuelo de Jazz Aviation que operaba en nombre de Air Canada impactó contra un vehículo de Rescate y Extinción de Incendios de Aeronaves de la Autoridad Portuaria, que estaba respondiendo a un incidente separado, informó la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

“Los protocolos de respuesta de emergencia se activaron de inmediato”, dijo el portavoz. “El aeropuerto está actualmente cerrado para facilitar la respuesta y permitir una investigación exhaustiva”.

El avión transportaba a 72 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, informó la aerolínea.

Los informes iniciales indican que 41 pasajeros y miembros de la tripulación fueron trasladados al hospital, y que 32 de ellos ya han sido dados de alta, declaró Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, en una conferencia de prensa a primera hora del lunes por la mañana.

Dos personas que se encontraban en el camión de bomberos también fueron llevadas al hospital y se encuentran en estado estable, añadió Garcia.

Los pasajeros del vuelo fueron dirigidos al mostrador de boletos de Air Canada para reunirse con sus familias, según Garcia, quien señaló que entre ellos se encontraba un menor no acompañado que viajaba en el avión.

El aeropuerto permanecerá cerrado al menos hasta las 2:00 p. m. del lunes para llevar a cabo la investigación sobre la colisión, indicó Garcia.

El vuelo despegó del Aeropuerto Internacional Trudeau de Montreal poco después de las 10:30 p.m. hora de Miami y llegó a LaGuardia aproximadamente una hora después, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightRadar24.

El avión iba a unos 209 km/h justo antes de impactar contra el camión de bomberos, según el último dato recopilado antes de la colisión por Flightradar24.

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York dijo que respondió a un incidente reportado que involucraba a un avión y un vehículo en la pista del aeropuerto alrededor de las 11:38 p.m. hora local.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una suspensión de operaciones en tierra en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York debido a una “emergencia de aeronave”.

La colisión del domingo se produce mientras aeropuertos de todo Estados Unidos han sido sumidos en el caos en medio de la continua interrupción de la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, lo que ha dejado a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) trabajando sin sueldo.

La mitad de los aeropuertos más concurridos del país registraron el sábado que más de un tercio de los agentes de la TSA no se presentaron a trabajar, mientras pasajeros informaron que esperaron horas en las filas de seguridad. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se desplegarán en los aeropuertos este lunes para ayudar a cubrir los vacíos, dijeron funcionarios federales.

En la grabación, un controlador de tráfico aéreo autoriza a un camión de operaciones a cruzar una pista. Segundos después, el controlador ordena con urgencia al camión que se detenga, antes de decir que ha habido una colisión en el área de maniobras.

“JAZZ 646, veo que colisionaron con el vehículo. Mantengan posición. Sé que no pueden moverse. Los vehículos ya están respondiendo”, se escucha decir a un controlador de tráfico aéreo en un audio captado por el sitio LiveATC.net.

La NTSB dijo a CNN que recibió notificación del incidente, pero no pudo proporcionar más información.

Videos que circulan en redes sociales muestran vehículos de emergencia rodeando la aeronave, cuya cabina del piloto parece estar dañada.

Un reportero de CNN en el lugar alrededor de las 2:00 a.m. hora local dijo que la pista estaba llena de vehículos de emergencia.

Antes, LaGuardia advirtió de interrupciones de vuelos debido a las condiciones meteorológicas, con lluvia ligera y niebla en la zona. Se espera que el aeropuerto permanezca cerrado hasta las 2:00 p.m. hora local de este lunes, según la FAA.

CNN se ha puesto en contacto con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y con la FAA.

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