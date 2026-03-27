Aunque termine el cierre parcial del DHS, la TSA podría tardar semanas en normalizar la actividad en aeropuertos

Los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) están un paso más cerca…

Los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) están un paso más cerca de volver a cobrar sus salarios, debido a que el Senado alcanzó un acuerdo durante la noche para financiar la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, eso no significa que las largas filas en los aeropuertos vayan a desaparecer rápidamente.

El Senado aprobó la financiación para la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluida la TSA, horas después de que el presidente Donald Trump declarara que ordenaría al DHS pagar de forma inmediata a los agentes de la TSA. Aun así, podrían pasar días —si no semanas— antes de que la agencia recupere sus niveles de personal al completo.

Los agentes de la TSA tuvieron que esperar entre 14 y 30 días para recibir sus salarios atrasados ​​durante el último cierre del Gobierno, ocurrido en otoño, señaló Johnny Jones, secretario-tesorero del Consejo 100 de la TSA, perteneciente a la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE).

“La gente va a necesitar dinero”, declaró Jones a la CNN el jueves, antes de que se produjeran las acciones de Trump y del Senado. “Las personas no podrán acudir a trabajar hasta que reciban el depósito de su salario. No pueden pagar el cuidado de sus hijos… No tienen ni siquiera para la gasolina”.

Aproximadamente 61.000 empleados de la TSA trabajaron sin cobrar durante el cierre parcial del Gobierno, el cual comenzó el 14 de febrero. La Cámara de Representantes aún debe votar sobre el proyecto de ley del Senado, el cual pasaría posteriormente a la Casa Blanca para ser firmardo por Trump.

Está previsto que los trabajadores de la TSA reciban su próximo cheque de pago en los próximos días, pero no está claro con qué rapidez podrá el DHS ejecutar la orden de Trump. A mediados de marzo, los empleados dejaron de percibir su primer cheque de pago completo, tras haber recibido únicamente un pago parcial a finales de febrero.

Recientemente y a consecuencia de esto, los viajeros han tenido que lidiar con esperas de varias horas para superar los controles de seguridad en múltiples aeropuertos de todo el país. Un número cada vez mayor de trabajadores de la TSA se estaba ausentando de sus puestos.

Aaron Barker, presidente del Local 554 de la AFGE —sindicato que representa a los aeropuertos del estado de Georgia—, declaró a los periodistas el martes que las largas filas no desaparecerán de inmediato.

“Hasta que ese cheque de pago no se vea reflejado en la cuenta bancaria, pueden esperar que la situación se mantenga igual”, afirmó Barker durante una conferencia de prensa.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, expresó su incertidumbre respecto a la postura que adoptará la Cámara de Representantes ante el acuerdo de financiación del Senado, máxime cuando se avecina el receso festivo. “Esperamos que permanezcan en la capital para que podamos lograr que, al menos, una gran parte del Gobierno reabra sus puertas; a partir de ahí, veremos cómo procedemos”, declaró.

Tras el acuerdo alcanzado durante la noche, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, manifestó sentirse “muy orgulloso” de que su bancada se haya mantenido “unida” en medio del cierre parcial del Gobierno.

“Los demócratas nos mantuvimos firmes en nuestra oposición a que la milicia de Donald Trump —una fuerza descontrolada y sumamente peligrosa— reciba más fondos sin que se implementen reformas serias; y seguiremos luchando para conseguir dichas reformas”, afirmó Schumer.

Dado que la situación financiera sigue siendo incierta, se prevé que los agentes del ICE mantengan su presencia en diversos aeropuertos durante este viernes. Desde que fueron desplegados a principios de esta semana para reforzar los controles de seguridad —que se encontraban al borde del colapso—, los agentes han estado colaborando en la organización de las filas, distribuyendo agua y, en algunas terminales, verificando las identificaciones y las tarjetas de embarque de los pasajeros.

The-CNN-Wire

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