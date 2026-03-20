Ataque de EE.UU. contra una presunta embarcación de droga en el Pacífico oriental deja 2 muertos y 1 sobreviviente

Estados Unidos atacó el jueves una presunta embarcación de droga en el Pacífico oriental, dejando dos muertos y un sobreviviente,…

Estados Unidos atacó el jueves una presunta embarcación de droga en el Pacífico oriental, dejando dos muertos y un sobreviviente, según el Comando Sur de Estados Unidos y la Guardia Costera.

SOUTHCOM dijo el viernes que ningún miembro del servicio estadounidense resultó herido en el ataque, y añadió que ordenó a la Guardia Costera de Estados Unidos realizar operaciones de búsqueda y rescate para tres sobrevivientes.

Un portavoz de la Guardia Costera dijo a CNN que la búsqueda encontró a dos personas fallecidas y un sobreviviente, quienes han sido trasladados a Costa Rica. Casi 160 personas han muerto como resultado de los ataques estadounidenses contra más de 45 embarcaciones que presuntamente transportaban droga para frenar el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos.

“El 19 de marzo, por instrucción del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación de bajo perfil operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, dijo SOUTHCOM en una publicación en redes sociales. “La inteligencia confirmó que la embarcación de bajo perfil transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.