Así quedaron los cuartos de final de la Champions League 2025/2026

Ocho equipos siguen con vida en la Champions League 2025/2026 y España es el país con más representantes, tres: Real…

Ocho equipos siguen con vida en la Champions League 2025/2026 y España es el país con más representantes, tres: Real Madrid, FC, Barcelona y el Atlético de Madrid. Le sigue la Premier League de Inglaterra, con dos: Arsenal y Liverpool. Portugal, con el Sporting de Lisboa, Francia, con el PSG (vigente campeón), y Alemania, con el Bayern Munich, estarán representados en los cuartos de final por un equipo cada uno.

A diferencia de lo que sucedía algunas ediciones atrás, los cuartos de final no se conforman a partir de otro sorteo entre los ocho clasificados, sino que se continúa con el cuadro que quedó establecido tras la conclusión de los dieciseisavos de final. Incluso las localías del partido revancha ya tienen dueño.

Los cruces que quedaron definidos este miércoles dejaron un duelo entre equipos españoles y dos mano a mano electrizantes entre conjuntos que ya saben lo que es ganar la “Orejona”.

El gran duelo de los cuartos de final, por presente, pero, sobre todo, por historia.

Será, para muchos, otra final adelantada que deberá afrontar el Merengue, que viene de dejar afuera de la competencia al Manchester City de Pep Guardiola. Los alemanes, por su parte, le dieron dos palizas seguidas al Atalanta.

Entre los dos clubes suman 21 títulos en la Champions League: 15 para los blancos y 6 para los bávaros, y tienen en su historial casi 30 enfrentamientos, en su gran mayoría en series eliminatorias.

En ese rubro es el equipo madridista el que saca ventaja, ya que ganó los últimos cuatro mata-mata ante el Bayern: 4-3 (global) en la edición 2023/2024, 4-3 (global) en la 2017/2018, 6-3 (global tras tiempo suplementario) en la 2016/2017 y 5-0 (global) en la edición 2013-2014. El dato que posiblemente genere mayor ilusión en la afición madridista es que en esas cuatro oportunidades, el Merengue fue campeón del torneo.

La ida será en Madrid y la vuelta en Munich.

El otro gran duelo de los cuartos de final.

El campeón defensor venía cumpliendo con una temporada por debajo de las expectativas en cuanto al nivel de juego, pero se destapó en los octavos de final ante otro equipo inglés de peligro: el Chelsea. El PSG goleó 5-2 en Francia y luego se impuso 3-0 en Londres para cerrar un resultado global inapelable.

Los ingleses, por su parte, debieron remontar ante el Galatasaray de Turquía, que ganó por la mínima en la ida. En Inglaterra fue completamente diferente: los Reds fueron la aplanadora que se supone que son y golearon 4-0.

Es un duelo parejo en el historial: hay dos triunfos por lado y ningún empate. Eso sí, los franceses se llevaron la mayor alegría, cuando dejaron afuera al Liverpool en los octavos de la temporada pasada por penales, tras empatar 1-1 en el global. Los dirigidos por Luis Enrique acabaron alzándose con el trofeo. ¿Habrá revancha?

La ida será en París y la vuelta en Inglaterra, igual que en la 2024/2025.

El gran candidato para muchos es el Arsenal, y pergaminos tiene de sobra. Fue el mejor equipo de la fase de liga, con ocho triunfos en fila, aunque en octavos de final dejó algunas dudas.

Es cierto que se impuso en el global al Bayer Leverkusen por 3-1, pero la ida en Alemania fue casi un sufrimiento para los londinenses, que rescataron un empate con un penal polémico en el final. Su férrea defensa y el juego de balón parado son sus principales armas, aunque también tiene una delantera temible en el contragolpe.

Enfrente tendrá ahora a la “Cenicienta” de los cuartos, el Sporting de Lisboa, que sudó más de la cuenta en octavos. En su camino se cruzó el sorprendente Bodo/Glimt de Noruega, el mismo que ya le había ganado al City, al Atlético de Madrid y dos veces al Inter.

En la ida fue 3-0 para el Bodo, pero la vuelta fue una clase del Sporting, que también ganó 3-0, forzó el tiempo suplementario, y terminó goleando por cinco goles de diferencia.

En el historial hay solo un antecedente: en la Champions pasada se vieron las caras en la fase de liga, con una lapidaria goleada de los Gunners en Lisboa, por 5 a 1.

El primer partido será en Lisboa y el segundo en Londres.

El duelo español de los cuartos de final.

El Barcelona había dejado dudas en su visita al Newcastle, pero las borró de la faz de la tierra en 45 minutos en el partido de vuelta. Los culés se florearon y terminaron fabricando una goleada histórica: 7-2, directo a los libros de récords.

El Atlético, por su parte, mostró dos caras. En el primer partido goleó al Tottenham por 5-2, aunque esa noche hubo tres goles que llegaron casi sin querer: el portero de los Spurs (reemplazado a los 17 minutos) regaló dos goles, y el central Van de Ven otro por un resbalón. La vuelta no fue para nada sencilla, con los londinenses siendo superiores y ganando por 3 a 2.

El Barcelona tiene un amplio dominio sobre el Colchonero en el historial en general, pero en Champions la historia es otra: se vieron las caras solo cuatro veces, con dos triunfos del Atleti y uno de los blaugranas. Fue en los cuartos de final de la 2013/2014 y misma instancia de la 2015/2016, donde el Atlético pasó en ambas y llegó a la final, solo para tropezar dos veces con la misma piedra: el Real Madrid.

La ida será en Madrid y la vuelta en Barcelona.

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