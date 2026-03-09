Live Radio
Así queda el Senado de Colombia tras las elecciones legislativas de 2026

CNN

March 9, 2026, 12:40 PM

La elección legislativa en Colombia dejó al oficialista partido Pacto Histórico, de Gustavo Petro, como la principal fuerza política con 25 escaños, superando ampliamente su resultado de 2022 y confirmando el peso del petrismo en el Senado.

El Centro Democrático, impulsado por el liderazgo del expresidente Álvaro Uribe Vélez y una lista cerrada, creció de 13 a 17 escaños, aunque por debajo de sus expectativas.

Entre ambos polos se perfila un Senado polarizado, mientras que los partidos tradicionales —Partido Liberal, Conservador y La U—, con bancadas relevantes, volverán a ser decisivos para inclinar las mayorías y definir las coaliciones del próximo Gobierno.

Así, el equilibrio del Congreso de Colombia dependerá tanto de las alianzas como de las divisiones internas de los partidos.

