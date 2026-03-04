Asesores de Trump intentan contener el costo político de la guerra con Irán mientras el presidente alimenta el caos

El presidente Donald Trump insiste en que está dispuesto a librar una guerra con Irán “para siempre”. Pero apenas unos…

El presidente Donald Trump insiste en que está dispuesto a librar una guerra con Irán “para siempre”.

Pero apenas unos días después de iniciados los combates, muchos de quienes lo rodean ya están ansiosos por terminar el conflicto.

El ataque de Estados Unidos a Irán ha avivado temores entre los colaboradores y asesores de Trump sobre las consecuencias políticas de verse arrastrados a una guerra prolongada sin un desenlace claro y con poco respaldo de la opinión pública, según varias personas familiarizadas con el asunto.

El conflicto ya se ha cobrado la vida de seis estadounidenses, y las autoridades se preparan para que la cifra aumente en los próximos días. El mercado bursátil atraviesa turbulencias y los precios de la gasolina están subiendo, lo que pone en riesgo pilares clave del mensaje de Trump de cara a las elecciones de mitad de término. Y dentro del Gobierno, los colaboradores aún intentan explicar por qué el país fue a la guerra y qué es lo que viene después.

“Es un riesgo político, sin peros ni excusas”, dijo un asesor de Trump sobre la guerra que el presidente ha pronosticado que podría continuar durante semanas. “Esperemos que no salga nada muy mal. Porque si eso ocurre, va a ser un problema”.

Trump ha presentado los ataques iniciales como un éxito abrumador y los ha descrito como una prueba del poderío militar de Estados Unidos y una justificación de su decisión de abandonar la diplomacia en favor de una demostración de fuerza.

Se ha mostrado particularmente enérgico ante la muerte del líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, así como con la destrucción de objetivos clave destinados a diezmar las ambiciones nucleares del país y abrir la puerta a un cambio de régimen.

Aun así, mientras Trump ha interpretado ese progreso inicial como una señal de que el público podría respaldar una ofensiva continuada, algunos asesores y aliados cercanos sostienen en privado lo contrario, mientras lo presionan para acelerar los plazos y declarar la victoria tan pronto como pueda hacerlo de manera creíble.

La guerra con Irán es ampliamente impopular en las primeras encuestas que salieron al respecto, ya que los votantes desconfían de otro enredo en Medio Oriente y no tienen claros los objetivos del Gobierno.

También ha provocado una división entre figuras destacadas del movimiento MAGA, construido en parte sobre la promesa de Trump en 2016 de “abandonar la fallida política de construcción de naciones y cambio de régimen”, lo que alimenta temores de que el rechazo pueda extenderse eventualmente a la base más amplia de Trump.

Esas tendencias preocupantes probablemente empeoren a medida que aumente el número de muertos y el riesgo de una guerra regional más amplia permanezca en primer plano, han advertido aliados y asesores, lo que pone aún más en peligro las ya escasas posibilidades de Trump y del Partido Republicano de evitar una debacle en las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

“Nadie cree que esta guerra sea popular”, dijo Matthew Bartlett, estratega republicano y exfuncionario del Departamento de Estado durante el Gobierno de Trump. “En el mejor de los casos, esto es una distracción de la prioridad de la economía. Pero en el peor, podría ser un desastre político y podría ser un desastre por generaciones en Irán y para el Partido Republicano”.

Hasta ahora, los funcionarios de la Casa Blanca han restado importancia públicamente a la relevancia política de la guerra, insistiendo en que su enfoque está guiado únicamente por la necesidad de proteger la seguridad de los estadounidenses.

“La principal prioridad del presidente fue actuar en el mejor interés del pueblo estadounidense y de nuestra seguridad nacional”, dijo la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a CNN. “Esas prioridades superaron cualquier otro asunto”.

Pero entre bastidores, asistentes y asesores son plenamente conscientes del peligro que la guerra representa para la presidencia de Trump y de las múltiples maneras en que la situación podría salirse de control.

Funcionarios del Gobierno de Trump advirtieron al presidente, antes de los ataques del fin de semana, que atacar a Irán podría generar repercusiones políticas impredecibles, subrayando que era difícil determinar cómo se desarrollaría la ofensiva con el paso del tiempo, según personas familiarizadas con el asunto.

Trump optó por seguir adelante de todos modos. Y aunque desde entonces ha desestimado personalmente el sentimiento público negativo como irrelevante, quienes lo rodean han pasado días tratando de construir y vender una justificación tardía del ataque.

Eso ha dado lugar a una serie de explicaciones contradictorias incluso por parte de los funcionarios más altos del Gobierno y a una estrategia de comunicación extremadamente confusa por parte de la Casa Blanca. El problema se ve agravado por las propias justificaciones cambiantes de Trump y por la falta de una idea clara dentro del Gobierno sobre cómo planea finalmente poner fin a la guerra.

En las horas posteriores a los primeros ataques, funcionarios del Gobierno se apresuraron a informar a los republicanos del Capitolio que ya tenían programadas apariciones en los programas dominicales, dijo Leavitt. Más tarde, el Gobierno distribuyó directrices de mensaje a los legisladores del partido.

Pero los puntos de conversación del Gobierno han cambiado repetidamente, con Trump y sus principales funcionarios ofreciendo explicaciones contradictorias en varios frentes clave: cuán urgente era la amenaza que Irán representaba para Estados Unidos, si el régimen estaba al borde de obtener armas nucleares o solo misiles balísticos y, crucialmente, qué país —Estados Unidos o Israel— tomó la decisión inicial de seguir adelante con un ataque.

Este lunes, el secretario de Estado, Marco Rubio, sugirió que Estados Unidos se sumó a Israel después de concluir que su aliado estaba decidido a atacar a Irán y que este probablemente tomaría represalias contra fuerzas estadounidenses en la región. Pero Trump rechazó esa versión al día siguiente, al decir que “en todo caso, podría haber obligado a Israel a actuar”. Rubio se retractó de sus comentarios el martes, alineándose con la explicación de Trump y negando haber sugerido que la decisión hubiera sido liderada de alguna manera por Israel.

Aliados de Trump han instado al Gobierno a presentar un plan más específico para eventualmente retirar a Estados Unidos de Medio Oriente, ante la preocupación de que la guerra esté trastocando una estrategia republicana de mitad de mandato basada en convencer a los votantes que el partido está enfocado en asuntos económicos internos más cercanos a sus intereses.

Después de sugerir inicialmente que el objetivo de la ofensiva era forzar un cambio de régimen en Irán, la Casa Blanca ha reducido notablemente sus ambiciones, estableciendo un objetivo más bajo que los funcionarios del partido ahora esperan que el Gobierno pueda alcanzar en cuestión de semanas.

“Se trata en gran medida de gestionar las expectativas”, dijo un funcionario republicano que ayuda a coordinar los esfuerzos del partido para las elecciones de mitad de período en referencia al mensaje sobre la guerra. Añadió que, si bien el Gobierno vería con buenos ojos un liderazgo nuevo y estable en Irán, lograrlo sigue siendo “una tarea bastante desalentadora”.

Aun así, la Casa Blanca ha ofrecido a legisladores y aliados poca claridad sobre cómo podrían desarrollarse las próximas semanas o cuánto tiempo podría dominar el panorama político este conflicto abierto, negándose incluso a descartar la posibilidad de desplegar tropas sobre el terreno. El propio Trump ha ido y venido en sus declaraciones, sugiriendo en ocasiones que la guerra duraría solo entre cuatro y cinco semanas, luego afirmando que la ofensiva iba adelantada respecto al calendario y después insistiendo en que las Fuerzas Armadas estaban preparadas para que la guerra continuara “para siempre”.

En cambio, los funcionarios de Trump han estado concentrados en contener las repercusiones más inmediatas, incluida la estabilización de los mercados petroleros sacudidos por la amenaza repentina a una de las rutas de suministro más importantes del mundo y la asistencia a miles de estadounidenses varados en Medio Oriente, para quienes el Gobierno no tenía un plan previo de contacto y evacuación.

“Todo ocurrió muy rápidamente”, dijo Trump el martes.

En medio del caos, algunos aliados preocupados han señalado que quizá el único aspecto de la guerra que no ha salido mal es el propio combate.

Se han aferrado a un escenario ideal que permitiría a Trump concluir efectivamente el papel principal de Estados Unidos en la región en pocas semanas, tras destruir las capacidades ofensivas de Irán y debilitar de manera significativa su liderazgo político. Eso brindaría al Gobierno la oportunidad de declarar una victoria definitiva y, con las operaciones de combate iniciales en gran medida concluidas, volver a centrar su atención en asuntos internos en los meses previos a las elecciones de mitad de mandato.

Entre asesores y aliados, ese escenario ha sido descrito con esperanza como un resultado “al estilo Venezuela”, en referencia a la arriesgada ofensiva que Trump lanzó en enero para desalojar al líder del país sudamericano y ganar mayor influencia sobre su Gobierno. El propio Trump ha citado a Venezuela como el ejemplo “perfecto” de cómo le gustaría que se desarrollara un cambio de régimen en Irán.

Pero Irán es mucho más complejo que Venezuela, con menos resultados claros y una gama más amplia de riesgos. E incluso en condiciones ideales, el beneficio político es considerablemente limitado.

A pesar de que la incursión en Venezuela fue ampliamente considerada dentro del Gobierno como un éxito, Trump no obtuvo un crédito medible entre los votantes que quieren que se concentre en sus propias preocupaciones económicas y que probablemente vean los enredos en el extranjero como otra distracción innecesaria.

“Lo que va a importar para la gente común es dónde estemos dentro de tres o cuatro meses”, dijo un asesor de Trump. “Y, como siempre, es lo mismo: ¿está bajando el precio de la electricidad?, ¿están bajando los precios de los alimentos?”

