Arrestan a 75 personas en Los Ángeles tras protesta “No Kings”

Un total de 75 personas fueron arrestadas en Los Ángeles después de que la policía emitiera una orden de dispersión…

Un total de 75 personas fueron arrestadas en Los Ángeles después de que la policía emitiera una orden de dispersión tras una protesta “No Kings” en la ciudad el sábado, dijo a CNN un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés).

La policía detalló que 66 adultos fueron arrestados por no dispersarse y una persona fue detenida por “posesión de un arma blanca”.

Ocho menores de edad también fueron arrestados por no dispersarse, de acuerdo con las autoridades.

No se reportaron personas lesionadas entre los arrestados, pero un agente sufrió “cortes y contusiones leves”, dijo el portavoz.

Las detenciones ocurrieron en la calle Alameda, donde la LAPD dijo en X que autoridades federales desplegaron gases lacrimógenos después de que manifestantes lanzaran “grandes bloques de concreto, botellas y otros objetos” por encima de la valla del lugar.

Las detenciones se producen tras una jornada de protestas “No Kings” en los 50 estados de EE.UU., con más de 3.000 manifestaciones en ciudades como Nueva York, Philadelphia y Chicago, así como en suburbios y pueblos.

Los manifestantes se movilizaron contra las políticas del Gobierno de Trump, la guerra con Irán y el costo de vida.

Las protestas también se extendieron fuera de Estados Unidos, con concentraciones en Italia, Francia, Alemania y España.

The-CNN-Wire

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