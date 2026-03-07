Aparece una placa conmemorativa del 6 de enero en el Capitolio tras años de retraso

Una placa que honra el heroísmo de los agentes de policía durante el ataque del 6 de enero de 2021…

Una placa que honra el heroísmo de los agentes de policía durante el ataque del 6 de enero de 2021 por parte de una turba que apoyaba al presidente Donald Trump fue instalada discretamente en el Capitolio de los Estados Unidos después de años de retraso.

La instalación de la placa en la madrugada de este sábado, reportada primero por The Washington Post, no incluyó una ceremonia formal ni declaraciones. Ocurrió años después de que una ley federal estableciera que debía instalarse a más tardar en 2023.

“En nombre de un Congreso agradecido, esta placa honra a las personas extraordinarias que protegieron y defendieron valientemente este símbolo de la democracia el 6 de enero de 2021”, se lee en la placa. “Su heroísmo nunca será olvidado”.

La placa enumera varios departamentos de policía locales y agencias federales que respondieron ese día. Junto a ella hay un código QR que dirige a un archivo con los nombres de los agentes que estuvieron presentes.

La placa ha sido colocada al final de un pasillo, justo dentro de una entrada en el frente oeste del Capitolio, una zona que no está abierta al público.

Desde el regreso de Trump a la presidencia, el mandatario y sus aliados republicanos han ignorado los disturbios del 6 de enero o han reinterpretado los hechos de ese día y minimizado el nivel de violencia que ocurrió. En uno de los primeros actos de su segundo mandato, Trump indultó a más de 1.000 participantes en el disturbio que habían sido acusados en relación con el ataque.

En ausencia de una placa oficial, muchos demócratas habían colgado copias en forma de póster fuera de sus oficinas en el Congreso, informó previamente CNN.

La oficina del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, cuya autorización era necesaria para instalar la placa, dijo previamente a CNN que la ley que la autorizaba “no es aplicable”, pero no dio más detalles al respecto.

“Si los demócratas hablan en serio sobre conmemorar el trabajo de los agentes de la Policía del Capitolio de Estados Unidos, son libres de trabajar con los comités competentes para desarrollar un marco que permita una revisión y consideración adecuadas”, dijo en ese momento un portavoz del presidente de la Cámara.

El representante Joe Morelle, el principal demócrata en el Comité de Administración de la Cámara de Representantes, encargado de las funciones administrativas de la cámara, celebró la instalación en un comunicado y dijo: “El presidente Johnson pudo haber intentado enterrar la placa del 6 de enero, pero finalmente está en el Capitolio. Luchamos con fuerza para honrar permanentemente a los agentes de las fuerzas del orden que nos defendieron a nosotros y a esta institución durante un motín mortal incitado por el presidente”.

El año pasado, dos agentes de policía que defendieron el Capitolio el 6 de enero demandaron al arquitecto del Capitolio para que se instalara un memorial.

En la demanda, Harry Dunn, exagente de la Policía del Capitolio de Estados Unidos, y el oficial Daniel Hodges, del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, criticaron a los aliados de Trump en el Congreso y fuera de él por intentar reinterpretar los hechos del 6 de enero y los acusaron de “reescribir” la historia.

Hodges, en una publicación en X este sábado, calificó la instalación como “una buena solución temporal”.

“Aún no cumplen plenamente con la ley y el peso de una decisión judicial ayudaría a proteger el memorial frente a futuras alteraciones. Nuestra demanda continúa”, escribió Hodges en la publicación.

Según su demanda, la ley establece que la placa debe colocarse “en el frente oeste” del Capitolio.

El informe final del ahora disuelto comité selecto de la Cámara sobre el 6 de enero concluyó que Trump incitó la violencia en el Capitolio ese día.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.