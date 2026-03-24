Anuncian cuál será la pareja protagonista de la temporada 5 de “Los Bridgerton”

Netflix informó este martes que inició la producción de la temporada 5 de la serie “Los Bridgerton” y anunció cuál…

Netflix informó este martes que inició la producción de la temporada 5 de la serie “Los Bridgerton” y anunció cuál será la nueva pareja protagonista de los nuevos episodios. Como se sabe, cada temporada de la popular serie se centra en la historia de amor de uno de los integrantes de la familia Bridgerton.

En la temporada 5, la pareja protagonista estará formada por Francesca Stirling (Hannah Dodd) y Michaela Stirling (Masali Baduza), personaje introducido en el episodio final de la temporada 3. La serie cambió el género del personaje, pues en las novelas originales de la saga es un hombre, Michael Stirling.

En los nuevos episodios, la historia pondrá el foco en Francesca Stirling –condesa de Kilmartin e hija mediana y más introvertida de la familia Brigerton–, dos años después de la muerte de su querido marido John. Tras ese periodo de luto, Francesca decide volver al mercado matrimonial. Pero cuando Michaela (Masali Baduza), la prima de John, regresa a Londres para hacerse cargo de la finca de los Kilmartin, “Francesca empieza a cuestionarse si debe atenerse a sus planes racionales o dejarse llevar”, según el comunicado de Netflix.

De acuerdo a la sinopsis de la quinta temporada, “Francesca siempre se ha sentido un poco fuera de lugar en su entorno. A medida que Michaela despierta nuevos sentimientos en su interior, Fran hará descubrimientos sobre sí misma que podrían cambiarlo todo. Michaela Stirling, siempre bajo su apariencia encantadora y llena de vida, esconde una joven vulnerable que tiende a huir en cuanto algo le incomoda”.

Los nuevos episodios abordarán el dilema del personaje de Michaela, quien “tendrá que enfrentarse a esa vulnerabilidad mientras se ve obligada a afrontar su relación con el legado de su difunto primo y con Francesca”.

La nueva entrega de “Los Bridgerton” estará compuesta de ocho episodios y el rodaje se llevará a cabo en Londres. Jess Brownell es de nuevo la showrunner de la serie y contará con Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen, como productores ejecutivos.

El anuncio fue hecho a tráves de un breve video difundido en redes sociales.

Cabe esperar que así como las temporadas previas de “Los Bridgerton” hicieron famosos a otros actores de la serie, como Regé-Jean Page y Jonathan Bailey, todas las miradas se posen esta vez en Dodd y Baduza.

Luce casi seguro que el libro de la saga “Bridgerton” que será adaptado en la temporada 5 es “When He Was Wicked”, con foco en Francesca. También quedan pendientes “To Sir Phillip, With Love”, centrado en Eloise; “It’s In His Kiss”, sobre el personaje de Hyacinth; y “On the Way to the Wedding”, acerca de Gregory.

Netflix renovó “Bridgerton” para sus temporadas 5 y 6, aunque no ha indicado su fecha de estreno. El plan de Netflix sería, según la autora Julia Quinn, extender la serie hasta una octava temporada.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.