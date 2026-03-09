Anthropic demanda al Gobierno de Trump tras ser designada como riesgo para la cadena de suministro

Anthropic demandó el lunes al Departamento de Defensa y a otras agencias federales por la decisión de la administración Trump…

Anthropic demandó el lunes al Departamento de Defensa y a otras agencias federales por la decisión de la administración Trump de etiquetar a la empresa de IA como un “riesgo para la cadena de suministro”.

La demanda es el último avance en el conflicto entre el Pentágono y una de las empresas de IA más importantes del mundo, mientras la Casa Blanca intenta impulsar la adopción de la IA por parte del Gobierno.

La designación de riesgo para la cadena de suministro se hace generalmente a empresas asociadas con adversarios extranjeros e influye en la forma en que Anthropic puede hacer negocios con empresas que trabajan con el Departamento de Defensa. Anthropic ahora alega que esa categorización es legalmente errónea.

“Solicitar una revisión judicial no altera nuestro compromiso de larga data de aprovechar la IA para proteger nuestra seguridad nacional, pero es un paso necesario para proteger nuestro negocio, nuestros clientes y nuestros socios”, declaró un portavoz de Anthropic en un comunicado. “Seguiremos buscando todas las vías para una resolución, incluyendo el diálogo con el Gobierno”.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Defensa y la Casa Blanca para obtener comentarios.

El Pentágono emitió la designación de riesgo para la cadena de suministro tras el fracaso de las negociaciones para actualizar su contrato con Anthropic debido a dos puntos débiles que Anthropic exige al Departamento de Defensa: que su herramienta de IA no se utilice para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses y que no se utilice para armas autónomas. Sin embargo, el Pentágono quiere utilizar la IA de Anthropic para “todos los fines legales”, argumentando que no puede permitir que una empresa privada dicte cómo pueden usar sus herramientas en una emergencia de seguridad nacional. El Pentágono afirmó previamente que no está interesado en utilizar la IA para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses ni para armas autónomas.

El 27 de febrero, la administración Trump ordenó a las agencias federales y contratistas militares que suspendieran sus negocios con Anthropic después de que la compañía se negara a permitir que el Pentágono utilizara su tecnología sin restricciones. Ese mismo día, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que Anthropic sería etiquetada como un riesgo para la cadena de suministro y añadió que “ningún contratista, proveedor o socio que haga negocios con las fuerzas armadas de Estados Unidos podrá realizar ninguna actividad comercial con Anthropic”. Sin embargo, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, afirmó que la carta formal que recibió, designándola como un riesgo para la cadena de suministro, indica que sus clientes solo tendrán restricciones para usar Claude en trabajos directamente relacionados con sus contratos con el Pentágono.

Anthropic había declarado previamente que planeaba impugnar la designación en los tribunales, añadiendo que “sentaba un precedente peligroso para cualquier empresa estadounidense que negociara con el Gobierno”.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, se reunió con Hegseth el 24 de febrero, pero no llegaron a un acuerdo. En una entrada de blog que explicaba la decisión de la empresa de rechazar la oferta del Pentágono, Amodei afirmó que la IA no se puede utilizar actualmente de forma fiable y segura en casos como la vigilancia masiva y las armas autónomas. También afirmó que la empresa ha estado manteniendo conversaciones productivas con el Pentágono sobre cómo colaborar, respetando sus límites, y cómo garantizar una transición fluida si no se llega a un acuerdo.

Trump declaró en una publicación en Truth Social del 27 de febrero que Anthropic había cometido un “error catastrófico” y acusó a la empresa de intentar dictar el funcionamiento de las fuerzas armadas. OpenAI llegó a un acuerdo con el Pentágono pocas horas después de la orden de la administración Trump.

Anthropic no ha hecho más que crecer en medio del conflicto. Su aplicación Claude AI superó a ChatGPT de OpenAI en la App Store de iPhone por primera vez al día siguiente de que el Pentágono anunciara la rescisión de su contrato con Anthropic. La compañía también anunció el 5 de marzo que más de un millón de personas se registran en Claude cada día.

