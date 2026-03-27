Andrea Bocelli ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México anunció un concierto de Andrea Bocelli que se llevará a cabo en el…

El Gobierno de la Ciudad de México anunció un concierto de Andrea Bocelli que se llevará a cabo en el Zócalo de la capital mexicana.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, compartió la noticia a través de sus redes sociales y afirmó que el espectáculo también contará con invitados sorpresa, además de que el acceso será completamente gratuito. Brugada señaló que la presentación será una “velada mágica” para la ciudad y que la reafirmará como una importante capital cultural del mundo. El recital está programado para el sábado 18 de abril.

Actualmente, Andrea Bocelli se encuentra de gira con el show “Romanza 30 Anniversary”, que incluye presentaciones en distintas ciudades de Europa, Egipto y Norteamérica durante el resto del año.

El último concierto gratuito realizado en el Zócalo de la Ciudad de México fue el que ofreció Shakira como parte de su gira “Las mujeres ya no lloran”, el pasado 1 de marzo. De acuerdo con datos oficiales, el evento reunió a más de 400.000 personas en el centro de la capital mexicana.

The-CNN-Wire

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