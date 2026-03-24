Alistan despliegue en Medio Oriente de alrededor de 1.000 militares de EE.UU. por conflicto en Irán, dicen fuentes

Aproximadamente 1.000 militares estadounidenses de la 82ª División Aerotransportada del Ejército esperan desplegarse en los próximos días en Medio Oriente,…

Aproximadamente 1.000 militares estadounidenses de la 82ª División Aerotransportada del Ejército esperan desplegarse en los próximos días en Medio Oriente, según dos fuentes familiarizadas con el asunto, lo que aumentará la creciente presencia militar en la región mientras el Gobierno de Trump afirma que está en conversaciones con Irán para poner fin al conflicto.

El contingente incluye al mayor general Brandon Tegtmeier, comandante de la 82ª División Aerotransportada, y al Estado Mayor de la división, así como un batallón del Primer Equipo de Combate de Brigada, que actualmente actúa como la Fuerza de Respuesta Inmediata (IRF, por sus siglas en inglés) de la división, dijeron las fuentes. Se espera que los primeros elementos del Estado Mayor de la división y el batallón comiencen a desplegarse en el plazo de una semana, dijo una de las fuentes familiarizadas; otros elementos dentro de la brigada también esperan desplegarse en una fecha posterior, aunque esas expectativas podrían cambiar a medida que evolucione la situación.

La brigada será la “unidad lista” en Medio Oriente, preparada para ser requerida si fuera necesario, dijo la fuente. La 82ª División Aerotransportada realizó un movimiento similar en 2020 tras la muerte del comandante iraní Qasem Soleimani.

La IRF es una brigada que está lista para moverse con poco aviso, actuando como una fuerza de respuesta rápida capaz de desplegarse en cuestión de horas cuando se le requiere. La designación de la IRF rota entre equipos en la brigada del Ejército.

La primera fuente familiarizada dijo que aún no había órdenes oficiales de despliegue, aunque se esperaban de manera inminente.

The-CNN-Wire

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