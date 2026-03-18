Alec Baldwin vuelve a interpretar a Donald Trump, esta vez en la película española “Torrente presidente”

Alec Baldwin interpretó a Donald Trump en el programa “Saturday Night Live” desde octubre de 2016 hasta 2020, abarcando todo…

Alec Baldwin interpretó a Donald Trump en el programa “Saturday Night Live” desde octubre de 2016 hasta 2020, abarcando todo su primer mandato. Y ahora, en 2026, ha vuelto a parodiar al presidente de Estados Unidos en un cameo en la película española “Torrente presidente”, actualmente en las salas de cine de ese España.

El film, dirigido y protagonizado por Santiago Segura, ha sido un éxito de taquilla en España. En su primer fin de semana de estreno recaudó 6,9 millones de euros, el cuarto mejor estreno de la historia del cine español, según el medidor Comscore. La campaña de lanzamiento de “Torrente presidente” fue atípica: no se publicó tráiler ni carteles de la película, ni se hicieron exhibiciones a la prensa antes del estreno.

Solo fue hasta el lunes pasado que se difundió el primer adelanto de la película, en el que se ve a Baldwin en el cameo en el que interpreta al que parece ser el presidente Donald Trump.

No es la primera vez que Baldwin trabaja en una película de la franquicia “Torrente”, pues ya en 2014 participó en “Torrente 5: Operación Eurovegas”.

“Torrente” es una franquicia de películas creada por el actor y director Santiago Segura. Se centra en el personaje de José Luis Torrente, un exagente de Policía racista, sexista, homófobo, xenófobo y fascista, interpretado por el propio Segura. Es una franquicia muy exitosa en la taquilla, aunque su humor suele considerarse vulgar y ordinario.

El otro elemento que distingue a las películas de la saga “Torrente” son los cameos de celebridades. En el caso de “Torrente presidente”, la lista de cameos de figuras es amplio, pero destacan, además de la participación de Baldwin, la del actor Kevin Spacey y la del expresidente del Gobierno de España Mariano Rajoy.

“Torrente presidente” es la sexta película de esta franquicia, que comenzó en 1998 con la cinta “Torrente, el brazo tonto de la ley”.

The-CNN-Wire

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