Agentes de ICE han sido desplegados en los aeropuertos de EE.UU. ¿Serán las elecciones las siguientes?

El despliegue de alto perfil de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en…

El despliegue de alto perfil de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los aeropuertos ha renovado el apoyo de la derecha y el temor de la izquierda ante la posibilidad de que la agecia federal sea enviada a las urnas en noviembre.

Steve Bannon insta al presidente Donald Trump —quien sorprendió a funcionarios de su propia administración este fin de semana al ordenar el despliegue de agentes de ICE en los aeropuertos para ayudar a aliviar las largas filas— a considerar esa medida como un ensayo general para las elecciones de mitad de período de 2026.

Bannon argumenta que, en última instancia, los mismos agentes armados deberían estar desplegados alrededor de los centros de votación.

“Podemos usar esto como una prueba piloto, un caso de estudio, para perfeccionar la participación de ICE en las elecciones de mitad de mandato de 2026”, declaró Bannon, un antiguo aliado de Trump, el lunes en su podcast “War Room”, donde reiteró sus anteriores llamamientos a favor de la presencia policial en los centros de votación.

Aunque Bannon no ocupa ningún cargo oficial en la administración, sus declaraciones reavivaron la preocupación entre algunos funcionarios electorales y legisladores demócratas, quienes temen que la administración Trump intente utilizar ICE como arma política, intimidando a los votantes y posiblemente reduciendo la participación electoral en noviembre.

Argumentan que esa presencia en los centros de votación podría contravenir la ley federal.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, demócrata, declaró el martes a Dana Bash de CNN que el despliegue en el aeropuerto encaja con lo que él considera una estrategia más amplia: utilizar a las fuerzas armadas y a las del orden federales para ayudar a Trump a mantenerse en el poder, incluso, potencialmente, durante las elecciones de mitad de mandato.

“Todas estas son herramientas que el presidente está utilizando para elaborar un plan mucho más amplio, que consiste en que, si no se puede mantener el poder mediante elecciones democráticas, entonces hay que ajustar las elecciones democráticas”, declaró Moore a CNN.

El secretario de Estado demócrata de Arizona, Adrian Fontes, declaró que no dará importancia a los comentarios de Bannon hasta que surja algo “oficial”.

Sin embargo, señaló que los republicanos en la legislatura estatal de Arizona propusieron recientemente que en 2026 se exigiera la presencia de agentes federales de inmigración en cada centro de votación, buzón de votación y lugar de votación anticipada, una idea que nunca prosperó.

“Es perfectamente sabido que ICE no tiene permitido el acceso a nuestros centros de votación”, declaró Fontes a CNN. “Si se produce un abuso de poder, lo enfrentaremos con todos los medios a nuestro alcance”.

La ley federal prohíbe el despliegue de tropas federales o hombres armados en los centros de votación, salvo para repeler a “enemigos armados de Estados Unidos”. Las elecciones son gestionadas por los estados, a pesar de los llamamientos de Trump a “nacionalizar” el voto en ciertos lugares.

“Enviar a ICE o a cualquier agente federal para interferir en las elecciones o intimidar a los votantes sería ilegal, y confío en que los tribunales intervendrían”, declaró Wendy Weiser, vicepresidenta de democracia del Brennan Center for Justice, una organización de tendencia izquierdista.

“Sin duda, hay motivos para preocuparse cuando se hacen estas amenazas tan descabelladas. Pero también hay muchos motivos para mantener la calma”, agregó.

Aunque Bannon y otros aliados de Trump intensifican la retórica, algunos funcionarios de la administración han descartado la idea como una fantasía delirante de los demócratas.

En una llamada con funcionarios electorales estatales el mes pasado, Heather Honey, una escéptica de larga data en materia electoral que ahora es una alta funcionaria de integridad electoral en el Departamento de Seguridad Nacional, afirmó que la administración no enviaría agentes de ICE a los centros de votación este año.

Un grupo de secretarios de estado demócratas presionó posteriormente a la administración para que hiciera esta promesa por escrito.

Sin embargo, algunos funcionarios de Trump han evitado cerrar la puerta por completo, sugiriendo que se podrían desplegar agentes federales si existiera una supuesta amenaza en los centros de votación.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a los periodistas el mes pasado que “nunca he oído al presidente considerar esa posibilidad”, y añadió: “No puedo garantizar que un agente de ICE no esté presente en un centro de votación en noviembre. Francamente, es una pregunta hipotética muy absurda”.

El senador Markwayne Mullin, quien juró su cargo el martes para reemplazar a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no descartó la posibilidad durante su audiencia de confirmación la semana pasada.

“La única razón por la que mis agentes estarían allí sería si existiera una amenaza específica que justificara su presencia, no para intimidar”, declaró Mullin ante los legisladores. “En ese caso, colaboraremos con las fuerzas del orden locales. Habrá un motivo para nuestra presencia y se sabrá por qué estamos allí”.

Noem ya había ofrecido respuestas similares e indecisas a los legisladores, diciendo que el DHS “no tenía planes” de desplegar agentes de inmigración en los centros de votación, al tiempo que se hacía eco de una línea de ataque común de los republicanos: si se supone que los no ciudadanos no deben votar, ¿por qué se opondrían los demócratas a la aplicación de las leyes de inmigración en las cercanías?

“¿Piensa usted permitir que los inmigrantes indocumentados voten en nuestras elecciones, senadora?”, preguntó Noem a un legislador demócrata durante una audiencia a principios de este mes. “No debería ser necesario, a menos que usted planee permitir que los inmigrantes indocumentados voten”.

Las investigaciones y las auditorías electorales han demostrado sistemáticamente que el voto de personas no ciudadanas es extremadamente raro. Aun así, algunos legisladores republicanos han rechazado las preocupaciones sobre la presencia de ICE en los centros de votación.

“¿Por qué prohibir la presencia de ICE en los centros de votación?”, preguntó el representante republicano Jason Smith el mes pasado. “Porque se supone que los inmigrantes indocumentados no deben votar en este Estados Unidos”.

Los defensores del derecho al voto afirman que la sola amenaza podría disuadir a algunos estadounidenses de votar, especialmente en las comunidades inmigrantes, y señalan las recientes operaciones de ICE en lugares como Minneapolis, donde los agentes federales se enfrentaron y detuvieron a ciudadanos estadounidenses e indocumentados.

Una encuesta reciente de NBC News reveló que el 38 % de los votantes registrados tiene una opinión positiva de ICE, mientras que el 56 % la tiene negativa.

Entre bastidores, los funcionarios electorales estatales y los grupos defensores del derecho al voto afirman que están elaborando planes de contingencia: preparando impugnaciones judiciales en caso de despliegues, coordinando con las fuerzas del orden locales y capacitando a los trabajadores electorales sobre cómo calmar situaciones tensas.

Varios estados gobernados por demócratas están tomando medidas para prohibir de forma preventiva la presencia de agentes federales de inmigración en los centros de votación.

Nuevo México fue el primero en promulgar una ley de este tipo este mes, prohibiendo a los agentes armados “en servicio civil, militar o naval de Estados Unidos” el acceso a los centros de votación o a menos de 15 metros de una urna electoral desde el inicio de la votación anticipada.

“Tenemos que prepararnos para lo peor”, declaró a CNN Shenna Bellows, secretaria de Estado demócrata de Maine. “La ley federal, la Constitución y la ley estatal están de nuestro lado, y lucharemos para proteger los derechos de los votantes y garantizar unas elecciones seguras en 2026”.

Algunos argumentan que el propio tira y afloja puede ser parte de la estrategia: incluso si una amplia presencia de ICE en los centros de votación nunca se materializa, hablar de ello aún puede causar daño al sembrar miedo y mantener a los votantes en casa.

“Creo que se está intentando utilizar la retórica en torno a ICE en los centros de votación para infundir miedo”, declaró Danielle Lang, vicepresidenta de derechos electorales y estado de derecho del Campaign Legal Center. “Solo quiero que los votantes sepan que no hay motivo para creer que habrá fuerzas del orden en los centros de votación. Las leyes no han cambiado”.

Estas amenazas surgen en medio de una iniciativa más amplia del Gobierno para expandir la influencia federal en las elecciones.

Los aliados de Trump anhelan que el presidente declare una emergencia nacional relacionada con las elecciones e imponga una estricta supervisión federal de las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia ha demandado a más de dos docenas de estados para obtener sus datos electorales sin censurar, una medida que los críticos califican de extralimitación federal.

Funcionarios de la administración Trump afirman que las listas de votantes ya entregadas por algunos estados muestran cientos de miles de inscripciones que no deberían figurar en los padrones, pero no han publicado los datos ni otras pruebas que respalden esta afirmación.

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