Aeropuertos, plantas y puertos: los objetivos civiles cada vez más amenazados en Medio Oriente

Un mes después del inicio de un conflicto en expansión en Medio Oriente, una cantidad creciente de infraestructura civil está…

Un mes después del inicio de un conflicto en expansión en Medio Oriente, una cantidad creciente de infraestructura civil está siendo atacada, a menudo de forma deliberada.

Fábricas de acero, aluminio y productos químicos; refinerías; embalses; plantas desalinizadoras; aeropuertos civiles y universidades han sido alcanzados.

Algunos de estos objetivos podrían considerarse parte del soporte de la maquinaria de guerra de un país. La semana pasada, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, advirtió sobre ataques a “objetivos y áreas adicionales que ayudan al régimen a construir y operar armas contra civiles israelíes”. Poco después, Israel atacó varias plantas de acero.

Analistas señalan que los costos económicos y sociales de los ataques de Irán e Israel están aumentando.

Los ataques de Estados Unidos —hasta ahora— han sido más focalizados. Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes con “concluir nuestra ‘agradable’ estancia en Irán haciendo estallar y destruyendo por completo todas sus plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros y la isla de Jarg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!)”, en una publicación en TRUTH.

Irán ha advertido en repetidas ocasiones que, a medida que se ataca su infraestructura económica y social, responderá contra instalaciones similares en países que apoyan la campaña de Estados Unidos e Israel, incluso llegando a emitir órdenes de evacuación en algunos casos.

“La respuesta al ataque contra la infraestructura de Irán se está llevando a cabo mediante la destrucción de industrias estratégicas relacionadas con el enemigo estadounidense-sionista en la región”, dijo el lunes el general de brigada Majid Mousavi, comandante aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

En una región donde la industria energética —petróleo, gas natural y petroquímicos— es la base de la economía, tanto Israel como Irán han atacado refinerías y centros de producción, mientras que Estados Unidos ha dicho públicamente que evita ese tipo de objetivos.

Al inicio del conflicto, drones iraníes impactaron parte de la enorme refinería de Ras Tanura, en la costa oriental de Arabia Saudita. Un complejo similar en Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos, ha sido atacado en repetidas ocasiones.

QatarEnergy declaró fuerza mayor —lo que significa que no podía cumplir contratos— tras varios ataques iraníes contra Ras Laffan, una de las mayores instalaciones de gas natural licuado (GNL) del mundo.

Refinerías kuwaitíes también han sido atacadas: la refinería Mina Al-Ahmadi fue objeto de dos oleadas de ataques solo el 19 de marzo.

Mientras tanto, un misil balístico iraní dirigido a Israel fue interceptado este lunes. Sin embargo, escombros impactaron un complejo de refinería e iniciaron un incendio en la bahía de Haifa el lunes, la segunda vez que la instalación es alcanzada este mes.

Los ataques de Israel han incluido el impacto contra enormes tanques de almacenamiento de combustible en Teherán el 7 de marzo, lo que causó una fuerte contaminación. Aunque Israel dijo que los tanques eran utilizados con fines militares, Amnistía Internacional señaló que “el potencial de daños civiles extensos, previsibles y devastadores derivados de ataques contra infraestructura energética” por todas las partes en el conflicto “implica que estos ataques conllevan un riesgo considerable de violar el derecho internacional humanitario”.

Misiles y drones iraníes han alcanzado puertos en Dubai, Bahrein y Qatar. Teherán también ha atacado Salalah y Duqm, en Omán, dos puertos que funcionan como rutas alternativas parciales al bloqueado estrecho de Ormuz.

A su vez, varios puertos iraníes han sido atacados en la provincia de Hormozgan, la región que incluye el estrecho de Ormuz.

Emiratos Árabes Unidos y Bahrein son importantes productores de aluminio, y el cierre de Ormuz ya ha provocado escasez de suministro. El sábado, drones y misiles iraníes impactaron tanto Aluminium Bahrain como una instalación de Emirates Global Aluminium en Abu Dhabi, que dijo que se produjeron “daños significativos”.

El precio del aluminio subió un 5 % en las primeras operaciones del lunes en Londres tras los ataques.

Estos ataques se produjeron después de que dos grandes plantas de acero —Mobarakeh y Khuzestan— en Irán fueran alcanzadas. “Seis plantas de acero en Israel y en cinco países de la región han sido declaradas nuevos objetivos para posibles ataques de represalia por parte de Irán”, informó la agencia semioficial Tasnim.

Doha, en Qatar, y Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, se han convertido en los últimos años en dos de los centros más importantes del mundo para el transporte internacional.

Drones iraníes han intentado repetidamente, sin éxito, atacar el aeropuerto de Doha y han causado daños en el principal aeropuerto internacional de Dubai. Amplios retrasos y cancelaciones en ambos centros han tenido un fuerte impacto económico. Qatar Airways envió varios de sus aviones a almacenamiento en España tras reducir sus operaciones.

El aeropuerto internacional de Kuwait fue alcanzado el domingo, lo que provocó un gran incendio y daños en los sistemas de radar.

En Irán, el principal aeropuerto nacional de Teherán fue alcanzado en repetidas ocasiones por ataques de Israel a mediados de marzo, aunque las fuerzas militares de Israel dijeron que sus objetivos eran aeronaves del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el aeropuerto.

En una región donde el agua dulce es escasa, las plantas desalinizadoras son tan importantes como las refinerías de petróleo, ya que suministran agua potable a aproximadamente 100 millones de personas en el golfo.

Al inicio del conflicto, funcionarios de Bahrein dijeron que un dron iraní había dañado una planta desalinizadora, aunque el ataque no afectó el suministro de agua. Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó el 7 de marzo que Estados Unidos atacó una planta desalinizadora en la isla de Qeshm. Estados Unidos negó su participación.

Irán se comprometió hace apenas una semana a no atacar infraestructuras de desalinización en el golfo. Pero el Ministerio de Electricidad de Kuwait informó que un trabajador murió en un ataque iraní contra una planta de energía y desalinización este lunes. Medios estatales iraníes acusaron a Israel de llevar a cabo el ataque.

Israel ha atacado universidades y centros de investigación en Irán, al afirmar que son utilizados con fines militares. Entre los objetivos han estado las universidades Malek Ashtar e Imam Hossein, así como la Universidad de Ciencia y Tecnología de Teherán el fin de semana, según la agencia Fars.

Irán niega el uso militar de estos lugares y acusa a Israel de intentar debilitar su base científica. También ha amenazado con responder de la misma manera.

Las universidades israelíes “y las universidades estadounidenses en la región de Asia Occidental son objetivos legítimos para nosotros hasta que dos universidades sean atacadas en represalia por las universidades iraníes que han sido destruidas”, dijo el domingo.

El campus de Abu Dhabi de la Universidad de Nueva York envió un correo electrónico a los estudiantes el domingo informando que había cerrado “por precaución”.

Irán ha dicho que decenas de hospitales y centros médicos han resultado dañados durante el intenso bombardeo de Estados Unidos e Israel en el último mes, siendo el caso más reciente un hospital psiquiátrico en Teherán.

La Organización Mundial de la Salud verificó 13 ataques contra instalaciones de salud en Irán en los primeros días de la campaña.

Aunque no hay evidencia de que los centros médicos hayan sido atacados de forma deliberada, en ocasiones están cerca de objetivos en zonas urbanas.

De manera similar, un ataque con misil de crucero dirigido a una base del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el sur de Irán dejó cerca de 200 personas muertas, la mayoría niños, en una escuela adyacente.

Irán ha afirmado con frecuencia que se centra en atacar bases militares de Estados Unidos en el golfo, y no a los países en sí. Sin embargo, ha advertido que los hoteles que albergan personal militar estadounidense también serán considerados objetivos. A medida que ha avanzado el mes, un número creciente de instalaciones claramente civiles han sido alcanzadas.

“Irán ha atacado la infraestructura energética y de transporte de la región, los pilares del poder global del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC., por sus siglas en inglés); al hacerlo, busca dañar la confianza de los ciudadanos, residentes e inversionistas del golfo en la capacidad de estos Estados para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y trabajadores extranjeros”, dijo el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

Con el conflicto ya en su segundo mes y con un número mucho menor de objetivos puramente militares, es probable que el impacto económico aumente.

The-CNN-Wire

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