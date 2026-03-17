A los demócratas les gusta Markwayne Mullin. Eso no significa que voten por él para el DHS de EE.UU.

En sus inicios en el Congreso, Markwayne Mullin intentó combinar su chaqueta y corbata con unos vaqueros en la Cámara…

En sus inicios en el Congreso, Markwayne Mullin intentó combinar su chaqueta y corbata con unos vaqueros en la Cámara de Representantes. El entonces presidente de la Cámara, John Boehner, reprendió al joven republicano por infringir el código de vestimenta.

Puede que haya llegado a Washington con una apariencia poco convencional, pero este hombre de 48 años, que todavía usa su sombrero de vaquero ocasionalmente para presidir las sesiones del Senado, ha aprendido mucho desde entonces.

Desde su llegada a Washington en 2013, Mullin se ha forjado una reputación en el Capitolio como un exluchador de MMA directo y sin rodeos, un atípico defensor de la línea política que puede difundir los argumentos de la Casa Blanca en Fox News y luego negociar ocasionalmente con los demócratas.

Este afable oriundo de Oklahoma ha dedicado décadas a forjar sólidas relaciones en ambas cámaras del Capitolio, lo que finalmente le ayudó a entrar en el círculo íntimo del presidente.

Ahora, Mullin ha sido nominado para servir como secretario de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, un puesto que le exigirá cumplir la promesa electoral clave del presidente en materia de inmigración, que se ha convertido en uno de los mayores lastres políticos del partido de cara a las elecciones de mitad de mandato.

También está a punto de poner a prueba hasta qué punto puede mantener su imagen de ajeno al sistema mientras cumple las órdenes de Trump.

Mullin comparecerá ante la Comisión de Seguridad Nacional del Senado el miércoles, apenas dos semanas después de haber sido designado repentinamente para el cargo y más de un mes después del cierre parcial del Gobierno, motivado por intereses partidistas, de la misma agencia que, de ser confirmado, él dirigiría.

Ahora, al otro lado del estrado, se espera que Mullin sea sometido a un duro interrogatorio por parte de los demócratas del Senado, con algunos de los cuales mantiene una larga amistad, pero que están bajo una intensa presión para oponerse a él en medio de la conflictiva política inmigratoria actual.

“Existe una larga tradición de que los senadores nominados para cargos en el Gabinete sean confirmados. Este es un puesto de gran responsabilidad en una administración que ha violado la ley, la tradición, la ética y la Constitución en su aplicación de las leyes de inmigración”, declaró a CNN el senador Chris Coons, demócrata de Delaware. “Markwayne, aunque goza de popularidad, se enfrentará a mayores dificultades debido al cargo y al presidente, no por su persona”.

En cierto modo, Mullin ha llegado a encarnar el mensaje populista de Trump. Abandonó la universidad para hacerse cargo del negocio familiar de fontanería cuando su padre enfermó, y posteriormente obtuvo un título técnico.

Pero también ha demostrado ser un político astuto. Mullin se alineó no solo con Trump, sino también con otros líderes clave, forjando una amistad con el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y luego defendiendo con tenacidad al senador republicano de Dakota del Sur, John Thune, en su candidatura a líder de la mayoría en el Senado.

A pesar de su estilo a veces pomposo, muchos demócratas sostienen que es difícil no llevarse bien con Mullin, quien ahora administra el famoso mostrador de dulces del Senado, donde los miembros de ambos partidos pueden pasar a buscar un dulce (a Mullin, un entusiasta del ejercicio físico, se le ve con frecuencia llevando enormes bolsas de dulces al hemiciclo).

Varios demócratas ya han dado a entender que no votarán por él. Argumentan que cambiar la dirección del DHS —un departamento con más de 260.000 empleados— no modificará significativamente el rumbo de la agencia, sobre todo porque muchos consideran que el principal asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el responsable de la frontera, Tom Homan, son quienes impulsan gran parte de las medidas de control fronterizo de la administración en todo el país.

“Mullin no es el problema”, declaró el senador Ruben Gallego, demócrata de Arizona. “El problema es que no estoy seguro de que Mullin vaya a estar al mando”.

Mullin nunca formó parte de una comisión con amplia jurisdicción en materia de política inmigratoria, pero el confidente de Trump y habitual portavoz televisivo ha repetido en numerosas ocasiones los argumentos de la administración, afirmando en Fox News tras el fatal tiroteo de Alex Pretti en Minneapolis que el enfermero de la UCI era una “persona desquiciada” que “entró para causar el máximo daño con una pistola cargada”.

Otros demócratas esperan que Mullin se distancie de Trump de una manera que les dé una razón para votar por él, algo inherentemente improbable para un legislador que ha construido su imagen en el Capitolio de Estados Unidos como alguien que siempre está en sintonía con el presidente.

Mullin, por ejemplo, se encontraba entre un pequeño grupo de miembros de la Cámara de Representantes que, el 6 de enero de 2021, bloquearon la puerta de la cámara cuando manifestantes pro-Trump entraron al edificio.

Esa noche, mientras muchos criticaban los intentos de Trump de impugnar las elecciones por considerarlos excesivos, Mullin votó a favor de anular los resultados de las elecciones de 2020, en las que Joe Biden había ganado la presidencia.

Según sus colegas, Mullin mantiene un contacto más estrecho con el presidente que casi cualquier otro miembro del Congreso.

El representante Dusty Johnson, republicano de Dakota del Sur que fue apadrinado por Mullin cuando fue elegido por primera vez a la Cámara de Representantes, recuerda personalmente algunas cenas en las que Mullin se levantó de la mesa para atender una llamada de Trump.

Según Johnson, el humor autocrítico del legislador, su pragmatismo y sus instintos naturales como comunicador son los factores que le han resultado útiles en el Washington de Trump.

“Si buscas al político carismático que siempre dice lo seguro, Markwayne no es tu hombre”, dijo Johnson. “Es completamente auténtico. No se da aires de grandeza. No se esconde tras una fachada que cree que quieres que sea. Puedes aceptar a Markwayne Mullin tal como es o no”.

El demócrata de Nueva Jersey, Josh Gottheimer, acababa de llegar al Congreso en 2017 cuando su amigo, el entonces representante de Massachusetts, Joe Kennedy, lo invitó a unirse a un grupo de entrenamiento en el gimnasio de la Cámara de Representantes.

Conoció al luchador de artes marciales mixtas y exluchador que dirigía el grupo y, como recuerda Gottheimer, “me dio una paliza”.

Unos días después, Gottheimer se encontraba en la Cámara de Representantes cuando vio a Mullin a pocos metros de distancia, vestido con traje y corbata. Se giró hacia Kennedy, y solo entonces se dio cuenta de que aquel líder de entrenamientos intensivos era miembro del Congreso.

Ese grupo, famoso por su intensidad —con un calentamiento que incluye 120 flexiones, 30 dominadas y 50 burpees—, lleva más de una década entrenando.

Según sus colegas, en los pasillos del Congreso, Mullin está constantemente en movimiento y se le puede ver haciendo rebotar una pelota de goma mientras va de una reunión a otra.

Pero es precisamente esa propensión a la acción la que a veces ha metido a Mullin en problemas.

Durante el discurso sobre el Estado de la Unión el mes pasado, fue Mullin quien intentó arrebatarle deliberadamente un cartel de protesta de las manos al representante demócrata Al Green.

Y en una audiencia del Senado en 2023, Mullin desafió al presidente de la Hermandad Internacional de Camioneros a un enfrentamiento físico, diciéndole que “se pusiera de pie”, antes de que el senador de Vermont, Bernie Sanders, interviniera: “Usted es senador de Estados Unidos”.

Durante los últimos días del conflicto en Afganistán en 2021, Mullin intentó en dos ocasiones entrar en el país con el objetivo de evacuar a los estadounidenses que se encontraban allí, una medida a la que se opusieron en aquel momento tanto los líderes republicanos como los demócratas.

Según sus colegas, el instinto de Mullin de tomar las riendas de las cosas puede resultar abrupto e inusual en el Capitolio, pero podría ser útil en el Departamento de Seguridad Nacional.

“Aquí Markwayne tiene fama de ser una persona que te mira a los ojos, se compromete y cumple, y eso es justo lo que necesitamos”, declaró el senador republicano de Carolina del Norte, Thom Tillis. “¿De verdad creen que si conocen a Markwayne, si lo han visto por aquí, se dejará presionar por algún miembro del personal para que ocupe puestos que no desea? ¡Por supuesto que no!”.

Al igual que el presidente, Mullin no es un experto en detalles ni un estratega político, según afirman sus colegas, pero sí comprende la política del momento y se ha convertido en una especie de enlace extraoficial entre las dos cámaras en el Capitolio.

El verano pasado, desempeñó un papel fundamental para ayudar a superar la división entre el Partido Republicano del Senado, la Casa Blanca y los republicanos de los estados demócratas en la Cámara de Representantes, quienes querían aumentar la deducción de impuestos estatales y locales como parte del paquete de políticas nacionales emblemático del presidente. (Ayudó que el compañero de habitación de Mullin en Washington fuera el presidente de la Comisión de legislación fiscal de la Cámara de Representantes, el congresista de Missouri, Jason Smith).

Más de un miembro entrevistado por CNN para este reportaje comentó que había sido invitado personalmente a la casa de Mullin para una reunión o una cena.

“Es un verdadero negociador. Es alguien a quien le gusta hacer las cosas bien”, afirmó Gottheimer sobre su colega, con quien trabajó estrechamente durante la administración Biden para aprobar la ayuda a Ucrania.

Incluso ante la controversia, Mullin, cuyas declaraciones financieras demuestran que es multimillonario, se ha apoyado en su condición de ajeno al sistema.

Cuando el Comité de Ética de la Cámara de Representantes ordenó a Mullin en 2018 que devolviera US$ 40.000 dólares a una empresa familiar, él argumentó que eso “solo demuestra que ya no se puede ser un legislador ciudadano, sino que hay que ser un político de carrera para servir en Washington”.

Mientras la Casa Blanca prepara a Mullin para su comparecencia, varios funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional han expresado una sensación compartida de cauto optimismo con respecto a la elección, tras un año tumultuoso bajo la dirección de la secretaria Kristi Noem.

Si bien muchos funcionarios aún se están familiarizando con el senador, sus posturas y su estilo de gestión, se le percibe, en parte debido a su reputación en el Congreso, como una figura que aporta estabilidad, según informaron fuentes a CNN.

Además, los funcionarios de la administración Trump esperan que la salida de Noem marque el comienzo de una nueva era, más sincronizada, entre el DHS y Homan, quien rara vez hablaba con la secretaria despedida.

“Es una decisión interesante, pero el DHS estaba estancado, así que probablemente era un cambio necesario. Parece que lo está abordando con una mentalidad abierta, así que esperamos que esté dispuesto a considerar nuevas ideas y enfoques”, señaló Chris Chmielenski, presidente del Proyecto de Responsabilidad en Materia de Inmigración, que aboga por una inmigración limitada.

Pero a pesar del cambio en la cúpula, se espera que las políticas que constituyen la base de la agenda inmigratoria de Trump, impulsada por Miller, se mantengan sin cambios.

Después de todo, Mullin ha sido durante mucho tiempo un firme defensor de la política inmigratoria restrictiva de Trump, un tema que se espera que se convierta en un elemento central en el cálculo de los demócratas sobre si respaldar o no su nominación.

El senador Alex Padilla, demócrata de California cuya oficina está cerca de la de Mullin, declaró a CNN que ya tenía previsto reunirse con Mullin para hablar sobre los cambios de política que estaría dispuesto a implementar.

Sin embargo, Padilla, quien fue expulsado a la fuerza de un evento de Noem en Los Ángeles el año pasado, se mostró cauto respecto a la magnitud de los cambios que Mullin supondría para el Departamento de Seguridad Nacional.

“No se me escapa lo cercano que es a Trump”, manifestó.

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