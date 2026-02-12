Zohran Mamdani tiene grandes planes para la vivienda, el transporte público… y los baños públicos

El alcalde Zohran Mamdani quiere abordar enormes problemas de la ciudad de Nueva York, como la vivienda, el transporte público…

¿Su punto de partida? Los baños públicos.

Hay escasez en Nueva York: solo un baño por cada 8.500 habitantes. Muchos huelen a humedad y los inodoros no funcionan. Algunos también sirven como refugio para personas sin hogar.

Cuando no puedes encontrar un baño, “te das cuenta de los pocos baños públicos que hay y de lo dependientes que hemos dejado a los neoyorquinos de la generosidad y amabilidad de un dueño de negocio o del requisito de pagar US$ 7 por un café”, dijo Mamdani a CNN.

Mamdani está abordando este turbio asunto tras semanas de mandato para intentar demostrar que el Gobierno aún puede resolver los problemas de la vida de la gente. Para este socialdemócrata de 34 años, el lamentable estado de los baños simboliza un fracaso aún mayor en la construcción y el mantenimiento de los bienes públicos en Estados Unidos.

Si la gente se ve obligada a depender de Starbucks o McDonald’s para obtener un servicio esencial como los baños, dudan que los líderes políticos puedan afrontar desafíos mayores como la crisis del costo de vida, dijo.

“No podemos aislar estos incidentes donde la ciudadanía pierde la confianza en la capacidad del Gobierno para satisfacer sus necesidades cotidianas de la pérdida de confianza en la capacidad del Gobierno para cumplir con sus proyectos más ambiciosos”, afirmó. “Son parte integral del mismo problema”.

Mamdani marcó recientemente la inauguración de un nuevo baño y prometió US$ 4 millones de fondos municipales para construir entre 20 y 30 nuevos baños públicos modulares en toda la ciudad.

“Este tiene que ser el comienzo de demostrar cómo puede ser realmente un Gobierno competente”, dijo. “Cada vez que se cumple con esto, se está defendiendo de la mejor manera posible que los neoyorquinos crean en el papel del Gobierno como una fuerza positiva”.

El acceso a los baños en Estados Unidos se parece más al de una nación en desarrollo: tiene solo ocho baños públicos por cada 100.000 personas, empatado en el puesto 30 a nivel mundial con Botswana.

Nueva York es uno de un número cada vez mayor de gobiernos municipales que intentan abordar la falta de baños, lo que genera riesgos para la salud pública y socava la calidad de vida.

Los repartidores de comida y los vendedores ambulantes se ven obligados a orinar en botellas. Las personas con problemas de vejiga y otras afecciones tienen dificultades para desplazarse en público. Los brotes de hepatitis A se han relacionado con el acceso deficiente a los baños en Filadelfia, San Diego y otros lugares.

La falta de baños públicos es una “manifestación de la desigualdad económica”, dijo Mamdani.

La escasez de baños también cuesta dinero. San Francisco ha gastado decenas de millones de dólares al año en limpiar las heces de las calles. Los distritos comerciales, parques y otros espacios públicos salen perdiendo cuando los visitantes se van por no encontrar dónde hacer sus necesidades.

“Hemos tocado fondo”, dijo Bryant Simon, historiador de la Universidad de Temple y autor de un libro de próxima publicación sobre baños públicos. “Ahora se está remunicipalizando la infraestructura de los baños públicos porque lo que tenemos ahora es insostenible”.

Los gobiernos locales están tratando de construir baños como lo hicieron a mediados del siglo XIX, cuando las preocupaciones sanitarias sobre la propagación de enfermedades y el hedor nauseabundo por la gente que orinaba en las calles impulsaron los esfuerzos para instalar baños públicos.

Los líderes de la templanza también abogaron por baños públicos para mantener a los hombres fuera de los bares, que eran uno de los pocos establecimientos con baños. Posteriormente, las ciudades se apresuraron a construir baños públicos antes de la Ley Seca para mitigar el impacto del cierre de bares.

Pero las ciudades nunca lograron completar una vasta red de baños públicos. Nueva York y otras ciudades cerraron baños y recortaron los servicios públicos para subsanar los déficits presupuestarios durante las décadas de 1970 y 1980.

Y durante años, los baños públicos han sido focos de disputas sobre raza, género y otras cuestiones sociales, lo que hace más difícil conseguir un amplio apoyo público para la inversión.

La desegregación de los baños públicos fue un objetivo fundamental de las campañas por los derechos civiles durante las décadas de 1950 y 1960. Durante ese mismo período, la Policía utilizó los baños para arrestar a hombres homosexuales. El acceso de las personas transgénero a los baños ha sido un tema polémico durante la última década.

Los baños públicos pueden costar millones de dólares y tardar años en completarse porque deben conectarse a líneas de alcantarillado, agua y electricidad enterradas a gran profundidad.

Nueva York, San Francisco y otras ciudades han intentado construirlos en los últimos años, pero sus proyectos han fracasado.

En 2022, San Francisco gastó US$ 1,7 millones en un solo baño público. Se convirtió en el chiste de los programas de comedia nocturnos , y algunos lo llamaron “Toiletgate”.

El entonces alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, anunció un plan para instalar 20 baños públicos automatizados en la ciudad en 2006, pero solo se instalaron cinco. Quedaron atascados en reuniones de la junta comunitaria local y una exhaustiva revisión pública.

La ciudad de Nueva York está sacando a licitación a proveedores para instalar y mantener baños modulares, que suelen ser más baratos de construir porque no necesitan estar conectados a los servicios públicos.

Throne Labs es una de las empresas que planea competir por los contratos de baños de Nueva York.

Throne instala y limpia los baños de las ciudades por unos US$ 100.000 al año. La gente usa su teléfono para acceder a los baños de Throne, y sensores de movimiento monitorean las instalaciones.

Construir baños es una obra poco atractiva y “no siempre se inaugura”, dijo Mamdani. Pero es señal de un gobierno eficaz.

“Lo que significa es que el gobierno municipal realmente está haciendo su trabajo para que la gente pueda vivir sus vidas con un poco más de tranquilidad”.

