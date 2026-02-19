Woody y Buzz Lightyear se reencuentran en el nuevo tráiler de “Toy Story 5”

Pixar lanzó este jueves el nuevo tráiler de “Toy Story 5” que revela en detalle el plan del colosal adversario…

Pixar lanzó este jueves el nuevo tráiler de “Toy Story 5” que revela en detalle el plan del colosal adversario al que se enfrentarán los juguetes en esta secuela: una tableta llamada LilyPad, cuya voz en inglés es aportada por la actriz Greta Lee (“Past Lives”)

El acance está lleno de revelaciones, la principal de ellas es el regreso de Woody, quien en “Toy Story 4” (2019) se despidió de sus compañeros juguetes en casa de la niña Bonnie para vivir nuevas aventuras junto con la pastorcilla Bo Beep.

En las nuevas imágenes también nos enteramos que Woody se ha dedicado este tiempo a rescatar juguetes abandonados o perdidos. Jessie logra contactar a Woody para pedirle ayuda, ya que Bonnie recibió de regalo una tableta y ahora no retira sus ojos de la pantalla. El gran momento del tráiler es el reencuentro de Woody y Buzz Lightyear, para preparar un plan que le permita a Bonnie volver a jugar y hacer amistades.

Otro momento icónico del tráiler es la boda de Forky con un cuchillo plástico y el arribo de decenas de juguetes de Buzz Lightyear para participar en la “batalla” contra LilyPad.

La película traerá de regreso a las voces inglés asociadas con la saga, como Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack, entre otros, y dará la bienvenida, además de Greta Lee, a las voces en inglés de Ernie Hudson y Conan O’Brien.

“Toy Story 5” se estrena en salas de cine este 19 de junio en Estados Unidos.

