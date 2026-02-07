Video racista de Trump es solo el último de una larga lista de publicaciones desagradables del presidente en redes sociales

La Casa Blanca se retractó tardíamente de un video racista compartido en las redes sociales del presidente Donald Trump después…

La Casa Blanca se retractó tardíamente de un video racista compartido en las redes sociales del presidente Donald Trump después de la reacción de los republicanos.

El video que promovía falsas acusaciones de fraude electoral concluía con un breve clip de imágenes de las cabezas del expresidente Barack Obama y la exprimera dama Michelle Obama adheridas a cuerpos de simios.

Tras intentar defender la publicación y mantenerla durante horas —incluso calificando la indignación de “falsa”—, la Casa Blanca finalmente cedió ante la reacción bipartidista, la eliminó y cambió de estrategia.

Su nueva explicación: El vídeo fue publicado “erróneamente” por un miembro del personal.

Trump amplió sobre ese tema más tarde el viernes y afirmó que había revisado la primera sección del video y se lo había pasado a un miembro del personal, quien luego no revisó todo y no detectó el contenido ofensivo al final.

“Alguien se resbaló y se saltó una pieza muy pequeña”, declaró Trump, quien se negó a disculparse porque dijo que no tenía culpa.

Hay razones para ser escéptico ante esta explicación.

En primer lugar, la publicación fue compartida tarde el jueves por la noche, poco antes de la medianoche, durante uno de los ataques habituales del presidente en Truth Social, lleno de docenas de publicaciones y republicaciones.

Dos, el video completo dura apenas un poco más de un minuto, lo que significa que no hubo mucho que Trump no pudiera revisar personalmente.

Y tercero, la Casa Blanca inicialmente defendió el video y lo dejó publicado durante casi 12 horas, lo que parecería una decisión extraña si en realidad fue subido “erróneamente”.

Pero lo más importante quizás sea que ya hemos estado en esta situación antes, y muchas veces.

A lo largo de los años, las redes sociales de Trump se han parecido en ocasiones a lo que cabría esperar de un provocador de la extrema derecha.

CNN informa que Trump suele subir contenido personalmente en Truth Social, incluyendo republicaciones de otros usuarios, aunque un par de colaboradores cercanos también tienen acceso.

Pero, en la medida en que alguien de su entorno esté interesado en evitar episodios como este, el control de calidad ha sido notablemente escaso.

De hecho, hace poco más de una década que la campaña de Trump ofreció básicamente una explicación copiada de un tuit mal considerado.

En 2015, su cuenta de Twitter sugirió que los habitantes de Iowa eran ingenuos al favorecer al oponente de Trump, Ben Carson, en las encuestas. “¿Demasiado #Monsanto en el #maíz causa problemas mentales?”, decía una publicación republicada por la cuenta de Trump.

Trump publicó más tarde: “El joven pasante que accidentalmente hizo un retuit se disculpa”.

(A pesar de culpar a un pasante, el sentimiento coincidió con algo que el propio Trump diría más tarde, en público).

En 2016, Trump publicó una imagen de Hillary Clinton frente a montones de dinero y las palabras “la candidata más corrupta de la historia” dentro de una estrella hexagonal que recordaba a la Estrella de David.

La imagen ya había aparecido en foros antisemitas y supremacistas blancos, y la campaña de Trump pronto la reemplazó con un círculo en lugar de la estrella hexagonal.

Como presidente en 2017, Trump republicó una serie de contenidos incendiarios antimusulmanes de una cuenta de extrema derecha británica, incluso cuando la Casa Blanca admitió que no había verificado las escenas violentas que mostraban los videos.

Inicialmente, la Casa Blanca respaldó las publicaciones. Pero cuando Trump se enfrentó a la retórica de odio del grupo detrás de los videos, le dijo a Piers Morgan: “Si me dice que son personas horribles, horribles y racistas, sin duda me disculparía si así lo desea”.

En 2019, Trump volvió a publicar una serie de tuits de la activista antinmigración británica Katie Hopkins, quien tenía un conocido historial de retórica de odio que incluía comparar a los inmigrantes con cucarachas.

Y en su propia publicación de ese año, animó a cuatro congresistas no blancos a “regresar y ayudar a reparar los lugares totalmente destruidos e infestados de delincuencia de donde vinieron”, aunque tres de los cuatro a los que parecía referirse eran estadounidenses de nacimiento. La publicación desató condenas bipartidistas, pero Trump no se echó atrás.

En 2020, volvió a publicar una imagen manipulada que mostraba a la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, con atuendos de Medio Oriente.

También republicó un video de personas que, según él, eran de The Villages, una comunidad de jubilados en Florida, a las que llamó “gente estupenda”, incluso cuando el video mostraba a una persona coreando “Poder blanco”. (La publicación fue eliminada posteriormente, y la Casa Blanca afirmó que Trump no había escuchado la parte del video que mencionaba “Poder blanco”).

Trump, además, subió un video en el que aparecen muchas personas de piel oscura caminando junto con las palabras: “Si eres mujer, puedes votar por Trump o esperar hasta que uno de estos monstruos vaya tras ti o tu hija”.

Para 2025, de regreso al cargo, Trump usó las redes sociales para atacar a los líderes demócratas ante el inminente cierre del Gobierno.

El presidente se hizo eco y mantuvo en sus redes un video racista generado por inteligencia artificial que mostraba al líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con sombrero y bigote, y a Schumer hablando con una voz falsa.

La imagen combinada de todo este cuestionable historial de Trump en las redes sociales es la de alguien que aprueba algunos de estos sentimientos extremadamente desagradables, está feliz de promoverlos o, en el mejor de los casos, no es muy perspicaz al respecto.

Trump ha publicado varias cosas antes que incluso muchos miembros de su propio partido no dudaron al etiquetarlas como racistas y fuera de lugar.

El senador Tim Scott, de Carolina del Sur y único republicano negro en el Senado, calificó la publicación del jueves como “lo más racista que he visto en esta Casa Blanca”.

Es al menos la tercera vez que Scott se siente obligado a decir algo así. Anteriormente había calificado la publicación sobre el “Poder Blanco” de ” indefendible ” y de “racialmente ofensiva” la que instaba a “regresar” a sus países a los demócratas no blancos.

Cuando el único senador negro del Partido Republicano, que es un aliado cercano de Trump, tiene que decir este tipo de cosas repetidamente, uno podría pensar que es hora de implementar algunas salvaguardas, aunque al menos sea para proteger al presidente de sí mismo.

La Casa Blanca no parece haberlo hecho. Ni ella ni Trump se han disculpado por republicar el video de los Obama, algo que algunos republicanos prominentes han dicho que debería hacer.

Y cuando se analiza el contenido y los comentarios de Trump a lo largo de los años (y especialmente sus últimos comentarios xenófobos sobre los somalíes), la publicación del jueves no estuvo exactamente fuera de lo normal.

