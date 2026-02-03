Unidad de cibercrimen de París registra las oficinas francesas de X, de Elon Musk

Se está llevando a cabo un registro en las oficinas francesas de la plataforma de redes sociales X, propiedad de…

La unidad de ciberdelincuencia de la fiscalía está a cargo del registro, según un comunicado, y en la operación participa Europol.

Tanto el presidente de X, Elon Musk, como la exdirectora ejecutiva Linda Yaccarino han sido citados a comparecer en audiencias en abril, mientras que los empleados de X serán interrogados como testigos, según la fiscalía de París.

CNN se ha puesto en contacto con X para obtener comentarios.

La fiscal de París, Laure Beccuau, declaró que la investigación francesa, que inicialmente se centraba en el presunto uso indebido de algoritmos, se ha ampliado para incluir las “imágenes falsas con contenido sexual de Grok”.

La semana pasada, la Comisión Europea inició una investigación sobre Grok, el chatbot de inteligencia artificial de X, tras las críticas por su capacidad para generar imágenes sexualmente explícitas. El escrutinio de esta función se intensificó a finales del año pasado, cuando se descubrió que el chatbot había producido una gran cantidad de imágenes de personas desnudas digitalmente, incluyendo mujeres y niños, a petición de los usuarios.

Desde entonces, la gigante de las redes sociales ha impedido que los usuarios de Grok creen imágenes de personas con ropa reveladora.

