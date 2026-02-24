Una Torre Trump podría construirse en Australia, pero el plan genera controversia

Un terreno vacío cerca del centro de la que fuera la ostentosa zona turística de la Gold Coast está destinado…

Un terreno vacío cerca del centro de la que fuera la ostentosa zona turística de la Gold Coast está destinado a convertirse en el sitio de la torre más alta de Australia, y la primera en el país con el apellido Trump estampado en la parte superior.

El grupo inmobiliario australiano Altus Property Group planea construir una torre de 91 pisos, con un hotel de lujo de seis estrellas y 285 habitaciones, un centro comercial de alta gama, restaurantes con estrella Michelin y departamentos residenciales terminados de acuerdo a las especificaciones de Trump.

Los planes para el Trump International Hotel & Tower Gold Coast aún no han sido presentados ante el Ayuntamiento de la Gold Coast para su aprobación, pero ya son tema de conversación en la franja costera. Y no todos están de acuerdo.

Una petición que pide rechazar el proyecto superaba las 26.000 firmas hasta la tarde de este martes, y muchos afirman no querer estar asociados con la marca Trump.

“¿Por qué querríamos tener algo que ver con Trump viniendo a nuestro país? Es veneno y necesita mantenerse fuera de Australia en todos los sentidos”, escribió una persona que firmó la petición en línea. Otra comentó: “¡Es la peor idea de la historia y no podemos permitir que suceda!”.

CK, quien inició la petición bajo un seudónimo para evitar represalias de simpatizantes de Trump, dijo a CNN que se sentía impotente al ver en redes sociales escenas de “violencia antiinmigrante y división social” en Estados Unidos, y buscó una forma de expresar su oposición.

“Algunas personas creen que estoy en contra de la creación de empleo, pero eso no es cierto”, afirmó. “Simplemente estoy en contra de la marca Trump”.

“Nuestro objetivo es acudir al Ayuntamiento de la Gold Coast y presentar esta propuesta con la esperanza de detenerla”, añadió.

El alcalde de larga data de la Gold Coast, Tom Tate, es un entusiasta defensor del proyecto y dijo el martes en la radio australiana que recientemente cenó con Trump en su resort Mar-a-Lago, en Florida, y lo encontró “muy, muy agradable”.

Tate se encuentra en Estados Unidos para “G’Day USA”, un programa económico y diplomático que ofrece a empresarios australianos y estadounidenses la oportunidad de reunirse con potenciales socios y establecer nuevas relaciones.

Sobre la proyectada Trump Tower, Tate afirmó que “es bastante increíble, en realidad, y todo gira en torno a la calidad”.

Para el ayuntamiento, cualquier iniciativa que prometa una inyección de fondos en la franja turística es bienvenida mientras se reconstruye la industria tras los difíciles años del covid-19.

El sitio propuesto está actualmente vacío y lo ha estado desde 2013, cuando un problema estructural conocido como “cáncer del hormigón” obligó a demoler un hotel muy querido.

“Si no conseguimos esta emblemática Trump Tower allí, estaremos vacíos otros 20 años”, dijo el trabajador de café Jordan Nguyen, quien inició su propia petición en apoyo a la construcción.

“Esta propuesta debe evaluarse por sus méritos de planificación y los beneficios que puede aportar a la comunidad, no por opiniones políticas”.

Se espera que los apartamentos en la Trump Tower de la Gold Coast se vendan por al menos 5 millones de dólares australianos (US$ 3,5 millones), con vistas al océano Pacífico y a Surfers Paradise, una playa que se llena de turistas durante los meses de verano.

Martin Hall, de la Cámara de Comercio Central de la Gold Coast, elogió el desarrollo como una “opción de oro” para compradores en un mercado en crecimiento.

“No faltan grúas en la Gold Coast en este momento. Solo hay que mirar el horizonte”, dijo.

“Dado que tenemos los Juegos Olímpicos en el sureste de Queensland y en todo Queensland en 2032… contar con habitaciones adicionales es bienvenido”.

El promotor inmobiliario australiano David Young afirmó que sentó las bases de la Trump Tower en 2007 con una “llamada en frío a Ivanka Trump”, según una publicación en el blog del grupo inmobiliario.

Young, fundador y director ejecutivo de Altus Property Group, recordó que se presentó ante la hija de Trump como un promotor inmobiliario australiano decidido a construir “la mejor propiedad turística de Australia en Surfers Paradise”.

Casi 20 años después, el acuerdo fue firmado con su hermano menor, Eric Trump, en Mar-a-Lago el 14 de febrero, y así comenzó el arduo trabajo de diseñar planos y proyectos de ingeniería para cumplir con los términos del acuerdo de licencia de Trump.

“Será un proyecto australiano, no estadounidense. No tendrá la marca Four Seasons o Ritz Carlton sobre la puerta principal, sino que dirá ‘Trump’”, dijo Young, según comentarios publicados en el diario The Australian.

Aunque no está claro cuándo se presentará la solicitud de desarrollo, ni si será aprobada, Young prevé que el edificio esté terminado antes de que Brisbane sea sede de los Juegos Olímpicos de verano en 2032.

“Será una propiedad emblemática icónica en la playa de Surfers Paradise, el hogar natural de quienes tienen alto poder adquisitivo, y estará terminada antes de que comiencen los Juegos Olímpicos, creando un complemento turístico a los propios Juegos”, dijo Young al Australian Financial Review.

Si se aprueba, la Trump Tower de la Gold Coast, con 335 metros de altura, podría no ostentar por mucho tiempo —o nunca— el título de edificio más alto de Australia. Ese reconocimiento probablemente recaerá en la cercana “One Park Lane”, que será aproximadamente 60 metros más alta.

