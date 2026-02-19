Una gran tormenta de nieve se formará frente al Atlántico. Estos son los posibles escenarios para la costa este de EE.UU.

Febrero es la temporada principal para grandes tormentas de nieve en el noreste, y una tormenta que se está gestando…

Febrero es la temporada principal para grandes tormentas de nieve en el noreste, y una tormenta que se está gestando este fin de semana podría cumplir con eso… o ser nada más que una pequeña molestia.

Los modelos computacionales que los meteorólogos usan para pronosticar coinciden en que una tormenta comenzará a formarse frente a la costa del Atlántico medio el domingo. Incluso podría fortalecerse lo suficiente como para ser clasificada como una bomba ciclónica hasta el lunes.

Pero los modelos difieren en la trayectoria exacta de la tormenta del domingo al lunes, lo cual determinará quién recibe nieve. Un cambio de solo 100 o 200 millas (160 o 321 kms) podría ser la diferencia entre que las grandes ciudades del noreste vean una tormenta del noreste en toda su magnitud con importantes nevadas y vientos fuertes, o una tormenta que solo traiga nieve ligera que tal vez retrase los viajes.

Tendremos mayor confianza en la trayectoria e impactos de la tormenta en uno o dos días, ya que todavía faltan algunos días para que siquiera se forme.

Estos son los escenarios que están en juego:

Este escenario es el más probable en este momento, según las proyecciones recientes de los modelos computacionales.

La tormenta se desplaza lo suficientemente lejos de la costa como para evitar que sea un evento importante en la mayoría de las áreas.

Aun así, al menos nieve ligera o moderada localizada y vientos racheados podrían afectar un área desde el sur de Nueva Inglaterra hasta el Atlántico medio desde el domingo hasta el lunes. Eso podría incluir a Boston, Nueva York, Filadelfia y la ciduad de Washington.

La nieve también podría extenderse tan al oeste como el interior del noreste y los Grandes Lagos.

La nieve en todas estas áreas podría ralentizar los viajes, pero debería ser manejable.

También podrían ocurrir rachas de vientos y algunas inundaciones costeras.

Este escenario es menos probable que el primer escenario, pero sigue siendo posible.

Una tormenta poderosa se forma lo suficientemente cerca de la costa noreste como para causar grandes impactos en un área extensa —incluyendo desde la ciudad de Washington hasta Nueva York y Boston.

Nieve intensa y vientos fuertes dificultarían mucho los viajes por carretera y en aeropuertos desde la tarde del domingo y hasta el lunes.

El potencial de inundaciones costeras importantes y erosión de playas es mayor en este escenario.

Algunas corridas de modelos computacionales aún se aferran a este escenario, pero parece ser el desenlace menos probable en este momento.

En este escenario final, la tormenta se aleja tanto de la costa que no trae ningún impacto.

Aun así, podría haber algunos chubascos de nieve o lluvia en los Grandes Lagos y el noreste por una perturbación diferente, pero los impactos deberían ser mínimos.

En resumen: este nivel de incertidumbre en la trayectoria es común varios días antes de una posible tormenta en la costa este, así que es mejor seguir consultando el pronóstico diariamente hasta que se aclare.

Un escenario similar ocurrió a finales de enero, cuando algunos modelos computacionales mostraban una tormenta invernal que dejaría mucha nieve en todo el noreste, pero el sistema permaneció en alta mar, afectando solo el sureste de Nueva Inglaterra.

